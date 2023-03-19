Опасная восьмерка: Вещи, которые могут разрушить жизнь

Если вы хотите жить счастливо и без лишнего груза, то в первую очередь стоит следить за собственным поведением. Не вредите себе и окружающим. Избавьтесь от разрушающих вашу жизнь факторов и увидите, как все изменится в лучшую сторону.

На поведение человека может влиять общество, стрессы и воспитание. Если вы заметили, что ведете себя неправильно по отношению не только к окружающим вас людям, но и к самому себе, тогда ознакомьтесь с несколькими разрушающими факторами и методами, благодаря которым можно будет исправить ситуацию.

Не позволяйте этим факторам влиять на вашу жизнь

1. Ложь

Она бывает двух видов – во благо для других людей или поднятия самооценки. Во втором случае люди склонны лгать просто так и врут еще больше, если являются зависимыми от чужого мнения. Прежде чем соврать, подумайте, действительно ли это необходимо и так ли критичны будут последствия, если сказать правду. Помните, что долговечные отношения невозможно построить без искренности.

2. Низкая самооценка

Навязанные обществом стереотипы заставляют нас устанавливать себе рамки, чтобы получить признание окружающих. Люди с легкостью меняют форму губ и груди, ставят импланты и удаляют лишний жир, только чтобы соответствовать стандартам красоты. А стоит задуматься, может спустя несколько лет такая «красота» будет считаться дурным тоном? Научитесь принимать себя полностью, со всем достоинствами и недостатками, не наносить вред своему телу и психике.

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3. Вредные привычки

Если у вас есть вредная привычка и вам кажется, что избавиться от нее крайне тяжело, советуем поговорить с родными и друзьями, чтобы найти поддержку и не бороться с проблемой в одиночку. И подумайте, насколько легче вам станет, если вам удастся избавиться от вредной привычки.

4. Стрессы

Избежать стрессовых ситуаций живя в современном мире практически невозможно, поэтому многие поддаются негативу и не пытаются с ним бороться. Не стоит жаловаться и опускать руки, иначе у вас не останется энергии на преодоление сложной жизненной ситуации. Разработайте для себя индивидуальную тактику поведения при стрессе и всегда придерживайтесь этого плана.

5. Сплетни.

Люди любят общаться друг с другом, но другое дело, когда человек начинает сплетничать и унижать других. Ограничьте общение с людьми, распускающими слухи, и сами никогда не обсуждайте поведение других, это не этично.

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6. Кража

Человек может пойти на воровство, если он находится в сложной ситуации и это вопрос выживания. Но зачастую воруют те, кто преследуют только корыстные цели и получают удовольствие от самого процесса. Если у вас возникло желание что-то украсть, подумайте, стоит ли это делать, и какие могут быть последствия.

7. Измена

На предательство людей толкает отсутствие любви, счастья и радости в отношениях. Если у вас возникают мысли об измене, подумайте, какую боль вы причините своему партнеру и о том, что такое поведение окончательно разрушит ваши отношения. Чтобы предотвратить измены учитесь откровенно говорить с партнером, рассказывать о своих переживаниях и страхах. Любящий человек поймет вас и поддержит при любых обстоятельствах.

8. Насилие

Потребность в насилии у человека изначально возникает из-за желания выжить, но в современном обществе никто уже не занимается охотой и собирательством. Наш мозг адаптировался под внешнюю среду и получил свойство нейропластичности, то есть настроился на выработку гормона удовольствия (дофамина) как ответную реакцию на агрессивные факторы. Это объясняет, почему некоторые люди испытывают удовлетворение от процесса насилия. При любой агрессивной ситуации думайте осознанно, не позволяйте себе получать удовольствие от психологического, вербального либо физического насилия. опубликовано econet

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