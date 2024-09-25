Партнер-манипулятор: зачем ему эта игра?

Не все мужчины кристально честны и открыты в отношениях. Некоторые из них откровенно преследуют свои цели или удовлетворяют потребности: в статусе, в постели, в самоутверждении и, конечно, в деньгах. Давайте узнаем подробнее о разных видах партнеров-манипуляторов.
Человек может вступать в отношения по самым разным мотивам. Классический вариант: по любви. А как насчет того, чтобы решить свои насущные проблемы за чужой счет? Людская корысть многогранна. Один стремится отомстить бывшей, другой – найти тихую гавань, третий – поправить пошатнувшееся финансовое положение. Но все это формы манипуляции. Как вовремя их разглядеть, чтобы не попасться на удочку коварного партнера?
Итак, виды мужчин-манипуляторов и какие потребности они стремятся удовлетворить в отношениях.
Он заводит отношения, чтобы проникнуть в статусную среду и соответствовать принятому в этом кругу людей уровню.
Типичные особенности поведения:
Подобные отношения продолжаются до той поры, пока не начнут возникать определенные неудобства для мужчины или пока женщина полностью отвечает его требованиям.
Зацикленность на сексе – вот его отличительная черта.
Типичные особенности поведения:
Секс. Вот фундамент этих отношений. Это всё, что ему необходимо получить от вас. Он испарится при первом же сигнале об ответственности.
Он нуждается в беспрестанном подтверждении собственной значимости, важности и гениальности. Ему наиболее подходят отношения, дарящие чувство своего превосходства.
Типичные особенности поведения:
Никакой речи о чувствах и переживаниях женщины в подобных отношениях нет. Ее миссия - сдувать пылинки со своего бога и служить скромной рамкой величию, интеллекту и другим достоинствам партнера.
Подобную модель отношений ищут незрелые, инфантильные персоны. Создать с таким мужчиной полноценный союз довольно сложно. Ему необходим не только сексуальная партнерша, но и женщина, которая с радостью возьмет на себя родительские функции - заботиться, опекать, управлять, нести за него ответственность.
Типичные особенности поведения:
Такой тип наиболее комфортно чувствует себя рядом с властной, сильной дамой, готовой быть лидером в отношениях.
Материальная выгода - типичный мотив создания личных отношений. В результате один из возлюбленных готов платить, а другой без зазрения совести этим пользуется.
Типичные особенности поведения:
Если такое положение вещей устраивает обоих партнеров, то совместная жизнь может оказаться на удивление благополучной. В противном случае финал всегда печален.
Случается, что в отношениях мужчина бывает нечестным. Поэтому имеет смысл как можно быстрее снять розовые очки и проанализировать его поведение. Это убережет вас от ненужных и горьких разочарований.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий