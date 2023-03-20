От МУЖЧИНЫ зависит всё!

Всем известные простые истины, понимаемые однобоко и усечённо, могут приводить к фатальным последствиям. Об одной такой аксиоме сегодня пойдет речь.
Мы все знаем, что женщина представляет собой эмоциональный полюс, а мужчина - рациональный, логичный. Коротко говоря: Мужчина – Логос, Женщина - Эрос. Автор этой фразы Карл Густав Юнг, и понимая Юнга широко, никаких искажений бы ни было, но.. кто из простых смертных читает сложные для понимания труды великого психолога?
Многие не понимают даже значения такого часто употребляемого слова Эрос, не то, что полностью искаженного значения слова Логос.
Эрос - означает чувствование, выраженное телесно. Эротическое невозможно без эмоционального состояния, выходящего наружу. И прикрытый стыдом, чувством неловкости и стеснения, Эрос стал олицетворяться с чем-то близким к порнографии. А женщины, выражающие свою чувственность, стали подвергаться общественному порицанию.
Но сегодня речь не об Эросе. Сегодня поговорим о том, как Логос из Знания, сначала превратился в Слово, а потом стал...
Но всё по порядку. Логос - термин, впервые введенный Гераклитом, обозначал «вечную и всеобщую необходимость», устойчивую закономерность. Юнг сформулировал Логос, как мужской принцип Знания, имея ввиду, что мужское в каждом человеке ищет постижения окружающего мира для объяснения себе своих дальнейших шагов.
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Вот тут и кроется коварство определений, значений и объяснений терминов, приводящих со временем к судьбоносным ошибкам цивилизации.
Если Логос - это Знание, которое мы постигаем с помощью слов, то усеченное понимание термина Логос, как Слово, приводит нас к довольно ограниченной модели:
После такого усечения, мы все незаметно для себя оказались в мире, где женщины истеричны, а мужчины только болтают, ничего не делая.
Как только мужчина воспринимает доктрину, что Логос - это Слово, он от слов к делу не переходит и становится пустоплётом, болтуном, слова которого не стоят и ломанного гроша.
Мы все видим, кем становятся современные мужчины. Им всё труднее и сложнее действовать, совершать поступки. Мужчины говорят и говорят, но не отвечают за свои слова. И мир становится миром лжи.
Корни этого положения дел и в том, что мы неправильно толкуем значения слова Логос. Если снова расширить этот термин до первоначального значения "Знание", то мы придем через Знание к Действию и, тем самым, вернем мужчин к их главному предназначению - делать дело.
Согласитесь, согласно толковому словарю Ожегова - Знание - это эмоционально пережитый опыт. Опыт без действия невозможен. И потому Знание - всегда Действие.
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Поэтому мы можем заменить старую фразу на новую:
Этим мы нисколько не ущемим мужчин, а расширим их влияние на мир, мотивируя их к постижению Знания реальными поступками.
А теперь пара абзацев про заголовок статьи: От мужчины зависит всё!
Это предложение абсолютно истинно, несмотря на то, что женщины сейчас всё больше надеются на себя и захватывают мир.
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Женщинам приходится действовать потому, что мужчины бездействуют. И в итоге от бездействия мужчин зависят поступки окружающих. Выходит, что реально всё зависит от мужчин. От их поступков.
Если мужчина хочет начать действовать, ему надо переосмыслить и расширить термин Логос до значения Действие. Тогда его слово никогда не будет расходиться с его делами, что приведет его к славе, ценности для мира и гармонии с собой.опубликовано econet
© Марк Ифраимов
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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