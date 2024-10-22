Письмо бывшему: метод, который поможет отпустить ситуацию

Случается так, что отношения уже закончились, но вас не отпускают мысли, обиды, горечь. В таком случае можно прибегнуть к полезной методике. Суть ее заключается в том, чтобы написать письмо. В послании вы проходите по всем чувствам в определенном порядке, и они вас постепенно отпускают.
Бывает в жизни так, что отношения уже закончились, но завершить их не удалось, так как не было возможности или смелости высказать партнеру свои чувства и эмоции. В этом случае хорошо помогает консультирование и терапия, особенно методом системных расстановок. Не у всех на это хватает времени и средств. Но есть и "домашний вариант" проработки отношений – письмо обид, предложенный О.Валяевой.
Вам нужно уединиться на час-два. Взять с собой бумагу и ручку, и написать письмо вашему бывшему (ей) по определенному сценарию. Вы проходите в письме по всем чувствам в указанном порядке.
Пишете каждый пункт, каждую эмоцию до тех пор, пока не почувствуете легкую пустоту, когда уже не о чем писать. Это сигнал, что нужно переходить дальше, к следующему.
Не относитесь к этому формально, пишите все, даже если вашему уму это кажется бредом. Это может занять много листов бумаги и несколько часов – особенно первый раз. Вы можете заплакать. Это не плохо, так как через слезы тоже происходит очищение. Старайтесь дышать глубоко - это также помогает проживать все эмоции.опубликовано econet
Автор Наталья Нилова
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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