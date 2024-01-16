Техника «Письмо благодарности Вселенной» может сделать нас поистине неуязвимыми, но для этого ее надо превратить в привычку.

Всё или почти всё имеет начало, середину и конец. С этим никто не станет спорить. Однако, начиная что-либо делать, мы часто начинаем с середины, (а то и с конца), совершенно забывая про начало. Почему?

Техника «Письмо благодарности Вселенной»

Потому что, как правило, и начало, и конец - это ритуал, не несущий никакого смысла, кроме символического. Смысл действия обычно лежит в середине. А остальное - как обёртка, как упаковочная тара, чтоб «не разбилось»... Мы, не уважая ритуал, не видя в нем пользы, как в упаковочной таре, часто приступаем сразу к середине дела. Мы полагаем, что выполнение ритуала вовсе необязательно.

Что является ритуалом начала и конца? Это как правило: 1) приветствие, 2) благодарность, 3) обращение за невидимой помощью к Высшим силам... Есть ещё примеры? Пока хватит и этих.

Можно, конечно, с порога крикнуть: «Дайте мне денег! (информацию, товар)»... А можно сначала ... поздороваться, что ли. Можно, получив деньги (информацию, товар), тут же побежать дальше по своим делам, а можно... поблагодарить и попрощаться как следует.

Это тоже понятно и примитивно. Но на деле мы часто пренебрегаем даже этим.

У нас нет времени, мы экономим время - мы сразу переходим «к сути дела». Однако специально для таких «экономящих время» была сложена поговорка: «Поспешишь - людей насмешишь!».

Нельзя пренебрегать традиционными структурами, особенно если эти структуры трёхчастны и имеют отношение к древнейшим пластам символической культуры нашей цивилизации.

Нельзя пренебрегать и бинарными, и четверичными структурами - нельзя, потому что все эти числовые модели - суть «высшая» пифагорейская математика, созданная для того, чтобы исчислить, постичь мир и познать всеобщие законы Вселенной...

Но мы остановимся пока что на одной из самых понятных и распространённых структур - на трёхчастной структуре любого земного дела, любого линейного процесса.

И рассмотрим в ней мы тоже не всё, а лишь начало - зачин.

Итак, давайте выясним для себя раз навсегда, что приступая к любому делу, нужно символически отделить его во времени и пространстве как новый этап жизни и провести по этому поводу соответствующий ритуал. Некоторые просто идут в церковь и ставят свечку. И правильно делают. У любого события должна быть рамка, и лучше, если рамка эта будет из благородного материала...

Выполнение этого символического ритуала (каким угодно способом) скажется фантастическим образом на результатах любых наших трудов, особенно трудов капризных - творческих, уже не говоря о таких, что связанны с потенциальным риском и вероятностями.

Перед тем, как уехать - «сидят на дорожку». То есть, садятся в кружок и молчат одну минуту, стараясь ощутить, запомнить близость друг друга, сохранить на память это СО-общество, которое вот уже через мгновение рассыплется и покатится в разные стороны в ритме жизненной суеты. Остановись, мгновенье - ты ... нормально.

Перед тем, как есть, читают благодарственную молитву, ну а если не так, то хотя бы желают друг другу «Приятного аппетита».

Перед тем, как начать новый день, улыбаются, смотрят друг другу в глаза и говорят : «Доброе утро».

А что же делать тогда, когда мы в одиночестве садимся за работу? И когда, предположим, настрой у нас такой, что нам не до неё? И вообще мысли сбиваются куда-то набок, а тело хочет чего угодно, только не того, что его ожидает ближайшие 8 часов?

Итак, перед нами стоит задача: как можно «правильней» начать свою творческую работу (да и вообще, любую работу - вплоть до попытки арендовать себе квартиру, обзванивая риэлторские агентства - чем Вам не творчество?!).

Для этого существует специальная техника, о которой слышали многие, да не все знают как и для чего ею пользоваться. Эта техника называется «Письмо благодарности Вселенной»

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Техника «Письмо благодарности Вселенной»

Знаете почему существует эта техника? Потому что в нашем секуляризованном обществе люди перестали молиться и верить в молитвы. Это нормальный исторический циклический процесс (ибо когда-нибудь всё опять вернётся на круги своя), но на пустом месте обязательно должно что-то возникнуть - и вот мы видим другие формы того же самого. Более понятные современному человеку и более «работающие» у части людей в силу этого обстоятельства.

Возьмите чистый лист и напишите следующий текст:

«Дорогая Вселенная!

Я полностью доверяю Высшей Силе, создавшей меня, и верю, что я на правильном пути. С каждым днём моя жизнь становится всё лучше и лучше. Я - баловень судьбы».

Но только это ещё далеко не всё... Это только самое начало. Это - шапка.

А дальше Вам придётся потрудиться, но это будет очень приятный, исцеляющий сознание труд...

Следующая фраза: «Я благодарен (благодарна) за то, что...»

Если Вы приступаете к технике «Письмо благодарности Вселенной» в первый раз, то Вам придётся написать свою биографию от самого дня рождения. Это будет необычная биография. Каждый её факт будет начинаться благодарностью, а продолжаться объяснением - почему Вы испытываете по этому поводу благодарность. (Объяснять нужно не все факты, впрочем).

Итак...

1. Я благодарю Вселенную за то, что я родился в таком-то году, числа..., месяца... (почему - «благодарю»? Подумайте!) Я, например, знаю почему я благодарю Вселенную за свою дату рождения, а Вы?

2. Я благодарю Вселенную за то, что я родился в таком-то месте (и опять же, почему)...

3. Я благодарю Вселенную за моих родителей (почему?) и воспитателей, которые...

Ну, и так далее.

Сразу хочу предупредить: написав такое письмо в первый раз, Вы забудете о половине того, за что можно действительно поблагодарить Вселенную. Но для того, чтобы восполнить упущенное, Вы будете возвращаться к письму неоднократно. В конце концов, у Вас появится некий канон, который нужно будет спрятать подальше от чужих глаз.

Зачем спрятать? Потому что если Вы будете писать это письмо честно, то результат получится очень личный! На самом деле Вы просто выдадите вперемешку - список своих достижений и ... проблем, которые постараетесь переформулировать в позитивном ключе «благодарности». Тогда «проблемы» перестанут быть проблемами, но показывать этот черновик души другим вовсе необязательно.

Если же Ваше письмо будет сплошь надутое и неискреннее хвастовство, то его, конечно, можно будет показывать другим и даже вывешивать на сайте, но только... лично Вам пользы оно не принесёт. Это будет очередная попытка «сляпать» юнговскую Персону, только используя шариковую ручку и тетрадный листок.

Всегда, когда Вы стоите перед новым жизненным витком - пишите такое письмо.

Каждый день, когда Вы садитесь работать - пишите такое письмо.

Техника «Письмо благодарности Вселенной» может сделать нас поистине неуязвимыми! Но это если только превратить технику в свою привычку, а не просто проглотить её как очередной кусок информации, даже не попытавшись переварить.

Итак: каждое дело, помимо своей сердцевины, имеет ещё и сакральную защитную оболочку, которую мы называем: Зачин и Концовка. Не забывайте о них.

Пусть у Вас будет вот этот хороший зачин.опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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