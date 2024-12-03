Отложенные ЖЕЛАНИЯ = отложенная ЖИЗНЬ

Ни вчера, ни завтра счастье не случается. Оно возможно только сегодня и заключается в простых мелочах.

Вы замечали, как часто мы отказываемся от хорошего сегодня, чтобы насладиться этим потом? Мои свекор и свекровь - профессиональные охотники и в сезон охоты часто балуют нас дичью. На днях свекровь передала нам тушку дикой утки, и я решила приготовить ее в овощах. «Зачем ты готовишь утку сейчас? Это же на Новый год!», - удивленно спросил муж. Такое же удивление отразилось на моем лице. А почему именно на Новый год? Почему ее нельзя приготовить сегодня? Почему нужно отложить удовольствие на потом? Или, «если мы сегодня все переделаем, то на завтра ничего не останется»?

Завтра никогда не наступает, потому что каждый новый день – это «Сегодня»

Как в фильме, мысленно переношусь в детство и ясно вижу картину, когда в преддверии новогодних праздников холодильник был забит вкусностями, а есть их нельзя, потому что они для праздничного стола. Такая же история повторялась накануне дней рождений и других больших праздников. А у кого из нас в доме не было чайных сервизов, из которых пили чай только по большим праздникам? А может и вообще никогда не пили, он просто стоял в серванте для интерьера. Или одежда для «особого случая»? Кому посчастливилось не «пахать» все лето на огороде, чтобы зимой иметь «собственно выращенные» овощи?

Статья конечно же не о еде, а о том, как с детства мы привыкаем отказывать себе в удовольствии сейчас ради иллюзорных благ в будущем. Как мазохисты, мы верим, что если сегодня немного прогнуться и потерпеть, то завтра справедливость восторжествует и будет все хорошо. Но завтра никогда не наступает, потому что каждый новый день – это «сегодня».

Терпение и ограничения становятся нормой жизни. А если случаются моменты гедонизма и вседозволенности, то испытываем липкий стыд за собственный эгоизм и малодушие. В наших головах прочно сидит убеждение, что просто так блага с небес не падают, хорошую жизнь нужно заслужить, нужно принести себя в жертву. Мы живем в ожидании очередных трудностей, мысленно находясь в будущем и никогда - в настоящем моменте.

Мы верим в иллюзию о справедливости жизни. Что кто-то воздаст за терпение и смирение и, как в сказке, добро победит зло. Нам страшно признать, что жизнь – это сплошная неопределённость и многие события случаются просто потому, что должны случиться. А если мир дарит радость сегодня, мы откладываем его на потом. Потом едем в отпуск, потом занимаемся образованием, потом отдыхаем – все потом.

Я вспоминаю своего первого преподавателя по психологии. Ей было около 70, и она рассказывала нам, как дома пьет час из самых красивых чашек, ест из самых лучших тарелок, одевает дорогие украшения не по особым случаям, а по настроению. Это была изящная женщина, которая всегда была элегантно одета, с красиво уложенными волосами. А еще на ее устах всегда сияла легкая улыбка, а глаза блестели добротой. Она жила в текущем моменте и не ждала приглашений к счастью, не искала поводов для него.

Правда в том, что мы не знаем, что будет потом и никогда не сможем предугадать. С абсолютной точностью мы можем знать лишь то, что с нами происходит прямо сейчас

Я абсолютно точно знаю, что на новогоднем столе всегда будут блюда, которые останутся нетронутыми. Этот веер из яств утром отправится в холодильник, где медленно «умрет», а через несколько дней окажется в мусорном ведре. И так со многим. Одежда выходит из моды, посуда бьется, драгоценности пылятся в шкатулках.

То, в чем мы когда-то себе отказывали, вдруг оказывается не к месту или не ко времени. И больше не таким желанным.

Ни вчера, ни завтра счастье не случается. Оно возможно только сегодня и заключается в простых мелочах. В приготовленном для родных ужине или в ароматном кофе на рассвете. Или в нежной улыбке, которую мы дарим любимому человеку авансом, не ожидая особого и подходящего случая.

Не откладываете на завтра то, что нужно сделать сейчас. С благодарностью встречайте сегодняшний день. Одевайте лучшие бусы, пейте чай из лучших чашек, наслаждайтесь отдыхом и не торопитесь переделать все дела сегодня, чтобы насладиться покоем потом. Потом – это утешительная форма никогда.опубликовано econet

Автор Сарапина Татьяна

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