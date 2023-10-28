Откуда родом наши проблемы?

Если ребенок познает окружающий мир без родительских ограничений, он знакомится с жизнью и приобретает ценный практический опыт. Если же родители всеми силами ограждают свое чадо от "опасностей" этого мира, не дают ему "набивать шишки", в будущем такой человек вырастет робким, безынициативным, пассивным. И вряд ли он добьется успеха.

Часто родители не задумываются о том, какие последствия имеют для ребенка ограничения, запреты на активность, самостоятельность, любознательность... А потом взрослые дети и их родители недоумевают: "Ну почему возникает столько проблем в жизни?" Чтобы знать "почему", надо узнать причины, истоки. Люди, особенно в возрасте и особенно имеющие те или иные трудности в жизни – неблагополучие в карьере, вечную нехватку денег, токсичные отношения в семье, - часто задумываются: «Почему появляются проблемы именно у нас? Откуда они вообще берутся?»

Откуда берутся проблемы

Скажите, а Вы задумывались над подобными вопросами хоть однажды?

Давайте попробуем разобраться вместе. Рождается ребенок. В семье царят радость, умиление, восхищение, удовлетворение насущных потребностей нового члена семьи. Но вот малыш подрастает и начинает пробы самостоятельности: ему все хочется потрогать, попробовать на вкус, послушать… А что же родители?

Одни радуются вместе с малышом первым росткам его самостоятельности, предоставляют ему широкие возможности для этих его проб (конечно, в разумных пределах, так, чтобы предохранить его от опасности для жизни и здоровья), бережно и внимательно сопровождая первые шаги и начинания…

Ребенок в этой ситуации, делая самостоятельно методом проб и ошибок шаг за шагом, развивает свои умения и навыки, удовлетворяет любознательность, делает свои умозаключения, стремится к освоению новых просторов окружающей его действительности, учится быть ловким, умелым, успешным, преодолевать возникающие преграды.

Как думаете, каким взрослым станет такой человечек? Много нерешенных проблем будет в его взрослой жизни? Сумеет ли такой человек справиться со сложными вопросами в учебе, трудоустройстве?

Как поведет такой активный с детства человек в семье: будет он плакаться и жаловаться, лежа на диване, в ожидании помощи от родителей, руководства, мужа (жены) или предпринимать шаги по преодолению преград и налаживать открытое, доброжелательное взаимодействие со своим окружением?

Ответ очевиден, конечно же! Этот человек с детства приучен к самостоятельности, активности, предприимчивости. Разве не так?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

А что же родители другого малыша? Они, опасаясь «кабы чего не случилось!», опекают ребенка, не разрешают слушать (непозволительно!), смотреть (неугодно!), делают за него то, что он может сделать сам (а то ненароком сделает не так, как надо). Из «любви к ребенку» «завязывают ему глаза, уши, рот, связывают руки, ноги». На тренингах психологи частенько наглядно демонстрируют «любящим» родителям прелести их мнимой любви, предлагая выполнить упражнение.

Упражнение выполняется только один раз (и согласитесь, картинка-то печальная), а ребенок вынужден в подобном состоянии проживать годы своего становления взрослым человеком!

Каковы последствия родительских ограничений?

Сможет ребенок в таком состоянии эффективно общаться со сверстниками, удовлетворять свои потребности, развиваться полноценно, быть любознательным? А как вы думаете, какой человек вырастет из такого ребёнка? Легко ли ему будет в жизни? А окружающим его людям? Очевидно, что все действия и слова «любящих» родителей негативно влияют на развитие ребёнка и на всю его дальнейшую жизнь.

Уважаемые родители, ответственность за то, какую жизнь проживет ребенок – самостоятельную или пассивную – лежит на нас с вами. В наших силах предоставить своему любимому ребенку условия для его же развития: возможность пробовать, ошибаться, преодолевать, принимать решения, развивать предприимчивость, активность, смелость…

А мы, родители, пока ребенок маленький, всегда рядом, мы поддержим, подскажем, найдем нужные слова, вселим уверенность. Конечно, мы тоже этому будем учиться. Ой, как нелегко видеть неудачные пробы своего малыша, часто хочется сорваться, сделать за него, накричать на него (он ведь доставляет нам новые хлопоты, заботы, волнения!). А мы тоже люди, мы тоже можем ошибаться, срываться, уставать в конце концов!

Да, конечно. Но давайте помнить всегда: «ребенок учится тому, что видит у себя в дому, родители – пример ему!» (это еще в 17 веке сказал Себастьян Бранд). Наша задача и желание – дать ему лучшее из того, что необходимо малышу, быть всегда рядом, на подхвате, помогать ему остаться активным, самостоятельным, ответственным. Именно такая наша позиция поможет ему во взрослой жизни, она позволит ему не копить проблемы, а решать их по мере возникновения, не бояться трудностей, верить в себя!

Вы спросите, а если я сам этому не обучен, как я могу помогать своему ребенку?

Да, многие наши поколения людей воспитывались сами не на лучших примерах из своего детства, и им самим нужно учиться ЛЮБИТЬ своего ребенка, чтобы дать ему возможность жить собственной жизнью, а не проживать за него его жизнь, не мешая, а помогая.опубликовано econet

Автор Наталия Фомина

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet