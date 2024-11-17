Почему человек вышел из отношений без причины. А потом снова пришёл

У вас было все хорошо в отношениях. И вот, не объяснив ничего, без всякой видимой причины партнер оставляет вас. Вы страдаете, теряетесь в догадках, почему так произошло. Но в какой-то момент возлюбленный возвращается. Он изголодался, ведь для таких людей другие - это пища.

Человек взял и вышел из отношений без видимой причины. Просто перестал приходить, звонить, писать. Вы ничего такого не говорили и не делали! Все было просто прекрасно, вот что странно и больно.

Почему вас оставили, а потом снова вернулись

Он же сам хотел общаться; был так мил, так эмоционален, так открыт. Самые лучшие чувства проявлял. Раскрывал душу. А вы потянулись к нему, как цветок к солнцу. Вы поддерживали и ласкали его измученную душу, питали его изголодавшееся по любви сердце… Вы отдали все, что могли.

А человек ушёл и пропал. И на звонки не отвечает, и на сообщения сухо и кратко отвечает или игнорирует… Это так больно.

А потом, когда вы смирились и почти успокоились, когда твёрдо решили не быть навязчивыми, человек снова звонит или приходит. Он снова хочет общаться! Вы ему интересны. Он соскучился, изголодался по любви… Изголодался - вот точное слово.

Мопассан писал о запахе жареного мяса, который так манит нас, когда мы голодны. И так отвращает, когда мы наелись и сыты. И на еду наевшийся человек смотрит с отвращением. Ни кусочка больше не влезет!

Этот человек вас ест. Вы его пища, вот и все. Он приходит, когда голоден. И испытывает некоторое отвращение, наевшись досыта. Восполнит ресурс и уйдёт. А потом придет, когда снова захочет есть.

Такие отношения могут длиться долго. Они выматывают и обескураживают. Нет смысла искать причину в себе или в сложном, противоречивом духовном мире этого человека.

Пришёл - голоден. Ушёл и не даёт о себе знать - переваривает пищу. Проголодается - и придёт.

Это грустно. Но для него другие - это вкусная еда. Шашлык на палочке… И так не хочется быть придорожным кафе, куда приходят подкрепиться…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet