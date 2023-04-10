«Он разрушил мою жизнь»: Как не позволить обиде на мужчину уничтожить ваше здоровье

Чувство несправедливости и уязвленной гордости, горечь, негодование, осуждение заполняют сознание женщины, которая обижена на своего мужчину. Какими могут быть последствия обиды, если женщина в ней застрянет, и как избежать разрушительного действия этого чувства, рассказывает психолог.

Если вы жена, которая 20 лет честно хранила верность своему мужу, вела хозяйство, растила детей, а при этом еще и успевала работу на себе тащить, то известие о том, что у мужа появилась молодая любовница, будет для вас разрушительно-опустошающим. Или даже не любовница появилась, а он просто тайком переписывается с кем-то в вайбере, с невинным видом поясняя: «У нас с ней ничего нет». Или раскалываясь: «Это был просто секс, и он ничего для меня не значил».

Характерная черта обиды в том, что человек удерживает ее в себе и никак не проявляет

А бывает, что мужчина дал понять: вы можете рассчитывать на его помощь, внимание, а в последний момент оказывается, что у него другие планы.

Реакция на все эти ситуации разная по интенсивности, но одинаковая по сути. Боль, разочарование, потерянность. И при этом — сильная обида. Она остается внутри и накапливается со временем.

Психолог, который в этой ситуации сразу посоветует клиентке искать причины произошедшего в себе, рискует нарваться на грубость. «Вы что, хотите сказать, что я еще и сама виновата в том, что меня же и обманули/предали/вывели из себя?» Человека будто сталкивают с его собственной беспомощностью. И в этой ситуации действительно нужно быть очень тактичным, чутким и осторожным. Необходимо понять, что за чувства испытывает клиентка, а затем выяснить, какие убеждения и мысли стоят за этими чувствами. Потому что чувства не появляются из ниоткуда.

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Обида — это комплексная, сложная эмоция, состоящая из нескольких компонентов: злости, разочарования, боли и беспомощности. Характерная черта обиды в том, что человек удерживает ее в себе и никак не проявляет. Он стремится оборвать общение с обидчиком, дистанцироваться в физическом или психологическом смысле. При этом у него внутри зреет желание отомстить, и человек начинает фантазировать о том, как эта месть будет осуществляться. В самом тяжелом случае такой формой мести может быть суицид как крайнее средство привлечь внимание обидчика и заставить раскаяться в своих поступках.

Обида — это порох, который оказывается внутри человека и начинает там разрушительную работу.

Обижаясь, человек чувствует боль, и в нем естественным образом генерируется энергия гнева, необходимая как топливо, чтобы повлиять на ситуацию и освободиться от боли. Но если в человеке крепко сидит убеждение о том, что никакие действия не могут привести к удовлетворительному результату, то мотивация что-то делать пропадает.

Психологи отмечают, что обижаться — это своего рода привычка, уходящая корнями в раннее детство. Ребенок, чувствующий беспомощность, может только забиться в угол и надуться, чтобы продемонстрировать свое несогласие. Таким образом он аккумулирует внутри энергию, только вот энергия эта совсем не полезна для него.

Одна из метафор обиды — это горящие угли, которые человек набирает в ладони, ожидая подходящего момента, чтобы бросить их в обидчика, но обжигает при этом себя. Этот закапсулированный порох оказывается внутри самого человека и начинает там разрушительную работу, разъедая и сжигая изнутри его здоровье и его душу. «Обиды — это яд, который мы принимаем сами, в надежде, что отравится другой», — говорит народная мудрость.

Мужчина должен быть идеальным человеческим существом, не совершающим ошибок и не имеющим комплексов

Как ни парадоксально, но чтобы человек испытал боль и разочарование, нужно чтобы перед этим он испытывал определенные приятные ожидания. Например, если мы идем сдавать кровь, то не ждем, что нам будет весело и комфортно, и, соответственно, не разочаровываемся.

Ожидания — это следствие договоренностей или социально сформированных стереотипов. Например, есть такое ожидание: муж должен всегда быть верен своей жене, помогать ей, заботиться о ее нуждах, содержать ее до конца жизни, помогать с ребенком, и вообще, большая часть времени и ресурсов мужчины должны принадлежать семье. При этом о том, какие условия нужны, чтобы это ожидание воплотилось (и вообще, реалистично ли оно), речи не идет.

Но давайте задумаемся об этих условиях.

Во-первых, мужчина должен быть идеальным человеческим существом, не совершающим ошибок, не имеющим комплексов. Он должен уметь понимать женщину и ее потребности, хорошо зарабатывать, не нуждаться в отдыхе, друзьях и впечатлениях, и, кроме этого, еще и уметь обращаться с детьми.

Если вы такого встретите, пожалуйста, сообщите мне.

А во-вторых, ничего не говорится о том, что на другом конце этой связи находится жена, и она тоже что-то должна. Очень, очень редкая женщина способна принять, что она — тоже не идеальное воплощение мужских грез. Даже если налево не ходит, детей воспитывает и хозяйство содержит. Возможно, роль жены более многогранна и сложна? Обиженная женщина, как правило, твердо стоит на убеждении, что со своей стороны она все, что от нее требовалось, сделала. Но напоролась на несправедливость, жестокость и низость с другой стороны.

Я не знаю ни одного мужчины, который бы всегда вел себя безупречно по отношению к своей женщине

В своей работе я сталкивалась с тем, что наиболее глубокую обиду женщина испытывала, если выходила замуж за мужчину главным образом из-за того, что тот на стадии ухаживания очень хорошо о ней заботился, проявлял внимание и любовь.

И у нее сформировалось ожидание, что так будет всегда. А значит, можно выходить замуж за этого человека и рожать от него ребенка. Не уверена, видите ли это вы, но, с точки зрения психологии, это потребительская позиция. В центре этой семьи находится женщина и плод ее — ребенок. И если в такой семье мужчина вдруг заподозрен в измене, то там такое начинается!..

А бывает другой тип семьи. Когда женщина точно знает, что она сделала свой выбор и хочет быть именно с этим мужчиной. Она видит в нем ценность, важные качества и таланты, в его работе — смысл, в его идеях — ценное зерно и широту взглядов. Ей приятно быть для него полезной, участвовать с ним в чем-то совместном. И вот когда от такого мужчины «прилетает» неаккуратное обращение, то тут ситуация другая.

Между прочим, должна сказать, что не знаю ни одного мужчину, который бы всегда вел себя безупречно по отношению к своей женщине. Как в анекдоте про идеального мужчину: такой мужчина не пьет пива, не зависает в интернете, не разбрасывает носки, не бесит — и не существует.

В реальности мужчинам и женщинам трудно понять друг друга, и та женщина, которая будет ожидать, что муж будет понимать ее так же хорошо, как и ее лучшая подруга, — неизбежно разочаруется. Поэтому оставлять возможность того, что когда-нибудь придется напороться на неприятное поведение партнера — это реалистичный и зрелый подход. Другое дело, что в этой ситуации нужно уметь правильно реагировать. И перед тем как вступать в серьезные отношения, нужно разобраться, признает ли мужчина равенство женщины в союзе и ее право на уважительное обращение.

Сложно признаться, что от обидчика хочется получать внимание, ласку, признание

В любой духовной традиции обиду считают совершенно негармоничным состоянием, и его рекомендуется снимать с души прощением своего обидчика. Кстати, при всей вредоносности состояния обиды молчаливое и смиренное прощение тирании или обмана в отношении себя, с точки зрения психологии, ведет к состоянию жертвы. А также к постепенному принятию позиции: окружающие имеют право обращаться со мной так, как им это вздумается.

А это вряд ли совместимо с высокой самооценкой, безопасностью и комфортом. Поэтому так важно понимать и выражать свои эмоции, потребности и делать это в уважительной для собеседника форме, без упреков и оскорблений. Важно уметь выразить, насколько больно или неприятно было то или иное обращение, уметь объяснить, почему это так, какие смыслы стоят за теми или иными поступками (подчеркивание вашей неважности, отсутствие любви, ценности).

Еще одно важное умение, которого часто не хватает в работе с обидой, — это умение осознать лежащую гораздо глубже, чем обида, неудовлетворенную потребность. Люди могут долго и страстно зависать в переживании своей обиды и смаковании несправедливости, но намного сложнее признаться, что на самом деле от обидчика хочется получать внимание, ласку, признание.

Для этого нужно признаться самому себе в том, что этот человек очень важен для вас и вы нуждаетесь в чем-то от него. Это уже не позиция силы, а позиция просьбы и уязвимости. Признаться в том, что вам что-то нужно, порой бывает невыразимо тяжело, но без этого невозможно получить желаемое и достичь гармоничного состояния.

Если ситуация обиды была проговорена, потребности выражены, просьбы сформулированы, слезы выплаканы и какой-то ответ с другой стороны получен — то прощение приходит само собой, потому что искренний человек не стремится оставаться в состоянии обиды долго.

Если женщина точно знает, что быть с этим мужчиной — ее решение, она стремится проделать работу, связанную с эмоциональной разгрузкой, как можно быстрее. Она умеет видеть: то хорошее, что есть в отношениях, неизмеримо больше негатива, связанного с обидой.

Другое дело, когда женщина видит в мужчине удобного добытчика ресурсов для воплощения своего семейного проекта. Тогда любая попытка мужчины отвлечься на личные интересы, не связанные с семьей, будет нещадно караться обидой, которая в этом случае не что иное, как управление поведением другого человека. Такая женщина не будет стремиться освободиться от обиды, потому что иначе она потеряет свой единственный рычаг давления на мужа.

Обида блокирует в психике способность благодарить, потому что источник блага (читай, мужчина) не заслуживает благодарности

Деструктивное действие обиды не только в том, что она разрушает физическое здоровье человека, а еще и в том, что она рушит саму суть отношений. Причем обиженный уверен, что он для отношений сделал все, а вот обижающий его партнер — это и есть истинный разрушитель.

Что же делает обида? Она блокирует в психике способность благодарить, потому что источник блага (читай, мужчина) не заслуживает благодарности ни за что после своего некорректного поступка. Мало того, он еще и заслуживает того, чтобы его упрекали, критиковали, оскорбляли. Но партнер — это всегда комбинация того хорошего, что он привносит в семью, и того плохого, что у него не получается, на что не хватает способностей и навыков. Если заблокировать в себе способность видеть хорошее, конструктива в паре будет становиться все меньше, а недостача будет расти.

Важно знать, что именно благодарность между партнерами многие психологи считают ключевым фактором для сохраннности семейной жизни и удовлетворения от нее.

Через взаимное замалчивание, дистанцирование, холод и равнодушие начинает раскручиваться воронка мести и обид, которая за годы отношений порой разрастается до гигантских размеров.

Как направить энергию обиды на развитие

Так как же не позволить обиде разрушить ваше здоровье и ваши отношения? Для начала надо научиться различать, что под состоянием обиды гнездятся:

во-первых, невыраженная агрессия,

во-вторых, неудовлетворенная потребность,

в-третьих, чувство несправедливости.

Чтобы проявить агрессию, очень важно принять активную позицию и не замалчивать дискомфорт и боль. Рассказ о своих чувствах и переживаниях важно донести до того, кто их спровоцировал. Направьте свое неистовство на поиск нужных слов, но общайтесь, избегая упреков, обвинений и критики. Если есть возможность — попытайтесь договориться о том, что подобный конфликт в будущем будет разрешаться по-другому. Если это не получается, в некоторых случаях есть необходимость разорвать отношения, преодолев страх.

Затем посмотрите на себя и задайтесь вопросом: а чего я, собственно, хочу от него? Удовлетворения каких своих потребностей я жду? А главное — почему я не умею сама для себя удовлетворять эту потребность? Ищите возможности для изменений в себе, для повышения собственной зрелости, любви к себе и заботы о себе самой.

Что же делать с чувством несправедливости? Не поддавайтесь желанию впасть в гордыню, не выпускайте из поля сознания то хорошее, что дорого для вас в этих отношениях. Ищите психологической помощи и удерживайтесь от желания мстить.

Спросите себя: может быть, я тоже чего-то не вижу, не умею, не сделала чего-то, чтобы этого не произошло? Направьте энергию на исследование ваших отношений и на поиск дырок, которые давно пора залатать. Задайтесь целью почувствовать себя хорошо. Решите для себя, при каких обстоятельствах или, образно говоря, за какую цену вы готовы простить обиду и вновь почувствовать радость от того, что вы вместе.

Признайте за партнером право на свободу принимать решения и заботиться о собственных интересах. Признайте такое же право за собой. Заключите исходя из новых правил новые договоренности и назначьте последствия за несоблюдение каждым своей части.

Сфокусируйтесь на потребностях каждого из партнеров в поддержке, тепле, понимании, сексе, уважении и принятии. Изучите языки любви друг друга и сосредоточьтесь на отдаче, на смысле и целях вашего союза. Обида — это самый детский и самый примитивный способ решения проблем. Будьте взрослыми, и смело, открыто, а главное, совместно ищите способы, которые помогут вам сохранить отношения.опубликовано econet

Надежда Гришина, практикующий психолог, арт-терапевт, символ-драматист

Иллюстрации ©Andrea Kiss

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