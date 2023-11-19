Отстань от себя

Иногда для достижения цели нужно просто успокоиться и остановиться. Лишние движения не всегда приближают к победе. Бывает достаточно просто замереть и подождать. И тогда всё хорошее случится.

А ведь и вправду: мучаешься, мечтаешь, надеешься, впадаешь в отчаяние, а проблема или человек - ни с места. Зато энергии потрачено целый воз, и не всегда приобретенный опыт пригодится. Но если позволить себе волшебное расслабление, тогда в жизнь начнут приходить чудеса. Не обязательно в виде любимого мужчины, престижной работы, или крутого заработка. Просто паутинки, дрожащие поутру на зеленых еще стебельках травы, поздняя малина, пение птиц в саду, красное солнце, встающее из-за деревьев...

Не накручивайте ненужные действия

Если научиться видеть и ценить эту красоту, многое изменится. Посыл к жизни поступит другой, не потребительский. Захочется творить свой день, как будто писать книгу.

Рисовать кистями впечатления от людей, щедрых осенних цветов. Захочется сохранить в памяти белые облака, длинные тени, бегущие по дороге.

Сколько всего интересного вокруг! И вот, когда ты уютно располагаешься в своем мире, начинаешь приглядываться к разным предметам, с тобой неожиданно происходит чудо! Именно то, чего ты так долго ждал - вот оно, случилось! Но ты с удивлением ощущаешь, что тебе это уже не нужно, перерос.

Другие горизонты открываются теперь, иные смыслы захватывают тебя. То, что раньше казалось важным, рассыпается буквально на глазах. Следует понять простую истину: надо хотя бы на время отстать от себя. Предоставить событиям развиваться своим чередом, а самому себе просто пожить в текущем режиме, не пытаясь ничего изменить.

Настырно воздействовать на действительность иногда бывает опасно. Принять предлагаемые обстоятельства и спокойно находиться в них - казалось бы, что может быть проще? Но нет, мы всеми силами стремимся воздействовать на мир и переделывать себя, близких людей, ломать текущую ситуацию.

Отпустите себя, пожалейте, не накручивайте ненужные действия и движения. Достигать поставленной цели хорошо, но порой требуется пересмотреть саму цель, изменить угол зрения. Не прилагать излишне усилия, чтобы не вспугнуть неожиданную удачу, не прогнать везение. А когда ты спокоен и настроен радостно - тебе уже повезло.опубликовано econet

Автор: Богданова Анжелика

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