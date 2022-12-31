Почему мужчина начал «вытирать» о вас ноги

Просто научитесь уважать себя и свое мнение, и вот тогда увидите - ваш мужчина автоматически начнет делать то же самое

Часто женщины не понимают, как так произошло и главное почему же так случилось, что их когда-то такой любящий и заботливый мужчина вдруг совсем перестал уважать и ценить её. И к сожалению, мало кто из этих женщин понимает, что на самом деле они сами же своим поведением и вечным угожданием и привели к тому, что мужчина начал чуть ли не "вытирать" о неё свои ноги.

Почему ваш мужчина перестал вас ценить и уважать?

Вы превратили мужчину в своего кумира и стали его сумасшедшей фанаткой

Вы чертовски боитесь его потерять, а он это видит и чувствует

Вы не умеете говорить "нет" и боитесь высказать свое собственное мнение

Поэтому давайте же разберемся, каковы основные причины того, почему мужчина может перестать уважать и считаться со своей любимой женщиной.

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1. Вы превратили мужчину в своего кумира и стали его сумасшедшей фанаткой

Конечно, нужно поддерживать, верить друг в друга и все в этом духе, но и меру надо тоже знать. Поэтому если вы замечаете, что все ваши мысли только о том, а как вы еще можете осчастливить своего мужчину, а что он подумает, если я сделаю вот так или еще так, а понравится ли ему это - то постарайтесь немедленно остановить и на что-то переключить этот свой неугомонный поток сознания безумной фанатки. Поймите, что если вся ваша жизнь будет посвящена только вашему мужчине, то о его уважении можно забыть смело и надолго.

Именно поэтому, вам нужно иметь свою собственную, отдельную от вашего партнера насыщенную жизнь, где есть место для ваших друзей, интересных хобби, любимой работы и просто для себя. Ведь в противном случае, ваш мужчина просто окончательно расслабится и "сядет вам на голову", ибо решит, что теперь он ваш «царь и батюшка», а вы его верный слуга. Ну, а оно вам такое надо..?

2. Вы чертовски боитесь его потерять, а он это видит и чувствует

Если вас бросает в холодный пот от одной только мысли, что ваш мужчина может вас бросить, то не к добру это, не к добру... Дело в том, что мужчины это очень хорошо чувствуют и могут начать манипулировать и "играть" на этом вашем страхе и неуверенности в себе. Ваши чувства и преданность станут для него ковриком, о который так и хочется вытереть ноги, поэтому не удивляйтесь, если со временем он так и сделает.

Перестаньте постоянно меняться и подстраиваться под него, лишь бы он был доволен и не ушел от вас. Не бегите сразу менять прическу, если он, например, как-то случайно сказал, что ему нравится, когда у женщин каре, а у вас длинные волосы. Или нравятся блондинки, а вы брюнетка. Не делайте этого так очевидно, потому что это просто смешно выглядит со стороны. И тем более, раз мужчина когда-то выбрал вас, значит вы ему и такая понравились и дело тут вовсе не в прическе и ее цвете. Научитесь любить и ценить себя такими, как вы сейчас есть и тогда это начнет делать и ваш мужчина.

3. Вы не умеете говорить "нет" и боитесь высказать свое собственное мнение

Человека, который не имеет своего собственного мнения и всегда со всем соглашается в принципе как-то трудно уважать. Поэтому неудивительно, что и вашему мужчине будет крайне трудно вас уважать, если вы всегда и во всем будете ему "поддакивать". Конечно, вы можете делать это из благих намерений, например, для того, чтобы таким образом стать ближе к вашему партнеру или чтобы не обидеть его, но на самом деле, это просто "убьет" его интерес и уважение к вам.

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Поэтому никогда не бойтесь говорить «нет» и отстаивать и выражать свои мнения и взгляды, тем более если вы действительно с чем-то в корне не согласны и даже, если это полностью противоположно к тому, что думает об этом ваш мужчина. Просто научитесь уважать себя и свое мнение, и вот тогда увидите - ваш мужчина автоматически начнет делать то же самое.опубликовано econet

Виктория Кирста

фото ©Peter Lindbergh

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