Почему мужчина со временем теряет к вам интерес

Утрата ИНТЕРЕСА со стороны мужчины - это распространенная и довольно серьезная проблема, которая отрицательно влияет на отношения, если вовремя не ликвидировать причину этой потери интереса. Как быть, если вы оказались в такой ситуации?

Потеря интереса мужчины - это, наверное, одна из самых частых проблем с которыми ко мне обращаются женщины. Это действительно довольно распространенная и серьезная проблема, которая может существенно ухудшить ваши отношения, если вовремя не понять и ликвидировать причину этой потери интереса. Именно поэтому я решила написать на эту тему статью, чтобы поделиться своим опытом и помочь вам справиться с этой ситуацией, если она вдруг произошла и в ваших отношениях тоже.

Куда пропадает интерес мужчины

Итак, в чем же дело? Почему мужчина со временем начинает отдаляться от вас и больше не демонстрировать такой заинтересованности, как это было раньше?

И, вы тогда, конечно, начинаете паниковать и "догонять" его, из-за чего он, конечно, отдаляется от вас еще больше и так по кругу. Но на самом деле у этого явления есть одна достаточно весомая причина и эта причина кроется в изменении вашего поведения с мужчиной.

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Дело в том, что большинство женщин в процессе отношений с мужчиной начинают терять свою легкость и естественность в поведении и отношении к нему. Они либо становятся равнодушными и к себе и к нему, или же наоборот впадают в другую крайность и становятся слишком уже податливыми и услужливыми. Как вы понимаете, перекос в любую из этих двух сторон достаточно негативно влияет как на отношение вашего мужчины к вам, так и на ваши отношения в целом.

А теперь вспомните, как вы вели себя в начале ваших отношений с мужчиной, когда вы только начинали встречаться. Вспомните, какие вы тогда были игривые, веселые, легкие на подъем и что немало важно - вы вели себя немного отстраненно от вашего мужчины и уж, наверняка, ни старались любыми путями угодить ему. Зато он тогда наоборот - изо всех сил старался заполучить такую ​​эффектную и независимую женщину, как вы. Что же с вами произошло теперь? Где же та легкая и неуловимая женщина, которой вы были раньше..?

Ведь тогда вы не требовали от вашего мужчины постоянных доказательств его любви и серьезных намерений относительно вас. Ни давили на него с принятием каких-то окончательных решений. Тогда все происходило как-то естественно и как будто само собой.

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И что самое главное, именно тогда мужчина и хотел постоянно для вас что-то делать. Ведь ваша легкость и уверенность в себе подкупали и завораживали. И именно поэтому мужчина хотел вас покорять и добиваться.

А теперь что? Это все куда-то исчезло из вашего поведения, зато на смену ему пришла постоянная напряженность, неуверенность в себе, что проявляется в вечных признаниях в любви вашему мужчине с немым вопросом-упреком в ваших глазах: "А ты ведь тоже меня еще любишь, правда же? " Так прямо и хочется ответить: "Да правда-правда, только отстань уже". Поэтому не удивлюсь, если ваш мужчина именно так вам иногда и отвечает. Да, это все действительно отталкивает и вызывает скорее жалость к вам, чем искренний интерес.

Поэтому вам нужно срочно спасать ситуацию и менять свою тактику поведения, ведь это в первую очередь положительно повлияет именно на вас, а уже потом, соответственно, и на вашего мужчину. Для начала попробуйте просто немного ослабить свою "хватку" и перестать постоянно давить и что-то требовать от вашего мужчины. Просто расслабьтесь ...

Ведите себя более непринужденно, как тогда в начале ваших отношений. Попробуйте узнать у вашего мужчины, что именно ему больше всего тогда у вас понравилось. Ведь, вполне возможно, что это была как раз та самая игривость и легкость, которой вам сейчас так не хватает.

Поэтому, когда узнаете об этом, попробуйте снова вернуть её в свое поведение, ведь себе же вы тогда тоже такой больше нравились, чем такой "дерганой" и нервной, как сейчас, не правда ли? Только делайте это естественно, а не наигранно, как будто вам очень весело, но всем все равно понятно, что это далеко не так. Не надо притворяться - надо просто действительно почувствовать себя снова счастливой и свободной.

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Научитесь снова флиртовать с вашим мужчиной, быть легкой, манящей и эмоционально независимой от него. Ведь постоянно серьезная, напряженная и вечно чего-то требующая и чем-то недовольная женщина - это действительно не слишком привлекательно и интересно.

Поэтому просто добавьте немного "перца" в ваши отношения, вспомните о своем чувстве юмора, даже о сарказме, ведь острая на язык женщина - это невероятно привлекательно и действительно очень заводит и вызывает неподдельный интерес у мужчин. И вот увидите, как быстро восстановится интерес вашего мужчины к вам и, возможно, даже станет сильнее, чем раньше. Верю, что у вас все получится. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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