Отрезвляющая ПРАВДА о мужчинах

Поймите одну простую вещь, если вы мужчине понравились, то он вам это обязательно будет демонстрировать всеми возможными способами. И поверьте, даже очень скромный от природы мужчина все же решится с вами заговорить и познакомиться, если вы действительно запали ему в душу. А вот все остальное - это только ваши оправдания его поведению, когда вы просто ему не нравитесь.

К сожалению, мужчины не всегда говорят нам правду и то, что они на самом деле думают. Но если вы все же хотите узнать эту правду, это не так уж и сложно. Но приготовьтесь, что эта правда не всегда может быть приятной для вас. Но что поделаешь? Думаю, все же лучше уж горькая правда, чем жить в постоянном обмане и с лапшой на ушах.

Несколько слов правды о мужчинах...

"Никакой ясности" означает "никакого общего будущего"

Если вы действительно ему нравитесь - он даст вам об этом знать. Все остальное - просто ваши оправдания его поведению

Если мужчина говорит вам "Я сейчас не хочу серьезных отношений" это означает "Я не хочу этих отношений именно с тобой"

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1. "Никакой ясности" означает "никакого общего будущего"

Если вы уже какое-то время встречаетесь, но ваш мужчина до сих пор не может сказать, кто же вы друг для друга и сразу меняет тему разговора, как только вы хотите поговорить об этом - значит, что он просто не видит вас в своем будущем и для него эти отношения просто возможность хорошо провести время, не более того. Да, вы ему нравитесь, но не настолько, чтобы связывать с вами свою жизнь. Поймите это и идите дальше.

2. Если вы действительно ему нравитесь - он даст вам об этом знать. Все остальное - просто ваши оправдания его поведению

Если он не звонит вам подолгу и никак о себе не даёт знать – нет, это не значит, что он очень занят или с мыслями просто так долго собирается. Это значит вы ему просто не достаточно сильно нравитесь.

Если он вас обижает, грубит и хамит – это не характер у него такой мужественный, прямолинейный и жесткий. Это значит, что он вас просто не уважает, потому что не слишком то вы ему и нужны.

Если винит вас во всём подряд, придирается к каждой мелочи- это не значит, что он просто такой требовательный и желает сделать вас еще лучше. Это означает, что он не принимает и не любит вас такой, какая вы есть.

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Если не делает комплиментов и цветов от него не дождёшься - это не значит, что он просто слов на ветер не бросает и деньгами сорить не любит. Это значит, что в его понимании вы не настолько для него важны и ценны, чтобы он еще как-то на вас тратился, и не важно - эмоционально или материально. Ведь даже очень скупой и эгоистичный мужчина вспомнит о цветах и ​​будет говорить вам приятные слова, потому что просто не сможет этого не делать, если вы действительно будете ему нравиться.

Поймите одну простую вещь, если вы мужчине понравились, то он вам это обязательно будет демонстрировать всеми возможными способами. И поверьте, даже очень скромный от природы мужчина все же решится с вами заговорить и познакомиться, если вы действительно запали ему в душу. А вот все остальное - это только ваши оправдания его поведению, когда вы просто ему не нравитесь.

3. Если мужчина говорит вам "Я сейчас не хочу серьезных отношений" это означает "Я не хочу этих отношений именно с тобой"

Если мужчина говорит вам, что он сейчас не готов к серьезным отношениям, потому что "кризис в стране", "я еще слишком молод для этого", "сначала нужно встать на ноги" и т.д., то это означает, что вы просто не та женщина, ради которой он готов взять на себя такую ​​ответственность. Да, это печально и больно осознавать, но это факт.

Ведь если бы он действительно понял, что вы та самая женщина, которую он так давно искал, то он не то, что отношений с вами хотел бы, а еще бы и думал, как так сделать, чтобы вы сами уже точно никуда от него не делись. Поэтому даже не сомневайтесь, если он говорит, что не хочет никаких отношений, то так оно и есть. Не надо жить иллюзиями, что он передумает и вы его переубедите. Лучше не тратьте зря свое время и поберегите себя.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

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