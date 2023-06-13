Оставьте "принца" в покое!

Зачем вам мужчина, для которого нужно постоянно придумывать, как его вернуть? Оставьте его в покое и займитесь собственной жизнью.

Часто ко мне на консультацию приходят девушки и женщины с единственным вопросом: "А почему мужчина вдруг прекратил писать, звонить, не зовет на свидания, не проявляет никакой инициативы и как его вообще теперь "достать" из этой его "пещеры"?". По этому поводу я всегда придерживалась одного мнения - не надо никого ниоткуда "доставать", просто оставьте его в покое.

Самое важное в отношениях - это желание быть вместе

Зачем вам мужчина, для которого нужно постоянно придумывать, как его вернуть? Если вы уже сделали все, что могли, и даже немного больше, скажем так, "напроявляли" инициативы на год вперед и очень четко и доступно дали ему понять, что заинтересованы в нем и этих отношениях, но в ответ все равно только тишина, оставьте его в покое и займитесь собственной жизнью.

Не бойтесь, что если вы перестанете звонить и проявлять инициативу, то на этом все и закончится. Если это действительно ваш человек, то он вас в любом случае догонит, потому что просто не сможет без вас. А если он даже не заметит, что вы исчезли из его жизни, то для чего вам эти отношения?

Жизнь одна, постарайтесь не упустить ее в ожидании "принца", который никак не может определиться, нужны вы ему или нет. Не будьте его запасным вариантом, уважайте себя, займитесь чем-нибудь, и тогда он тоже начнет уважать, интересоваться вами, потому что увидит, что вам хорошо и есть чем заняться и без него любимого. Если вы все же важны и нужны ему, то со временем он выйдет из своей «пещеры» сам, без вашей на то помощи. Но если так и не объявится, ну что ж, значит вам просто дальше вместе не по-дороге.

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Помните, что самое важное в отношениях - это желание быть вместе, быть в жизни вашего партнера, быть причиной его счастливой улыбки. Но если человек не хочет этого, просто оставьте его в покое.

Если вам непонятно и болезненно такое его поведение, то стоит сначала объяснить это, рассказать про свои чувства и эмоции, которые у вас возникают. Но если ваши потребности продолжают игнорировать, если мужчине приходится каждый раз "заставлять" себя, чтобы лишний раз с вами поговорить, или увидеться, или просто спросить, как вы там, то смело прощайтесь с таким человеком. Вам обоим будет очень трудно в таких "вынужденных" отношениях.

Уважайте себя и других и никого ни к чему не принуждайте. Ведь действительно Вашему человеку, будет невыносима даже сама мысль о том, чтобы провести несколько дней и не услышать от вас хотя бы слова. Будьте с тем, кто искренне хочет быть с вами и кто освобождает для вас свое время, а не вспоминает о вас, когда ему просто скучно. Вы у себя одни, поэтому любите себя и заботьтесь о себе. За вас лучше этого никто не сделает.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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