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Плохое окружение хороших людей

Источник: zen.yandex.ru 14 сентября 2024 6764
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Почему иногда судьба доброго человека так трагична? Почему у него такое токсичное окружение, - равнодушные потребители, паразиты, иждивенцы, которые не понимают доброго и щедрого человека, не дают развиваться, предают и бросают, как только у него кончаются деньги? ну как же так, что за странная закономерность такая?

Плохое окружение хороших людей

А вот выйдите на улицу и начните сыпать крошки - налетят голуби. Много их прилетит! Съедят крошки и улетят. И спасибо не скажут. Даже наоборот, могут покакать на голову. Да и ладно, это же голуби, что с них взять. Но вот орлов или фламинго среди них не будет, среди тех, кто прилетит клевать ваши крошки; это другие птицы, орлы и фламинго. Они сами добывают корм. Они прекрасны, сильны и экзотичны - но на крошки слетаются только голуби. Ну, еще воробьи и вороны. Вы же их приманили хлебными крошками, правильно?

Почему у хороших людей такое нехорошее окружение. Это "голуби"

А если вы на улице деньги и вещи начнете раздавать, тоже очередь выстроится. Очень много людей захочет получить что-то. Но успешные, самодостаточные, уважающие себя люди пройдут мимо. Они не будут толкаться в свалке, которая непременно возникнет, если у вас много имущества и денег для раздачи, - нормальные сами себе добывают корм. И вещи себе сами покупают на заработанные деньги.

И чувство собственного достоинства они имеют, которое не позволит им побираться и пользоваться чужими вещами. Стоять за ними в очередь и толкаться...

Плохое окружение хороших людей

В этом и есть трагедия доброго человека, который все раздает и всем помогает. В конце концов он остается одиноким. И спасибо ему никто не скажет. Потому что на его помощь зарятся голуби и крысы, а не орлы и не фламинго. И окружают его неудачники и потребители, которые не привыкли говорить "спасибо". Они только ругаются, толкаются и сетуют, что маловато будет! Но он же сам приманил этих людей. На что жаловаться-то?

Делать добро надо избирательно, сознательно, а не раздавать все подряд всем подряд. А потом идти грустно и разочарованно: дескать, люди неблагодарны! И птицы на голову нагадили, извините. Мы сами приманили таких людей и голубей, а хорошие мимо прошли или пролетели. Те, которые ничего не просят и не пихаются локтями или крыльями, а просто живут или летают самостоятельно. Добро привлекает не всегда тех, кто нам нужен, так устроена жизнь... опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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анна кирьянова психология. жизнь отношения

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