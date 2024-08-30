ОТКУДА берутся ограничивающие убеждения и КАК их ИЗМЕНИТЬ

ОГРАНИЧИВАЮИЩЕ УБЕЖДЕНИЯ – это просто наши идеи, но они диктуют условия, которые приходится соблюдать. Они ограничивают нас в мышлении, в поведении, не дают идти навстречу желаемому. И даже в те моменты, когда мы пытаемся что-то поменять в жизни, мозг начинает отчаянно сопротивляться и подсовывает нам всевозможные ограничивающие убеждения. И зачастую у него получается сбить нас с намеченного пути.
Что же это за зверь такой, ограничивающие убеждения, и как он в нас проявляется? Можно ли ему сопротивляться? И если да, то как? Прежде всего стоит понять, откуда берутся эти самые ограничивающие убеждения. А потом уже можно ослабить их влияние или вообще изменить...
Первый тип – это те убеждения, которые были заложены еще в детстве. Они, как правило, оказывают на нас самое сильное влияние, так как неразрывно связаны с нашей личностью, с нашим самоощущением и самооценкой.
Такие установки мы можем получать в детстве от значимых для нас взрослых. Не то, чтобы взрослые были какими-то плохими и хотели заложить в нас негативные убеждения, просто им никто не рассказывал о том, какое влияние их слова оказывают на детей.
Вот лишь несколько примеров установок, которые мы могли получить в детстве от своих родителей, и которые потом перешли с нами во взрослую жизнь в виде закоренелых убеждений о самом себе.
Второй тип – это убеждения, которые мы уже получаем непосредственно находясь в контакте с окружающими людьми. И здесь происходит сравнение себя с другими и как итог – обесценивание. Формируются убеждения такого плана:
У меня никогда не получится это сделать. У Маши все данные для этого есть: она умная, пробивная, целеустремленная. А я что? – ноль без палочки.
Таких убеждений в нас загружается очень много, так как постоянно идет момент сравнения себя с социумом. И чаще всего вывод мы делаем не в пользу себя, тем самым ставя перед собой преграды на пути достижения целей.
Третий тип – это убеждения, которые формируются из непонимания, что у каждого из нас существует своя картина мира, отличная от других. Есть реальность, а есть наше представление об этой реальности.
Например, у нас может быть много убеждений касательно того, что все люди должны быть такими же, как и мы: должны также думать, иметь такие же ценности, должны любить то же, что и мы… Но в реальности все люди разные. И признание того, что другой человек может и по сути должен быть другим, не таким как мы, – позволяет убрать много ограничивающих убеждений и помогает налаживать отношения с людьми. И такое понимание и принятие закономерных вещей позволяет расширять круг знакомств и общения.
Ограничивающие убеждения – это просто наши идеи, на самом деле. Но они диктуют условия, которые приходится соблюдать. Они ограничивают нас в мышлении, в поведении, не дают идти навстречу желаемому.
И даже в те моменты, когда мы пытаемся что-то поменять в жизни, мозг начинает отчаянно сопротивляться и подсовывает нам всевозможные ограничивающие убеждения. И зачастую у него получается сбить нас с намеченного пути.
Убеждение всегда звучит как категоричное заявление. Такое жесткое мнение может быть направлено как на себя, так и на других людей.
Примеры ограничивающих убеждения про себя:
Такие примеры заявлений о самом себе не позволяют нам достигать желаемых целей, тем самым они ограничивают нас в наших возможностях.
Ограничивающие убеждения про других людей связаны с оценочной позицией и навешиванием ярлыков с нашей стороны. И опять-таки, мы исходим из видения лишь своей картины мира и из собственного представления о том, какими люди должны быть.
Примеры убеждений про другого человека:
И фразы такие яркие, хлесткие, что даже не поспоришь с ними…
Прежде всего необходимо задавать себе вопросы, проверяющие истинность суждения:
Зачастую мозгу даже нечего вам ответить на эти вопросы. Потому что нет никаких ограничений, кроме тех, что мы сами себе придумываем. А почему вы раньше не замечали, что нет ответа на эти вопросы? – вы просто их не задавали, вот и всё. Вы не сопротивлялись тому, что вам выдавал мозг, просто принимали на веру все его суждения и убеждения.
1. Перовое, что необходимо – это научиться отлавливать убеждения. Нужно найти их и проанализировать – выключаем автопилот, включаем контроль. Когда вы сталкиваетесь с дискомфортной ситуацией, с негативными чувствами – проверьте, не скрывается ли за всем этим какое-нибудь убеждение. Там, где присутствует ограничивающее убеждение всегда есть определенный дискомфорт, сопровождающийся деструктивными чувствами.
2. Когда убеждение найдено, анализируем, когда впервые оно у вас появилось. Если был человек, который внушил вам это мнение, ответьте на вопрос:
3. Отвечаем сознательно на следующие вопросы:
4. Начинаем осознанно внедрять новое убеждение в жизнь.
И тут, конечно, следует запастить терпением, так как для того, чтобы перестроить мышление и отказаться от стереотипного и шаблонного мышления, нужно время. Но результат вам однозначно понравится. Так что вперед – действуйте. И помните, что всё зависит только от вас.опубликовано econet
Автор: Ольга Маргиева
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