Ой, все! Или 12 интересных фактов об истеричках

Принято считать, что истеричка - это женщина, которая не может сдерживать свои эмоции. Чаще всего это слово является довольно распространенным оскорблением ("Истеричка! Нервы тебе лечить надо!"). Профессиональное понятие шире. Психолог Ирина Парфенова о 12 признаках истерического характера.

"У порога кабинета меня ждала привлекательная девушка. В процессе работы мне нравилось ее рассматривать. Плавные жесты, вздохи, игра с волосами... Порой я себя чувствовала зрителем целого спектакля, где в одном лице была собрана целая палитра переживаний. У неё всегда были интересные украшения и одежда, подталкивающая на грешные мысли. Нет. Ничего пошлого. Ничего слишком. Тонкие намёки. Просто невзначай упавшая с плеча шлейка, выглядывающие чулки, белье, виднеющееся в определенных ракурсах. Это все при вполне приличных образах.

12 признаков истеричного характера

Ни раз я ловила себя на возбуждении, краснела и отводила мысли в попытке не свалиться с терапевтической позиции. Соблазняла она искусно!

Мы много говорили о сексе, о мужчинах, которых было много. Разных.

То успешные, в отношениях с которыми она тонула в восхищении. То непоколебимые, где она разбивалась о скалы спокойствия в своей эмоциональности.

Оказываться в любовных треугольниках для неё тоже было привычно.

С мужчинами было проще всего. Женский коллектив она на дух не переносила, а вот в мужском ловко добивалась своего. Оказывалась в центре внимания и часто была одарена подарками.

Однако наши разговоры были пронизаны тоской и одиночеством.

- Мне нравится, что на меня смотрят, - однажды сказала она. - Нравится чувствовать себя соблазнительной. Но сказать тебе честно, где-то в глубине души я не верю, что меня можно любить и что я действительно привлекательная. Я часто плачу после секса, потому что хочется совсем другого. Хочется человеческого тепла и заботы.

При всей внешней яркости постепенно показывался очень хаотичный внутренний мир. Бывало, что уносило в чувствах и я была единственным стержнем нашего разговора, вокруг которого крутились вихри из слез, гнева и пронзительного смеха.

- Какая я сегодня для тебя? - часто спрашивала она меня в надежде с помощью моих проекций справиться со своим хаосом.

- А сама ты как думаешь?"

Принято считать, что истеричка - это женщина, которая не может сдерживать свои эмоции. Чаще всего это слово является довольно распространенным оскорблением ("Истеричка! Нервы тебе лечить надо!"). Профессиональное понятие шире. Полностью звучит, как истерический тип личности. Обратите внимание, что речь идет не о диагнозе, а о характере! А особенности всех типов характера проявлены в каждом из нас в той или иной степени.

12 фактов об истерическом характере

1. В отличие от шизоидов, чьё внимание направлено вовнутрь, истерические личности ориентированы на внешнее. Им важно привлекать к себе внимание и создавать определённое впечатление. Поэтому они преимущественно привлекательны и обаятельны.

2. Всегда окружены вниманием большого количества людей, за которым трудно замечают свое глубокое одиночество.

3. Не переносят равнодушие.

4. В попытках впечатлять и очаровывать других часто имеют глубинные убеждения в своей непривлекательности.

5. Искренне и щедро вместе со своей теплотой и любовью желают вручить за себя ответственность другому.

6. Часто выбирают публичную деятельность (актеры, танцоры, певцы и т.д.).

7. Сексуализированное и соблазняющее поведение по отношению к мужчинам и соперничество по отношению к своему полу - у женщин.

8. Через соблазнения и секс хотят построить близкие отношения, от чего зачастую оказываются разочарованы ("Все мужики хотят только одного!")

9. Склонны к романтизации и фантазированию (но аффект неглубокий и мимолетный в отличие от шизоидов)

10. В преклонном возрасте - нередко ипохондрики.

11. Удерживать эмоции для них почти невозможно, напряжение требует ежесекундной разрядки.

12. Достигают целей часто через манипуляции.

Итак, сколько пунктов насчитали у себя? опубликовано econet

Автор Ирина Парфенова

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