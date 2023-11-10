Любовь должна приносить счастье, а не сжигать человека дотла своей безответностью. Не нужно быть рядом из сострадания, великодушия, жалости. Если нет любви - уходите. Дайте возможность нелюбимому найти своё счастье.

Освободите нелюбимых от себя - нелюбящих... Как часто мне хочется произнести, а то и прокричать эти слова, когда я бьюсь о высокомерное тщеславие тех, что сочли себя незаменимыми в чужой судьбе, и остались с людьми, которым им нечего дать, кроме своего редкого физического присутствия, и своего рядом функционирующего равнодушного тела... Без частицы души, без толики тепла, без грамма взаимности...

Отношения должны быть или взаимными, или никакими

Они придумывают благородные причины тому - то из-за детей, то из чувства долга, то из жалости...

А на деле - из-за неумения выстроить хоть что-то качественное с теми, кто недосягаем для них...

Или из трусости перемен...

Вот и остаются...

Вот и твердят, что без них пропадут...

Без них - нет, не пропадут...

Поплачут, поболеют памятью...а потом выздоровят, и отправятся жить дальше с уверенностью в том, что отношения должны быть или взаимными, или никакими...

А вот с нелюбящими - пропадут...

Угаснут, захиреют, заледенеют....

Потому что - в одни ворота...

Потому что глухо, как в танке...

Потому что одиночество, оказывается, это не тогда, когда ты наедине с собой, а когда ты наедине с тем, кто смотрит сквозь тебя, и проходит сквозь тебя, как Гарри Поттер сквозь стену на волшебном перроне...

И потому что смело берут всё, что дают, и ещё смелее не расплачиваются...

Слегка позволяют себя любить...

Свысока дозируют всё, на что способны...почти ни на что, если честно...

Но думают, что облагодетельствовали...

И ждут благодарности...

Здесь великая поломка, ребята...

Вся это припудренная благородством чертовщина, разделяющая людей на доноров и потребителей, и в которой на деле счастливых нет...

Нет, и быть не может...

Одни выпрастывают себя до дна...

Другие гниют изнутри со своим сэкономленным добром...

А ведь каждый достоин того, чтобы и принять, и отдать любовь одновременно...

Кто сказал, что нелюбимым достаточно того, что им не дают те, которые остались?

Кто сказал, что они не могут претендовать на все радости любви, а только на крохи, которые им смели с барского стола?

Кто сказал, что они должны быть счастливы только потому, что их не бросили?

Кто?

Разве что те, кому это удобно...

Освободите нелюбимых...

Даже если они ещё настолько больны, что просят остаться...

Даже если их руки ещё сомкнуты на вас...

Даже если ими ещё правит иллюзия, что любовь можно заслужить, выпросить, вытребовать...

Вы меньше навредите им, если проявите кажущуюся жестокость, и уйдёте...

Вы не превратите их в вечно голодных поедателей объедков...

Вы дадите шанс на счастье как им, так и себе...

Любовью нельзя болеть...любовью можно быть счастливым...

Болеть можно зависимостью...

Но и это лечится...

Освободите нелюбимых! опубликовано econet

Автор: Лиля Град

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