Они нас так видят: мужской взгляд на женщин

У человека может быть и мужской, и женский взгляд. Это потому, что у нас у всех есть и мужская часть, и женская, ведь все мы - результат встречи сперматозоида и яйцеклетки. Почему тогда возникает столько непонимания и сложностей между представителями разных полов?

Как говорит моя коллега, которая проводит женские тренинги: "нет ничего безумнее, когда мужчина проводит женские тренинги для женщин. При этом, посещаемость таких тренингов намного выше, чем у тренера женщины". Вот, примерно такое же и у меня ощущение сейчас. Решила написать статью на тему - как нас воспринимают мужчины. Понимаю саму нелепость задуманного, но всё же рискну. Спорных вопросов в данной теме может быть много, на научность не претендую.

Взгляд на женщин с мужского ракурса

Для начала проведем эксперимент (вернее сделаем упражнение). Упражнение важно делать в паре (с мужчиной или женщиной, разницы нет). Упражнение не получится, если Вы будете смотреть в свое отражение в зеркало. Встаете (или присаживаетесь) друг против друга, примерно на расстояние метр, прикрываете одну сторону лица (т.е. один глаз) ладонью и смотрите на своего партнера одним глазом. Ваш партнер делает так же.

1. Смотрим друг на друга правым глазом;

2. Смотрим друг на друга левым глазом;

3. Смотрим правым глазом на партнера, партнер левым;

4. Смотрим левым глазом на партнера, он правым.

Каждую позицию выдерживаем примерно секунд по 30. Наблюдаем за своими ощущениями, за своим восприятием партнера.

Обычно замечают следующее:

1. Когда смотрим друг на друга правым глазом (так называемым, мужским взглядом) то многие замечают, как детально рассматривается всё лицо партнера, включается механизм соперничества, некий напор, так называемая "бычка" включается. Т.е. два мужских взгляда встретились.

2. Когда смотрим друг на друга левым глазом (женским), многие отмечают сочувствие, некую аморфность, уют, ощущение, как "подруги по несчастью встретились".

3. Правый (мужской) глаз смотрит на левый (женский). Многие отмечают высокую концентрацию, ясность, видно все детали, морщинки у партнера, хорошо рассматривается макияж, появляется некая хищность во взгляде и оценивание. От взгляда партнера (у женщин часто отмечается беспомощность и некая детскость) "пахнет" уютом и лаской.

4. Левый (женский) глаз смотрит на правый (мужской). Острота зрения пропадает, яркая детальность отсутствует, сосредоточение исключительно на взгляд партнера, от которого чувствуется надежность, сила, напор, уверенность.

Описание, в отношение взглядов, примерное. То, что чаще проговаривают в процессе данного упражнения.

Откуда у нас мужской и женский взгляд? Не буду сейчас детально описывать теорию анимы и анимуса, но то, что у нас у всех есть и мужская часть и женская, мы отрицать не будем, так как все мы результат встречи сперматозоида и яйцеклетки.

Надеюсь, упражнение у Вас получилось сделать, и Вы отметили, как по-разному мы смотрим друг на друга, с позиции женского взгляда и с позиции мужского.

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Вот немного о мужской позиции мне бы и хотелось сегодня поговорить.

1. И первая тема - он же мальчик совсем, какой же он мужчина?

Как мы, женщины, относимся к мужчинам разных возрастов? Понимаю, что мужчины могут быть привлекательны в любом возрасте, и говоря про маленького мальчика, мы можем сказать - "настоящий мужчинка", "еще вскружит девчонкам голову". Т.е. мы разделяем понятие - мальчик, подросток, юноша, мужчина, старик. В соответствии к их возрастной категории и относимся к ним.

К возрастной категории мы добавляем - статус и профессиональную принадлежность. Мы рассказываем про коллегу-мужчину, про начальника-мужчину. Часто слышу от женщин - какой же он мужчина, он же мастер маникюра, или, он же водитель, или охранник. Как-то клиентка сказала: "мне так не приятно проходить через толпу рабочих на нашем предприятии. Что с них взять, работяги они и есть работяги". Т.е. мы, женщины, для начала рассматриваем его принадлежность (статус, социальную и возрастную составляющую), а потом уже добавляем понятие - мужчина.

У них (у мужчин) таких разделений нет. В восприятии первична женщина и её привлекательность, остальное - как приложение. Совершенно нормально, если они реагируют на симпатичную уборщицу. Грубо говоря, их реакцию на женщину можно разделить по двум параметрам: "стоИт на неё или нет", если нет, то к категории женщин её не отнесут. Так же сложно принимается образ женщины - друга (друг чисто мужское понятие, и как сексуальный объект, теряет свою привлекательность).

Из негативных примеров, которые в большей степени развиты у мужчин (девиации) - педофилия, геронтофилия, некрофилия.

Т.е. для мужчины женщина интересна в любом возрасте и любого статуса, если она сексуально привлекательна.

2. Мужчинам нравятся яркие женщины

Так ли это на самом деле? Приближаем свой взор "к братьям нашим меньшим" (хотя, по последним научным исследованиям они вовсе и не меньшие). Кто в мире животных яркий: самка или самец?

У кого пышнее грива или ярче окрас?

Наш шикарный маникюр, высокие шпильки, длинные ресницы - не про женскую красоту, а про фаллические (мужские) символы в образе женщины. Мужчинам нравятся привлекательные женщины, красивые женщины, и в эту фразу я включаю понятие "внутренняя красота", это не про богатый внутренний мир, а про внутреннее ощущение наполненности.

3. Мужчина слушает - женщина говорит

Как относятся мужчины к болтливым женщинам? Они их слышат?

Понимаю, что мы все болтушки, и нам свойственно не соглашаться с мужчинами, перебивать их. Но считается, что тема ораторства, тема коммуникации имеет прямое отношение к мужчинам, а не к женщинам. Нам всем известен образ Гермеса - бога торговли, прибыли, разумности, ловкости и красноречия.

Для них привлекательнее женщина, которая их слышит.

4. Он смотрит на других женщин - и это плохо

Он смотрит на других женщин - и это нормально. Пока он реагирует на женщин, он сохраняет свою потенцию. Пока он в состоянии потенции, он нами воспринимается как мужчина.

5. Их глупая игра - "у кого больше".

Эта игра одна из самых главных игр в их жизни. Данная тема не про половой член, а про способность к успеху и достижению, как символ статуса и власти. Мужчины ценят внешние достижения. Если машина - то большая, если жена - то красавица. Игра в "кто круче и кто сильнее" признак здорового развития, т.к. классическая составляющая мужской личности - тщеславие и честолюбие.

6. Мужчина сам должен ставить себе цели и достигать их

Мужчины ориентированы на достижение, но самим им цель сложно поставить. Они предсказуемы и прямолинейны. Они не умеют читать наши мысли и прогнозировать наши желания. Их важно направить, поставить им цель. И цель важно ставить конкретно, а не абстрактно. Когда они не понимают задачи, просто начинают беситься. А вот тема - как достигнуть цель, весьма опасна для нас. Если мы сформируем для них узкие рамки, они просто снесут нас своей агрессией. Поэтому рамки формировать нужно, и они должны быть последовательны и не слишком жесткие. Опасно их прерывать и останавливать при достижении поставленной цели (воспринимается, как прерванный половой акт). Вы замечали, как они реагируют, если едут (идут) по незнакомой дороге, а мы норовим спросить у кого-то, как доехать до пункта "А". Они воспринимают этот момент агрессивно, им лучше 10 раз покружить около точки "А", но они сами найдут путь, чем им кто-то подскажет. Т.е. при постановки цели, достаточно сказать "за 10 минут доехать до точки "А", а в остальной процесс нам лучше не вмешиваться.

7. Женщина более чувствительна, чем мужчина

И в этой теме мы ошибаемся. Они нас хорошо чувствуют. Они были 9 месяцев внутри женщины, а мы внутри мужчины - нет. Они "хохолком" чувствуют вибрацию женщины. Не всегда могут понять нас, но чувствуют нас прекрасно (мы не рассматриваем тему алекситимии). Мужской бог Посейдон, эмоциональный и чувствительный бог водной стихии, как образ мужской субличности.

8. Я знаю, чем они занимаются на своей рыбалке

Рыбалка для них - отдельная тема. И они там действительно - ловят рыбу. У меня не получится отразить в словах весь вкус, ту страсть, что для них является этот момент волшебства - рыбалка.

Они воспринимают нас как нормальных женщин, которые сексуально привлекательны, т.е. привлекательны с позиции женщин.

Как-то один мужчина сказал: "интересно, почему женщины считают привлекательной ту одежду, которые создают стилисты-женщины и стилисты-мужчины нетрадиционной ориентации? Почему женщины не носят ту одежду, в которой они нравятся мужчинам? Почему женщины в салат добавляют яблоки, по 10 часов крутятся у плиты, чтобы создать шедевр кулинарии, когда самая вкусная еда - картошка с мясом? Зачем женщины создают столько сложностей?"опубликовано econet

Автор Татьяна Борисенко

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