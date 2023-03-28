Почему чувство дискомфорта - признак самосовершенствования

Никто не получает удовольствие от внутреннего дискомфорта. Это хочется исправить, вернуться к гармонии и покою. Но дискомфорт несет определенный смысл: он стимулирует нас к переменам, помогает разобраться в себе и своих переживаниях.
Ощущение дискомфорта относится к не очень приятным переживаниям, но оно демонстрирует личный рост и позитивные сдвиги в вашей жизни. Если что-то вызывает у нас неприятное чувство, это является сигналом, что не всё в порядке.
Отрицательные эмоции служат индикатором нашего комфорта (или его отсутствия). Их можно отрицать или, наоборот, принять как откровение и расширить свои возможности, раскрыть потенциал.
Не испытывать отрицательных эмоций и игнорировать их – это разные вещи. Поэтому любопытство будет в любом случае лучше, чем страх.
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Отрицательные эмоции определяют наш уровень благополучия в конкретный момент. Но у них есть и другая миссия: они служат предупреждением о том, что что-то не в порядке.
Часто само мышление нуждается в исправлении. Но исследовать, изучить свое мышление довольно сложно. Мысли происходят из нашего опыта, восприятия, убеждений, стереотипов. Часто они бывают иррациональными.
Хотеть, чтобы неприятное чувство исчезло, этого мало. Можно использовать его как инструмент - заменить автореагирование в уме и мыслить «нестандартно». Задайте себе вопрос, почему вам некомфортно, и ищите причину этого чувства. Постепенно вы откроете в себе путь для принятия неуверенности.
Эмоциональный дискомфорт рождается из-за неуверенности, которая проистекает от незнания.
Так сложилось исторически – люди стремятся к «знанию». Оно ассоциируется с безопасностью и уверенностью.
Но сегодня, казалось бы, мы владеем широким доступом к разнообразной информации (спасибо интернету). Тогда почему время от времени все испытываем необъяснимую тревогу?
Секрет кроется в эволюционном развитии человека. Научные и технические достижения сделали жизнь максимально комфортной, но это внешняя сторона. Внутренние, скрытые переживания могут проявиться в любую минуту.
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Привычка к комфорту ограничивает наши возможности в смысле нежелания рисковать, пробовать новое, терпеть поражение. Это сводит к минимуму креативность.
А чувство дискомфорта подталкивает нас изменить положение вещей, искать новые решения. Оно идет рука об руку с недовольством, возможно, самими собой. И это помогает меняться, расти, развиваться.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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