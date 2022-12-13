Персональный ад: Идеально или никак

Перфекционист – мечта любого работодателя. Именно они не умеют халтурить, работают на износ и добиваются самых значительных результатов. Им завидуют и на них равняются. А каково живётся самому перфекционисту – человеку, вся жизнь которого подчинена установке «или идеально, или никак»?

Перфекционист – это, в первую очередь, человек, который страдает. Человек, для которого каждая ошибка – маленькая смерть. Может ли быть счастливым приговорённый к смерти, который боится её, ждёт, умирает, а потом начинает бояться заново? Человек, одержимый страстью, которая никогда не будет утолена, потому что абсолютное совершенство недостижимо? Американские психологи для диагностики перфекционизма используют опросник с говорящим названием «Шкала недосягаемого совершенства».Сразу стоит уточнить, что речь идёт о патологическом перфекционизме, потому что существует ещё и здоровый, который по сути является не чем иным, как добросовестностью и усердием.

Чем же так коварен перфекцинизм и почему он мешает быть счастливым

Жажда признания с одной стороны и страх оценки - сдругой

Перфекционисты всей душой жаждут признания, однако публичность, как правило, пугает их, ведь одним из самых сильных их страхов является страх оценки. Они и сами постоянно оценивают себя и других. А поскольку к себе перфекционисты предъявляют запредельные требования, они уверены, что и другие будут оценивать их по тем же меркам.

Такие люди могут достичь очень многого, но не могут наслаждаться успехом, потому что всегда найдётся тот маленький изъян, который испортит им настроение. И если что-то выполнено блестяще даже на его строгий взгляд, перфекционист обязательно подумает, что далеко не всё в его жизни так же идеально, и расстроится.

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Люди с «синдромом отличника» в большинстве своём подвержены прокрастинации, поскольку к выполнению каждой задачи долго готовятся, чтобы сделать её идеально. На это тратится очень много энергии. Более того, они часто бессознательно оттягивают начало важного дела - это даёт возможность отсрочить момент, когда будут оцениваться результаты. Для перфекциониста не существует процесса. Единственная его цель – результат.

Но даже если сделать всё «на пятёрку», всегда можно столкнуться с критикой недоброжелателей. А это очень больно бьёт по самооценке и раз за разом снижает мотивацию к действию.

Важной особенностью перфекционизма является невозможность присутствовать в настоящем моменте, жить «здесь и сейчас». Перфекционисты живут прошлым, вспоминая моменты своих побед, и будущим, прогнозируя наихудший исход любой ситуации и заранее проживая весь спектр негативных эмоций, которые он может повлечь за собой.

«Я недостаточно хорош. Я хуже других»

Глубинное убеждение человека с «синдромом отличника» – «Я недостаточно хорош. Я хуже других». Поэтому приговор себе перфекционист вынес давно, а теперь ждёт его подтверждения от окружающих, чутко ловя все косые взгляды, полунамёки и вздохи и толкуя их не в свою пользу. Он превратился в локатор, который настроен исключительно на внешний мир и практически глух к внутреннему. Перфекционист как будто следит за своей жизнью со стороны, постоянно оценивая каждый свой шаг, а не проживает её в своём теле со своими эмоциями.

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Жизнь в ожидании провала

Жизнь превращается в постоянное ожидание провала. Отсюда сильнейшее напряжение, которое со временем нередко перерастает в тревожное расстройство. Но поскольку такие люди с трудом распознают свои чувства и эмоции, они часто не осознают этой привычной тревожности. Для перфекционистов характерны соматоформные расстройства, при которых появляются телесные симптомы (часто – головные боли, боли в спине, животе, сильные мышечные зажимы). Таким способом бессознательное пытается обратить внимание человека на то, что оно переполнено вытесненными, непрожитыми эмоциями. Люди с «синдромом отличника» чаще других заболевают депрессией.

Дефицит самооценки

Такие люди постоянно стараются соответствовать ожиданиям окружающих, поэтому им очень сложно говорить «нет», отстаивать свои границы.

Перфекционист отчаянно нуждается в понимании и поддержке, но не умеет её получить. Он отчуждён не только от своих чувств, но и от чувств окружающих. Он бессознательно убегает от всего, что может «разоблачить» его несовершенство, показать его слабость.

Человек, страдающий «синдромом отличника», испытывает сильнейший дефицит самоценности. Его самооценка зависит только от степени его идеальности. Даже мельчайший изъян в одежде или макияже, совершенно незаметный окружающим, не даст женщине-перфекционисту наслаждаться праздником или свиданием, а мужчина-перфекционист сбежит с него раньше, потому что не успел дочитать пару рабочих договоров, на которые уйдёт от силы десять минут, но эта незавершённость гвоздём засела в его сознании и не даёт расслабиться (с женщинами такое случается не реже).

Родом из детства

Перфекционизм родом из детства. Одна из главных причин его формирования – воспитание, основанное на оценке и обесценивании. Главной своей задачей родители считали мотивировать ребёнка на успех и достижения. Поэтому похвала выдавалась маленькими порциями и только в случае абсолютного успеха (закончить четверть на отлично, выиграть школьную олимпиаду, победить на конкурсе). При этом неабсолютные достижения (например, второе или третье место) обесценивались. А уж на неподобающее, по мнению родителей, поведение, они и вовсе реагировали жёстким наказанием и запретами, возможно, унижали и стыдили.

В своих детей родители вложили раздутые до небес ожидания – всё то, что требовали от них их родители, то, что диктует общество, то, чего когда-то хотели они сами, но не смогли реализовать.

Ребёнок перестаёт быть ребёнком – живым, весёлым, спонтанным, а становится вместилищем ожиданий, которые не может оправдать. Они давят и душат, установки родителей интроецируются – становятся частью личности, и Внутренний родитель перфекциониста начинает говорить их голосом.

При этом человек с детства привыкает игнорировать свои собственные чувства и желания. Связь с Внутренним ребёнком практически утрачивается. Перфекционист обращает внимание лишь на то, что является социально значимым. В итоге он достигает этих целей, но они не приносят желаемого удовлетворения. Потому что где-то в глубине души он понимает – это совсем не то, чего он хотел на самом деле. Потому что невозможно почувствовать себя счастливым, если потеряна связь с собой настоящим. Эту связь можно восстановить. Не легко и не быстро, но это того стоит.

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Стремление избавиться от перфекционизма полностью – это тоже перфекционизм. Лучше просто захотеть стать более счастливым. И если для решения этой задачи понадобится обратиться к психологу, – пусть он будет не идеальным, а просто квалифицированным и чутким.опубликовано econet

Автор Мария Горшкова

Иллюстрации Eiko Ojala

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