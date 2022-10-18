Почему дети часто болеют?

Вполне нормально, что мама беспокоится о здоровье и благополучии своего ребенка. Но некоторые родительницы просто патологически тревожатся за свое чадо. Возможно, это происходит из-за состояния ненужности и одиночества, которое родом из маминого детства.

Знакомая ситуация: ребенок первый год в детском саду, а у мамы постоянные больничные? А еще плохой сон по ночам и перманентная тревога, потому что прислушиваетесь к каждому шороху ребенка: а вдруг он снова заболел? Если в этой маме вы узнали себя, да и ребенок уже ходит в сад четвертый год, а ситуация не меняется – читайте дальше, вам будет интересно.

У занятых мам дети болеют меньше

Вы замечали, что у мам, у которых работа, спорт, маникюр и вообще жизнь кипит интересами – дети болеют меньше? Я сейчас не про то, что надо забросить ребенка и заниматься только собой. А про то, что таким мамам жить интересно, у них нет бесконечной тревоги, раздражительности и всепоглощающих страхов. Ребенок при маме, а не мама при ребенке. Чувствуете разницу?

А теперь представим, что вы мама. Вы всю жизнь бежали от чувства одиночества, ненужности, своей плохости, бессилия и т.п. Это были «дыры» в вашей психике. И вот рождается долгожданный малыш: чудесная дочка или сынок. Вместе с появлением ребенка возникает возможность наконец-то закрыть ту самую «дыру» боли, от которой вы страдали длительное время. Но вселенная работает по другим законам.

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Нельзя просто взять и убежать от той боли, от тех чувств, которые ВЫ ВЫБРАЛИ познавать как душа. И ситуация начинает складываться так, что вам приходится разворачиваться лицом к своей боли. А как можно до женщины донести информацию наиболее действенным путём? Часто мама начинает разбираться в себе только тогда, когда ребенок начинает болеть.

На консультациях самая часто встречающаяся ситуация и самая болезненная – это страх смерти ребенка. Постоянные ОРВИ с высокой температурой, перспектива оперативного лечения аденоидов или миндалин, капельницы при обезвоживании – все это рождает в маме сильнейший страх. Страх может быть разным. Мама может бояться как самих страданий ребенка, так и того, что будет, если ребенок умрёт. Например, она будет страдать от огромного чувства вины перед мужем. Или от безумного одиночества и своей ненужности, если не будет ребенка.

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И вот тут очень важно исследовать это состояние ненужности и одиночества. Скорей всего, это боль родом из маминого детства. Когда родители постоянно ругались, папа частенько возвращался домой пьяным и кричал на девочку.

Поэтому когда ребенок в очередной раз сильно заболевает, маму снова окутывает страх смерти. Ведь с ребенком она чувствует себя нужной. А без него снова рухнет в свою невыносимую боль. Что делать? Идти в эту боль, работать с образом ненужности, завершать детские травмы. И тогда в очередной раз, когда у малыша поднимется высокая температура, мама будет спокойно его лечить, не будет этого страха. И ребенок будет поправляться намного быстрее.

Но всё-таки самая частая боль у мамы – это ощущение «плохая мать». Плохо лечу, мало закаливаю, много тревожусь. И самая легко терапевтируемая. Представьте ваш образ «плохой матери». Какая картинка приходит в голову? А теперь смотрите на этот образ, не отворачиваясь, пока не станет все равно. Не получилось с первого раза, потому что больно? Повторяйте снова. И в какой-то момент эта боль отпустит вас. Проверено на десятках мам, для которых тема «плохой матери» больше не актуальна.

А теперь представьте гиперответственную маму. Она уходила в декрет с чувством вины, что всех подводит на работе. Три года ей намекает начальница, что пора бы выходить. И день Х наступает: ребенок в садике, мама снова на работе. Но проходит неделя и малыш заболевает. Маме неудобно садиться на больничный: она три года и так «отдыхала». Начинается поиск бабушек, няни, кто сможет посидеть с малышом. Ребенок поправляется, мама выдыхает, но через неделю история повторяется. Что делать? Замкнутый круг.

И снова искать боль. Уйти на больничный с ребенком – вот что сложно. У мамы поднимается огромное чувство стыда перед начальницей. Работаем со стыдом, пока не станет все равно. Однажды на терапии у меня был такой случай. И когда больничные перестали быть для мамы ужасом ужасным, ребенок удивительным образом перестал «заставлять» её туда ходить. Модель, где маме приходилось испытывать стыд, развалилась. И частые ОРВИ ребенка тоже перестали быть необходимыми.

Часто встречающаяся ситуация, когда малыш идет впервые в сад: бесконечные сопли/кашли/простуды. Тут и ребенку приходится приспосабливаться к новой обстановке, и маме отдавать своё чадо чужим людям.

Чем может помочь мама ребенку? Быть максимально спокойной и минимально переживательной. Но в этот момент может подняться множество страхов.

Как страдает малыш без мамы в садике. Например, маме кажется, что он там чувствует себя безумно одиноким и ненужным. Открою секрет: это не чувства вашего ребенка, а ваша боль. В страдающем ребенке вы видите себя. И единственное решение этого переживания – это прожить и завершить ВАШУ боль одиночества и ненужности.

Например, маме кажется, что он там чувствует себя безумно одиноким и ненужным. Открою секрет: это не чувства вашего ребенка, а ваша боль. В страдающем ребенке вы видите себя. И единственное решение этого переживания – это прожить и завершить ВАШУ боль одиночества и ненужности. Как вашего малыша заставляют есть ненавистный молочный суп. Опять же смотрим, что в этот момент чувствует ваш ребенок (с вашей точки зрения) и проживаем эту боль. И помним, что всегда можно договориться с воспитателем, а не страдать по этому поводу.

Опять же смотрим, что в этот момент чувствует ваш ребенок (с вашей точки зрения) и проживаем эту боль. И помним, что всегда можно договориться с воспитателем, а не страдать по этому поводу. Как вашего ребенка плохо одели на прогулку, и он простудится. Опять же: что произойдет самого страшного в этом случае? Заболеет? Тогда снова проживаем страх болезни.

И напоследок еще одна модель, в которой мама и ребенок отыгрывают свои роли. Представьте, что у мамы с самого рождения малыша есть страх, что у ребенка может не сложиться жизнь. Почему возник этот страх? Причин много. Например, мама считает, что её жизнь не удалась, и она делает всё, чтобы у ребенка было наоборот. Но она не идёт в этот страх, а убегает от него. Поэтому возникает ситуация, когда ребенок часто болеет. Он пропускает важные мероприятия в садике, потом уроки в школе. Он становится как бы «выброшенным» из социальной жизни.

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Что делать в этой ситуации? Во-первых, прожить боль своей неустроенной жизни. И после этого не впадать в депрессию, а начать делать то, что приносит удовольствие. Это будет уже не убегание от боли, так как тема завершена, а проявление творчества Души. А затем прожить боль того, что у ребенка жизнь также не сложится. И это будет не программирование будущего, а отпускание боли: вы закончите отыгрывать свою модель, и в частых болезнях ребенка не будет необходимости.

Здоровья вашим деткам, а вам – осознанного родительства. Ведь дети – наши лучшие учителя.опубликовано econet.ru

Автор Анна Черных

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