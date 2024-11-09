Опасная фраза: как часто вы произносите: «Ого, ничего себе»?

Слово заключает в себе огромную силу. Мы, не задумываясь, произносим вроде безобидные, привычные фразы и тем самым программируем себя на бедность и неблагополучие. Так, выражая удивление, восхищение, восторг, мы говорим: "Ничего себе!"

Как часто мы произносим: «Ого, ничего себе!!» Если вдуматься в эту фразу. Ни-че-го СЕБЕ. Для себя ноль. И это в то время, когда в лентах сетей и с экрана телевизора то и дело мы видим и слышим, как люди ездят на шикарные курорты, рассказывают белозубым ртом о своих машинах, любовниках, миллионах и других «достижениях».

Для себя - ноль?

А что мы отвечаем, к примеру, если подруга или кто угодно говорит:

-А ты знаешь, Маша недавно очень удачно вышла замуж!

-Лене в два раза повысили зарплату!

-Жанна купила новую шикарную машину!

Спонтанная ответная фраза: «ничего себе...»? Т.е. ей всё, а себе ничего, так? Скажете, что от одних слов ничего не поменяется?

А ведь слова имеют свойство сбываться!

Каждое произнесенное слово имеет определенную энергетическую и эмоциональную наполненность. Потому что перед словом возникает чувство. Оно ощущается в виде дрожи, тепла, напряжения, распирания...

Чувства живые, как слова. Словом можно и убить и помочь. Слова обладают огромной силой воздействия, ими можно влиять на людей, поднимать полки в атаку.

Словами и на себя самого можно влиять. Например, создать программу: себе - ничего. И жить так. Хотите так прожить всю жизнь: себе ничего, всё другим?

Если нет, то меняйте речь, создавайте новую программу.

Говорите: Надо же! Здорово! Как ей это удалось! Как интересно-то! опубликовано econet

Автор Марика Бения

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet