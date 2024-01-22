Почему мужчина не делает предложение? 3 совета психолога как правильно мотивировать мужчину

Отношение мужчины к женщине должно быть ровно аналогичным, адекватным и пропорциональным тому, как женщина относится к своему мужчине. И наоборот.

Почему мужчина не делает предложение. Одной из проблем современности следует считать то, что большая часть нынешних девушек либо были рождены мамами-одиночками, либо их родители развелись тогда, когда ребенку еще не исполнилось 14-16 лет. Соответственно, девушки выросли, не имея перед собой примера правильного общения между собой мужчины и женщины, мужа и жены. Ну, а их мамы, естественно не очень любящие своих бывших партнеров по отношениям или браку, научить своих дочерей позитивному и уважительному отношению к мужчинам, просто не в состоянии.

Отношения: Если мужчина не делает предложение...

Так девушка достигает возраста 20-25 лет, ей пора замуж, а как правильно общаться с таким скоропортящимся продуктом, как мужчина, она не в курсе. А потом она недоумевает: почему, если я вся такая хорошая-пригожая, на мне не женятся? А если и женятся, то быстро теряют ко мне интерес, изменяют, разводятся…

Чтобы хоть как-то компенсировать эту элементарную нехватку знаний, умений и навыков, рекомендую своим читательницам ознакомиться с собранными личной мною тридцатью правилами правильного обращения с мужчинами. Уверен, это будет вам полезно. Итак:

30 правил правильного обхождения с мужчинами, помогающие быстро выйти замуж и сохранить семью.

1. Мужчину следует по возможности любить. При невозможности любить, хотя бы его ценить. При невозможности ценить, хотя бы его уважать. При невозможности любить, уважать или ценить, лучше с ним вообще не общаться и тем более не выходить за него замуж, и не жить с ним. Житья все равно не будет.

2. Мужчина должен быть уверен, что в данной паре он – самый главный.

3. Даже если мужчина догадывается, что в данной паре он – не самый главный, он должен четко понимать плюсы для себя этой ситуации и верить в то, что это временно. А на самом деле, в данной паре, самый главный – все-таки он!

4. Мужчина должен быть уверен: то, что в данной паре он – самый главный, знает не только он сам и его женщина, но и все окружающие.

5. Мужчина должен быть уверен, что он – самый лучший мужчина в жизни данной женщины. Как мужчина.

6. Мужчина должен быть уверен, что он – самый лучший мужчина в жизни данной женщины. Как Человек и Личность. Таких, как он, женщина раньше никогда не встречала и уже точно не встретит. Поэтому одно-два восхищения мужчиной в день желательны.

7. Мужчина должен быть уверен, что его женщина всегда в нем уверена.

8. Мужчина должен быть уверен, что его женщина всегда придет ему на помощь в трудную минуту.

9. Мужчина должен быть уверен, что его женщина твердо знает: ее мужчина всегда добьется того, чего он пожелает. И если он чего-то не может достигнуть, значит, он этого просто не хочет…

10. Мужчина должен считать, что он очень нужен своей женщине. Она без него тут же немедленно погибнет, и потому он ни на секунду не должен оставлять ее одну. Особенно вечерами и ночами.

11. Мужчина должен быть уверен, что все, что он хочет, будет тут же поддержано его женщиной. Фраза: «Да, дорогой!» должна звучать не меньше трех раз в день. Исключение: реакция женщины на ежедневное употребление мужчиной спиртного и слишком частое общение с друзьями. Особенно в бане, ночном клубе или гараже.

12. Мужчина должен быть уверен, что даже если его позиция или предложение не будут поддержаны его женщиной, то, во всяком случае, выслушаны.

13. Мужчина должен быть уверен в том, что его женщина ему всегда верна. Поэтому ее отдых отдельно от друга(мужа) недопустим, а любые поводы для ревности исключены.

14. Мужчина всегда должен верить, будто он полностью знает свою женщину и думать, что информирован о ее каждом шаге в жизни: как прошлом, так и в будущем.

15. Мужчина должен быть уверен в том, что его женщина всегда вкусно его накормит, постирает ему сорочку и пришьет пуговицу.

16. Женщина обязана всегда советоваться с мужчиной, даже тогда, когда ему это не интересно, и он этого никогда не помнит. Особенно по вопросам распределения финансов и покупкам.

17. Женщине следует поддерживать все сексуальные инициативы своего мужчины, кроме самых диких и нелепых. Если мужчина чего-то стесняется, можно и нужно предлагать оживлять интим самой.

18. Женщине следует скрывать от своего мужчины размер своего заработка в том случае, если он заметно больше, чем у него.

19. Женщине не следует открыто ненавидеть родителей, родственников и друзей своего мужчины. Желательно, вообще, научиться с ними ладить.

20. Женщине следует самой помнить, когда у родственников и друзей мужчины дни рождения и профессиональные праздники и юбилеи. И деликатно напоминать ему про это, когда приходит время.

21. Женщине правильно научиться общаться с детьми мужчины от прошлого брака (или прошлой связи).

22. Женщине следует рожать мужчине детей даже тогда, когда он по этому поводу молчит.

23. Мужчину нельзя надолго оставлять одного, дабы у него не возникло опасных соблазнов. В том числе, в Интернете.

24. У мужчины не следует спрашивать мнения о других женщинах: он может начать про них думать. А это чревато…

25. Женщине важно знать специфику юмора своего мужчины и правильно на него реагировать.

26. Женщине важно знать жизненные цели своего мужчины и выстраивать совместную жизнь, ориентируясь именно на них.

27. Женщине важно знать интересы, увлечения и хобби своего мужчины и по мере сил их сделать их своими.

28. Женщине правильнее прощать мужчине его мелкие бытовые прегрешения: не поднятый стульчак на унитазе, разбросанные везде носки, не всегда мытую посуду, вечные крошки на столе и испачканную плиту.

29. Женщине разумно и выгодно соглашаться с мужчиной в том, что все лучшие качества его ребенка – именно от него.

30. Мужчина в любом возрасте – сам всегда большой ребенок. Поэтому, он имеет право на свои игрушки в доме или гараже (оружие, удочки, спортивный и дачный инвентарь и т.д. и т.п.).

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Второе. Учитесь выращивать настоящих Мужчин.

Я был бы плохим психологом, если бы считал, что все мужчины – настоящие Мужчины, а женщины плохо к ним относятся. Разумеется, среди мужчин немало таких, которые являются мужчинами только по набору половых признаков, а вести себя как мужчины не умеют и не научены. В том числе и потому, что сами выросли без отцов. Однако я твердо знаю и то, что:

Упреками в адрес мужчины, что он – не мужчина, воспитать настоящего Мужчину совершенно невозможно.

Потому и терять драгоценные женские нервы и калории на эту бессмысленную деятельность не правильно. Однако, мне известно и другое:

Отношением к не мужчине как к настоящему мужчине, верой в то, что исправление его качеств личности возможно, нередко удается создать Мужчину и Джентльмена из казалось бы совершенно запущенного варианта.

Поэтому, очень вам советую: в вашего мужчину можно и нужно верить! По-доброму относясь к нему, создавая для него душевный комфорт, бережно поддерживая его инициативы, хваля все его добрые деяния, поддерживая его морально в трудную минуту, вы вполне сможете дать ему такие направления развития, которые, в конце концов, вас абсолютно устроят.

Поэтому, говоря – «выращивать мужчин», я имею в виду не воспитание мальчиков (хотя и это тоже очень важно), а такое воспитание уже взрослых мужчин, когда вы получаете Мужчину, именно за счет того, что вы всегда относились к своему партнеру именно как к Мужчине. Ведь, давно известно: если вы будете поливать зернышко тыквы как зернышко пшеницы, ваша тыква вырастет так себе. Зернышко тыквы следует поливать именно как зернышко тыквы, а не как иначе. Тогда тыква и вырастет тыквой. Отсюда, мораль:

Если женщина желает иметь рядом с собой именно Мужчину, ей следует относиться к своему избраннику именно как к Мужчине. Скорее всего, именно им он и станет.

А чтобы ускорить это превращение просто мужчины в Настоящего Мужчину, ознакомьтесь еще и третьим советом.

Третье. Мотивируйте мужчину на успехи в жизни своим желанием родить ребенка именно от него.

Напомню, что среди 12 ведущих причин-мотивов, по которым мужчины принимают решение жениться, имеется и причина №7: Мотив превращения в отца (продолжения рода). Выделять для анализа этой причины отдельную главу я не стал: слишком уж тут все просто. Мужчина желает стать отцом, тем самым поднять свой социальный статус, почувствовать себя взрослым и все такое. Ничего сложного. Кроме двух нюансом: проведенные лично мною опросы четко показали, что в качестве наиболее оптимальных матерей для своих будущих детей мужчины желали бы видеть таких девушек, которые:

Всегда опрятно и чисто одеты (не обязательно дорого).

Хорошие хозяйки.

Очень сексуальны.

С которыми мужчинам душевно и комфортно общаться.

Вот на последнем пункте акцентирую ваше внимание. Тут есть один диалектический момент. Оцените его. Согласно моим опросам мужчин:

Мужчина желает иметь детей от девушки, с которой ему комфортно общаться. При этом, уже само заявление девушки о том, что она хотела бы иметь ребенка именно от конкретного мужчины, потому что он – самый лучший на земле, тут же превращает эту девушку в очень комфортную для мужского общения. И мужчина начинает тянуться к данной девушке, всерьез задумывается о свадьбе…

Обращаю внимание на два важных нюанса.

Нюанс №1. Говорить это мужчине следует не раньше чем через полгода-год после начала отношений. Если заявить об этом мужчине через месяц знакомства, он душевный комфорт не обретет, а, скорее, потеряет. Так вы его спугнете. Поэтому, так быстро заявлять об этом не следует.

Нюанс №2. Говорить мужчине следует не о вообще желании девушки родить ребенка (все мужчины и так знают, что все девушки так и норовят родить), а о том, что именно от него. Потому что он весь такой хороший, настоящий самец и супер мужчина. Вот тогда мужчина сразу начнет гордиться собой и будет бояться потерять эту девушку: кто же еще кроме него скажет ему столь приятные слова? Правильно, никто! Так что самое время привязать ее к себе свадьбой…

Поэтому, будьте мудрыми и хитрыми. Если вы желаете создать мужчине душевный комфорт и, благодаря этому, выйти за него замуж, все средства хороши. Вот такой вот мой разговор о важности душевного комфорта для того мужчины, за которого вы планируете выйти замуж. Если прислушаетесь к тому, что прочли , выше станут не только ваши шансы на замужество, но и ваши шансы на успешную семейную жизнь. Честное Зберовское!

Ремарка.

Как опытный психолог, я предполагаю, что прочитав собранные мною «тридцать правил правильного обращения с мужчинами», многие девушки подумали, что было бы неплохо, если бы и мужчины поступали бы по отношению к ним аналогичным образом. Полностью соглашусь с данной позицией:

Отношение мужчины к женщине должно быть ровно аналогичным, адекватным и пропорциональным тому, как женщина относится к своему мужчине. И наоборот. Вот.опубликовано econet

Автор Андрей Зберовский

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