Перестаньте гоняться за любовью, она сама вас найдет!

Некоторые женщины так отчаянно стараются найти свое счастье, что попросту теряют себя... При встрече с мужчиной они меняют свое поведение, стремясь казаться лучше, произвести хорошее впечатление и получить одобрение. Такие женщины согласны довольствоваться малым, не смотря на то, что заслуживают большего. Может пора перестать гнаться за любовью и позаботиться о себе?

При всем желании построить крепкие отношения с мужчиной не удастся, если женщина будет постоянно «подстраиваться». Рано или поздно все карты будут раскрыты и возможно, когда партнер увидит «истинное лицо» избранницы, то очень удивиться или разочаруется... Чтобы найти настоящую любовь, нужно научиться не убегать от самих себя.

Что сделать, чтобы любовь сама нашла вас

У вас возникало когда-нибудь дикое желание быть рядом с конкретным человеком? Вы постоянно думали о том, как поступить правильно, чтобы не разрушить отношения? В итоге вы остались в одиночестве, так и не поняв, почему оказались недостаточно хороши для партнера? Иногда наш разум становится нашим главным врагом и чтобы наладить личную жизнь в первую очередь нужно полюбить себя.

Несколько советов, которые помогут вам остановиться в погоне за счастьем:

1. Старайтесь делать то, что дает вам ощущение счастья. Пойте, рисуйте, танцуйте, занимайтесь спортом и самообразованием. Уделяйте себе максимум внимания, чтобы попросту не оставалось времени думать о плохом. Запомните, если вы будете пытаться заполнить пустоту в сердце другим человеком, это не сделает вас счастливой. Не ждите одобрения со стороны окружающих, делайте все по зову своего сердца, наслаждайтесь жизнью во всех ее проявлениях.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Уделяйте больше времени людям, которые действительно вас любят, и забудьте о тех, кому вы безразличны. Не тратьте драгоценное время на бессмысленные отношения, этим вы только навредите себе. Помните, если человек не испытывает по отношению к вам искренних чувств, то все ваши старания угодить ему будут напрасны. Вы ничего не сможете изменить. Это горькая правда, но важно ее вовремя понять, чтобы не потратить жизнь на недостойных людей. Лучше действительно жить в одиночестве, чем рядом с «токсичным» человеком.

3. За человеком, который достоин вашей любви не придется бегать. Любящий мужчина будет заботиться о вас, желать лучшего. Он сам сделает все для того, чтобы вы себя чувствовали счастливой. Он примет вас со всеми недостатками, ему не нужны никакие «маски» и притворства, он полюбит вас такой, какой вы являетесь на самом деле. А это дорогого стоит. Цените таких людей и не теряйте.

4. Научитесь жить в одиночестве. Это непросто, но необходимо. Не теряйте надежды, что встретите «родственную душу» и это обязательно произойдет. Вы найдете человека, который будет поддерживать вас в сложных ситуациях и радоваться всем вашим успехам. Просто сначала полюбите себя, иначе ничего не получится.

5. Не соглашайтесь на меньшее. Если сейчас рядом с вами никого нет, значит так нужно Вселенной. Не вступайте в отношения просто «для галочки», в них вы точно не будете счастливы. Не меняйте своих ценностей и убеждений ради другого человека, это никто не оценит. Относитесь к себе с уважением.

Если вы будете всем сердцем верить в то, что однажды окажитесь в нужное время в нужном месте, это обязательно случится. Можете не сомневаться. Законы Вселенной всегда работают и нет никаких исключений, главное верить.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet