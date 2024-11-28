Оскорбление как способ разрядки

Не нужно обижаться на человека, который оскорбляет и унижает других. Его даже можно пожалеть. Ведь этот субъект, скорее всего, глубоко несчастен. Ему нечего сказать и дать людям, кроме своего негатива. Вот он и выплескивает отрицательную энергию на других.

В последнее время все реже и реже можно встретить среди толпы улыбающихся людей. И это понятно. Города, где скученность людей становится все больше, напряженная работа с начальником-самодуром, нескладывающиеся отношения – все это может стать причиной сильного психологического стресса. И довольно часто встречаются люди, не брезгующие таким методом разрядки, как оскорбление другого, порой, совершенно незнакомого человека.

Какие причины заставляют человека оскорблять других людей?

Каждый из нас делится с другими тем, что у него есть в наличии. Невозможно поделиться тем, чего у нас нет. Если у человека хорошо на душе, если он чувствует себя легко и радостно, он будет этим делиться с другими. И он никогда не будет никого оскорблять. Есть одна интересная теория, я ее очень люблю. Принадлежит она моему учителю, М. Светловой.

Давайте представим, что внутри каждого человека есть сосуд. Наполняет этот сосуд энергия жизни. Если сосуд полон, человек счастлив. И чем менее наполнен сосуд, тем человеку хуже. Если в сосуде остается на донышке, человеку жизненно важно "наполниться", наполнить свой сосуд энергией. И делает он это, чаще всего, наполняясь за счет других, "забирая" у других часть их энергии.

Способов такого "забирания" очень много. Один из них - крики с оскорблениями и унижениями.

Подтверждение этой теории, думается, найдет каждый человек у себя в списке не самых приятных воспоминаний. Согласитесь, у каждого человека есть такой опыт, когда он срывался на кого-то. Но вспомните свои ощущения в первый момент. Скопившееся напряжение выплескивается фонтаном, и становится легче. Затем частенько приходит чувство вины, однако данная статья не об этом.

Увы, это наша реальность. И, когда видишь орущего или оскорбляющего кого-то человека, сразу понятно, что ему сейчас очень плохо. И, путая повод с причиной, искренне считая виновником своего состояния кого-то другого, он пытается поправить свое состояние, сделав плохо этому другому, слив свой негатив на него.

Наша ответственность состоит в том, принимать или не принимать этот негатив на себя.

Есть такая притча

Гаутама Будда проходил мимо одной деревни, в ней жили противники буддистов. Жители выскочили из домов, окружили его и начали оскорблять. Ученики Будды начали сердиться и уже готовы были дать отпор, но присутствие Учителя действовало успокаивающе.

А то, что он сказал, привело в замешательство и жителей деревни и учеников. Он повернулся к ученикам и сказал:

- Вы разочаровали меня. Эти люди делают свое дело. Они разгневаны. Им кажется, что я враг их религии, их моральных ценностей. Эти люди оскорбляют меня, это естественно. Но почему вы сердитесь? Почему у вас такая реакция? Вы позволили манипулировать вами. Вы зависите от них. Разве вы не свободны?

Люди из деревни не ожидали такой реакции. Они были озадачены.

В наступившей тишине Будда обратился к ним:

- Вы все сказали? Если вы не все сказали, у вас еще будет возможность высказать мне все, что вы думаете, когда мы будем возвращаться.

Люди из деревни сказали:

- Но мы оскорбляли тебя, почему ты не сердишься на нас?

Будда ответил:

- Вы свободные люди, и то, что вы сделали ваше право. Я на это не реагирую. Я тоже свободный человек. Ничто не может заставить меня реагировать, и никто не может влиять на меня и манипулировать мною. Мои поступки вытекают из моего внутреннего состояния. И я хотел бы задать вам вопрос, который касается вас. В предыдущей деревне люди встречали меня, приветствовали, они принесли с собой цветы, фрукты, сладости. Я сказал им: "Спасибо, мы уже позавтракали. Заберите эти фрукты и сладости с моим благословением себе. Мы не можем нести их с собой, мы не носим с собой пищу". А теперь я спрашиваю вас: Что они должны сделать с тем, что я не принял и вернул им назад?

Один человек из толпы сказал:

- Должно быть, они раздали фрукты и сладости своим детям, своим семьям.

- Что же будете делать вы со своими оскорблениями и проклятиями? Я не принимаю их и возвращаю вам. Если я могу отвергнуть те фрукты и сладости они должны забрать их обратно. Что можете вы сделать? Я отвергаю ваши оскорбления, так что и вы уносите свой груз по домам и делайте с ним всё, что хотите.

Вывод из всего сказанного будет таков: попав под чью-то «горячую руку», помните, что Вы являетесь не причиной, а поводом для слива внутреннего негатива, накопившегося у несчастного человека, не умеющего грамотно справляться со своими эмоциями. Не принимайте оскорбления на свой счет, ведь Вы не виноваты в несчастьях других людей. И не забывайте наполнять свой внутренний сосуд энергией любви, тогда, по закону отражения, Вы будете видеть вокруг все больше и больше счастливых людей.опубликовано econet

Автор Перфильева Инна

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