Почему большинство мужчин не могут справиться с умной женщиной

Глубокомыслящая женщина умна, сильна и честна. Она умеет любить. Но не каждому мужчине по плечу отношения с ней. Глубокомыслящая женщина потребует от партнера многого, зато и сможет щедро одарить того, кто ее действительно достоин.

Чем глубже вы погружаетесь, тем труднее вам становится найти кого-то, кто хочет иметь с вами отношения. Вы можете встречаться на многих свиданиях, но в какой-то момент отношения не развиваются дальше, и это в основном из-за интенсивности вашей глубины.

Глубокомыслящая женщина для мужчин - крепкий орешек

Не каждый мужчина достаточно силен, чтобы справиться с глубокомыслящей женщиной. Вот почему:

1. Глубокомыслящая женщина задает глубокие вопросы. Глубокомыслящая женщина глубже проникнет в вашу жизнь и задаст вопросы, на которые вы, возможно, не будете готовы ответить. Даже на первом свидании она будет копать глубже и задавать личные и философские вопросы – ей никогда не понравится поверхностный разговор.

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2. Глубокомыслящая женщина честна. Слишком честна – часто прямолинейна. Глубокомыслящая женщина серьезно относится к своей честности, и единственное, во что она верит, – это честность. Если вы спросите ее о чем-нибудь, она скажет вам правду и ожидает того же от вас.

3. Глубокомыслящая женщина знает, чего она хочет. Или кого она хочет. Глубокомыслящая женщина сразу знает, нравитесь ли вы ей, и ей не нужно встречаться или исследовать другие варианты, чтобы быть уверенной в своих чувствах. Ее сердце бьется только для нескольких особенных людей, и она сразу их узнает.

4. Глубокомыслящая женщина хочет глубоких отношений. Она хочет долгих разговоров о вашей жизни, она хочет услышать истории о вашем прошлом, она хочет понять вашу боль, и она хочет повысить ценность вашей жизни. Она хочет настоящих отношений, которые выходят за рамки прогулок и развлечений.

5. Глубокомыслящая женщина не боится близости. Она не боится приближаться или рисковать получить травму в процессе. Она не думает, что это лишит ее свободы или сделает уязвимой. Ее глубина и близость идут рука об руку, и она всегда будет лелеять красоту близости в отношениях.

6. Глубокомыслящая женщина видит вас насквозь. Она видит, кто вы на самом деле и что делает вас уязвимым. Она не из тех, кто воздерживается от того, чтобы указать на то, что она видит в вас или насколько хорошо она может вас читать. Даже если это доставляет вам неудобство, она хочет, чтобы вы знали, что она понимает вас и что вы можете быть самим собой рядом с ней.

7. Глубокомыслящая женщина жаждет последовательности. Ее выводит из себя непоследовательность или странное поведение. Она желает сильной связи и прочной связи, и она знает, что постоянство является основой этой связи. Глубокомыслящая женщина не будет играть в игры на свиданиях.

8. Глубокомыслящая женщина сильна. Она может быть немного пугающей, потому что она привносит интенсивность во все, что она делает. Ее эмоции сильны, как и ее мысли. Она никогда не будет равнодушна к вещам, которые важны для нее – не все достаточно сильны, чтобы справиться с ее напряжением.

9. Глубокомыслящая женщина умеет только глубоко любить. Если вы не можете любить ее также глубоко, она уйдет. Она не знает, как случайно встречаться с кем-то, кто ей действительно нравится, или дружить с кем-то, к кому у нее есть чувства. Глубокомыслящая женщина знает, когда кто-то не может пойти ей навстречу, и она будет медленно отдаляться от любого, кто не готов дать ей глубокую любовь, которую она ищет.

10. Глубокомыслящая женщина не будет ждать вас. Она не будет ждать, пока вы примете решение, или смотреть, как вы сомневаетесь в ней. Она сильная и страстная и не будет тратить свои эмоции на того, кто не ценит ее глубину. Несмотря на то, что она ищет особого рода любви, глубокомыслящая женщина не боится быть одной.опубликовано econet

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