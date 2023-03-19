Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Опасная восьмерка: Вещи, которые могут разрушить жизнь

Опасная восьмерка: Вещи, которые могут разрушить жизнь

Автор: Econet 19 марта 2023 6486
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Если вы хотите жить счастливо и без лишнего груза, то в первую очередь стоит следить за собственным поведением. Не вредите себе и окружающим. Избавьтесь от разрушающих вашу жизнь факторов и увидите, как все изменится в лучшую сторону.

Опасная восьмерка: Вещи, которые могут разрушить жизнь

На поведение человека может влиять общество, стрессы и воспитание. Если вы заметили, что ведете себя неправильно по отношению не только к окружающим вас людям, но и к самому себе, тогда ознакомьтесь с несколькими разрушающими факторами и методами, благодаря которым можно будет исправить ситуацию.

Не позволяйте этим факторам влиять на вашу жизнь

1. Ложь

Она бывает двух видов – во благо для других людей или поднятия самооценки. Во втором случае люди склонны лгать просто так и врут еще больше, если являются зависимыми от чужого мнения. Прежде чем соврать, подумайте, действительно ли это необходимо и так ли критичны будут последствия, если сказать правду. Помните, что долговечные отношения невозможно построить без искренности.

2. Низкая самооценка

Навязанные обществом стереотипы заставляют нас устанавливать себе рамки, чтобы получить признание окружающих. Люди с легкостью меняют форму губ и груди, ставят импланты и удаляют лишний жир, только чтобы соответствовать стандартам красоты. А стоит задуматься, может спустя несколько лет такая «красота» будет считаться дурным тоном? Научитесь принимать себя полностью, со всем достоинствами и недостатками, не наносить вред своему телу и психике.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Опасная восьмерка: Вещи, которые могут разрушить жизнь

3. Вредные привычки

Если у вас есть вредная привычка и вам кажется, что избавиться от нее крайне тяжело, советуем поговорить с родными и друзьями, чтобы найти поддержку и не бороться с проблемой в одиночку. И подумайте, насколько легче вам станет, если вам удастся избавиться от вредной привычки.

4. Стрессы

Избежать стрессовых ситуаций живя в современном мире практически невозможно, поэтому многие поддаются негативу и не пытаются с ним бороться. Не стоит жаловаться и опускать руки, иначе у вас не останется энергии на преодоление сложной жизненной ситуации. Разработайте для себя индивидуальную тактику поведения при стрессе и всегда придерживайтесь этого плана.

5. Сплетни.

Люди любят общаться друг с другом, но другое дело, когда человек начинает сплетничать и унижать других. Ограничьте общение с людьми, распускающими слухи, и сами никогда не обсуждайте поведение других, это не этично.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Опасная восьмерка: Вещи, которые могут разрушить жизнь

6. Кража

Человек может пойти на воровство, если он находится в сложной ситуации и это вопрос выживания. Но зачастую воруют те, кто преследуют только корыстные цели и получают удовольствие от самого процесса. Если у вас возникло желание что-то украсть, подумайте, стоит ли это делать, и какие могут быть последствия.

7. Измена

На предательство людей толкает отсутствие любви, счастья и радости в отношениях. Если у вас возникают мысли об измене, подумайте, какую боль вы причините своему партнеру и о том, что такое поведение окончательно разрушит ваши отношения. Чтобы предотвратить измены учитесь откровенно говорить с партнером, рассказывать о своих переживаниях и страхах. Любящий человек поймет вас и поддержит при любых обстоятельствах.

8. Насилие

Потребность в насилии у человека изначально возникает из-за желания выжить, но в современном обществе никто уже не занимается охотой и собирательством. Наш мозг адаптировался под внешнюю среду и получил свойство нейропластичности, то есть настроился на выработку гормона удовольствия (дофамина) как ответную реакцию на агрессивные факторы. Это объясняет, почему некоторые люди испытывают удовлетворение от процесса насилия. При любой агрессивной ситуации думайте осознанно, не позволяйте себе получать удовольствие от психологического, вербального либо физического насилия. опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

ложь низкая самооценка вредные привычки стрессы азарт сплетни воровство измена насилие

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    При ближайшем рассмотрении мне вообще становится ясно, что те перемены, которые как будто наступают с ходом времени, по сути никакие не перемены: меняется только мой взгляд на вещи. Франц Кафка
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.