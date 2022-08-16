"Он не придет" - это заклинание можно твердить, как мантру, или, как молитву. Главную молитву рождающегося нового дня.

Он никогда больше не напишет и не позвонит. И это хорошо! Ничего лучшего просто невозможно было бы придумать. Это потому, что открывается простор для другой жизни. Можно просто физически почувствовать, как высвобождается пространство для чудесных новых событий, людей, буквально просящихся в твою жизнь, интересных дел и занятий. Легко так писать, легко теоретизировать, в то время, как в реальной жизни слезки капали по нему, и не раз. А здорово! Надо порадоваться - может быть полезно вывести лишнюю соль из организма, освободить запертые эмоции, встряхнуться, наконец.

Все уляжется. Если правильно переключить кнопку в голове

"Он не придет" - это заклинание можно твердить, как мантру, или, как молитву. Главную молитву рождающегося нового дня. Если раздвинуть энергетическое поле вокруг, просто удивительно, в какое количество разных планов реальности можно войти. Нет ничего невозможного. Давно мечтаешь о Барселоне, посетить гору Монтсеррат, увидеть Черную Мадонну? Ты начинаешь совершать некие усилия и действия, прямиком направленеые на достижение этой цели.

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Это вместо того, чтобы бесконечное количество раз заглядывать в почту, торчать в телефоне, в надоевших до зубной боли соцсетях. Перестаешь прикидывать плюсы и минусы действий, направленных, или планируемых по отношению к своему "кумиру". А по-другому мужчину и нельзя назвать, судя по времени, эмоциям и душевным силам, потраченным на него. И своим чаяниям, посвященным ему.

Все уляжется. Если правильно переключить кнопку в голове. Задать себе нужный настрой и принять простую мысль: "Ты нужна самой себе". Жизнь так хороша, красочна, многогранна и интересна. Разве есть у тебя право бросать ее под ноги высокомерного, не реагирующего ни на что божка? А если получше присмотреться - он просто китайский болванчик. Только не приносит счастья, и уж точно - отнимает удачу.

Если дальше брать метафоры символов фен-шуй, можно приблизиться к Монеки-Неко. Это симпатичная кошечка с поднятой лапкой. Она приглашает всех прохожих зайти в храм. И ты не проходи мимо настоящих ценностей окружающего мира. Войди! Он никогда больше не напишет и не позвонит.опубликовано econet.ru.

Автор Анжелика Богданова

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