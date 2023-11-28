Отношения, как и любовь, либо случаются, либо нет

Я против идеи, что "каждый может ужиться с каждым". Эта идея - путь в никуда, движение к тупику. Есть плохие отношения - плохие для Вас лично. И с этим иногда ничего нельзя поделать...

В последнее время я заметила, что начинаю подбешиваться от чтения рекламы "женских тренингов". Даже не от них самих - что ж плохого в том, чтобы сделать пару-тройку примитивных упражнений и осознать, что женщина и мужчина разные? Бешусь от "рецептов". "Как стать настоящей женщиной", "Как встретить и удержать мужчину своей мечты", "Как служить мужчине", "Как открыть в себе Богиню" и т.п.

Настоящая женщина: принятие разности

Потому что в 99,9% случаев эти рецепты - полная ерунда.

Не зря существует пословица: "Что русскому хорошо, то немцу смерть". Вы думаете, что с мужчинами и женщинами - по другому? Что есть некий стереотип? Например, такой - именно он часто завуалированно транслируется участницам.

Мужчина - туповатый, но добрый. Его легко обмануть. Нуждается в постоянных поглаживаниях и похвале. Ему ничего нельзя говорить прямо - только намеками, чтобы не дай Бог не подумал, что женщина - нет, не умнее его - просто умная. Понимает такой язык выражения любви, как волшебный секс, вкусная еда и чистота. Не любит, когда его отвлекают от любого времяпровождения. Богоподобен уже на том простом основании, что у него есть член. Даже если пьет, гуляет и просто придурок - в этом виноват не он, а его женщина. Значит, такого достойна.

Женщина - существо, не имеющее права на собственное Я. Главная задача - служение мужчине, приспособление, подстройка под господина. Она - сосуд, он - содержимое. Дожна всем и все. Ходит в юбке - даже если это неудобно, потому что юбка что-то там аккумулирует: в зависимости от степени адекватности ведущего тренинга, или женскую энергию, или восхищенные взгляды мужчин. На голове платок, паранджа или шляпка - чтобы мозг не фонил и чтоб в небеса не улететь. Цель жизни - найти, принять и удержать мужчину. Если выражает свое мнение - обычно остается одна, поэтому для счастья должна стать мастером манипуляций. И молчать - побольше, почаще... Говорить - только с подругами. А лучше - медитировать, читать мантры, прочищать чакры или молиться.

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Я, конечно, постебываюсь - но именнно этим пичкают народ на всяких бредотренингах. Вы правда верите, что существует единый и уникальный рецепт завоевания мужчины? Или женщины? Типа "пикапнул - и она твоя".

Такой рецепт, конечно, есть. Это - любовь. Но вряд ли вас там научат любить. Любовь - это сложный букет из уважения, доверия, желания быть вместе, приправленного жизненными навыками, готовностью брать/жертвовать и получать/отдавать, это наличие общей цели и способность признавать ошибки... Не буду о любви - эта статья о другом.

Поверьте, в сегодняшней действительности, когда более 50% женщин в одиночку тянут на себе семейный воз, когда мужчины все меньше хотят брать на себя ответственность, когда у детей нет примера просто хорошей семьи - нужно бить в колокола. И признавать, что женщине часто нужна помощь в принятии того, что так есть, а не во взламывании ей мозга идеей универсального рецепта счастья.

А то она и юбку надела, и платок завязала, и ведет себя подобающе - а мужика нет! На тренинге обещали - будет. Если нет - плохо старалась...

Учить нужно другому.

Первый этап - кто Я такая? Какие у меня планы, цели, мечты? Как я себя веду? Чего я хочу?

Второй этап - кто такой мужчина? Он - Другой, и понять его можно лишь тогда, когда знаешь себя. Чем больше принимаешь себя - тем больше способность к принятию Другого. Чего он хочет от меня, а я - от него? Что он может дать мне, а что я - ему?

Третий этап - как нам, таким разным, строить отношения? Это сложно, потому что мы не похожи друг на друга. Не только мужчины и женщины, но и внутри группы М и Ж неоднородны. Женщины бывают всякие... И мужчины - всякие... Они не похожи на картинку из анатомического атласа, где все ясно и понятно.

И иногда мягкому, доброму, покладистому мужчине вполне может быть комфортно с "командиром в юбке", а томной русалке - хорошо с флиртующим Казановой...

Я против идеи, что "каждый может ужиться с каждым". Эта идея - путь в никуда, движение к тупику. Есть плохие отношения - плохие для Вас лично. И с этим иногда ничего нельзя поделать...

Я верю в то, что отношения, как и любовь, либо случаются, либо нет. Поэтому начните с себя - и заметите Другого.

К сожалению, и в психотерапии, и в жизни нет легких путей и простых решений. И часто для того, чтобы отношения сложились, нужно много чего сделать, много о чем договориться, в чем-то уступить, а в чем-то остаться на своей позиции... Отношения - это процесс, они динамичны и изменчивы, и то, что сегодня хорошо русскому, уже завтра травит его так же, как и немца.опубликовано econet

Автор Наталья Олифирович

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