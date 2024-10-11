Он мой: транзактный анализ зависимых отношений

"Он мой! Почему он заигрывает с этой ...Он должен быть только со мной! Если бы можно было его привязать..!" Откуда берется такое отношение к другому человеку? Откуда такая потребность в привязанности? Да такая, что Клиенту хочется физически привязать объект своей любви и никуда не отпускать! Причем: "Даже когда он рядом со мной, мне его все равно мало!" И это говорит не маленький ребенок, сидящий напротив меня в кресле, а взрослая девушка!

Не зря, наверное, пришла в голову мне эта ассоциация с ребенком. Иначе бы и не вспомнила я о психологической модели, созданной Э.Берном - транзактном анализе. Мне бы не хотелось вдаваться глубоко в теорию этой модели, но некоторые важные постулаты считаю необходимым озвучить.

Зависимые отношения

Итак...

1. Каждый человек, находящийся в той или иной ситуации, действует, исходя из одного из трех эго-состояний: Взрослый, Ребенок и Родитель.

2. Эго-состояния отличны друг от друга.

3. Находясь в ситуации общения (взаимодействия) с другим человеком, наши эго-состояния вступают во взаимодействие с эго-состояниями партнера по общению.

А теперь обещанная техника. Берем обычный лист А4, делим его на 3 части, соответственно называя каждую: взрослый, ребенок, родитель. И заполняем вместе с Клиентом каждую часть теми высказываниями, которые слышали от него в ходе его повествования. Для того, чтобы облегчить Клиенту задачу, можно задавать ему вспомогательный вопрос "Какая часть внутри Вас говорит мне сейчас об этом? Взрослый, ребенок или родитель?"

Туже самую процедуру проводим по отношению к объекту привязанности Клиента.

Сворачиваем листы втрое, замыкая края. Ведь личности - то все-таки целостные.

Пример. Как это получилось у нас:

ОНА:

ОН:

Обратите внимание! У самой Клиентки эго-состояние Родитель "отсутствует"!

Спрашиваем у Клиента: Какое состояние Вашего партнера Вам больше всего нравится? В каком состоянии Вы хотели бы, чтобы он был рядом с Вами?

Ответ моей Клиентки: "Взрослый, конечно! Мне всегда нравились такие серьезные мужчины!"

- А какую часть своей личности Вы сами чаще всего показываете своему партнеру?

Моя Клиентка сказала, не задумываясь: "Ребенок".

Но рядом с Ребенком может быть только Родитель. Ведь только Родителю важно и нужно удовлетворять потребности Ребенка! Таким образом, подсознательно Клиентка "вызывала" в партнере именно состояние Родителя, а не желаемого Взрослого.

- Но ведь любовные отношения между Родителем и Ребенком - это неправильно!

- Конечно, это неправильно!

- Я поняла: чтобы он был со мной Взрослым, я сама должна стать Взрослой.

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После такого вывода Клиентка вдруг начинает вспоминать, что ей так часто окружающие говорили о том, что она ведет себя как ребенок, что ей бы повзрослеть. Но все эти разговоры она воспринимала как несанкционированное вмешательство, как нападение на нее, и потому реагировала довольно резко.

Чем хорош транзактный анализ - так это тем, что это не просто анализ поведения. Это анализ поведения, от которого очень легко прийти к изначальной причине этого самого поведения.

Я обращаю внимание Клиентки на "видимо отсутствующее" эго-состояние "Родитель" в ее структуре личности. Для наглядности, берем и отрезаем это состояние:

Личность теряет свою целостность. И тогда она начинает искать свою недостающую часть в другом человеке, буквально присоединяя ее к себе:

И тогда иллюзорно человеку кажется, что он - "целый" (вот она причина и достаточное основание внутренней уверенности в том, что этот человек принадлежит мне). Но! В действительности это только иллюзия! Ведь другой человек чувствует свою неполноценность в таких отношениях. Он может быть только "Родителем", другие его состояния как будто отвергаются, не принимаются, они как будто не нужны.

Вдруг Клиентка взяла в руки отложенный листочек с надписью "Родитель". И именно в этот момент, как мне кажется, она и приняла решение стать по-настоящему Взрослой. опубликовано econet

Автор Александра Абдрахманова

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