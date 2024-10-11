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Он мой: транзактный анализ зависимых отношений

Источник: b17.ru 11 октября 2024 6992
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"Он мой! Почему он заигрывает с этой ...Он должен быть только со мной! Если бы можно было его привязать..!" Откуда берется такое отношение к другому человеку? Откуда такая потребность в привязанности? Да такая, что Клиенту хочется физически привязать объект своей любви и никуда не отпускать! Причем: "Даже когда он рядом со мной, мне его все равно мало!"  И это говорит не маленький ребенок, сидящий напротив меня в кресле, а взрослая девушка!

Он мой: транзактный анализ зависимых отношений

Не зря, наверное, пришла в голову мне эта ассоциация с ребенком. Иначе бы и не вспомнила я о психологической модели, созданной Э.Берном - транзактном анализе. Мне бы не хотелось вдаваться глубоко в теорию этой модели, но некоторые важные постулаты считаю необходимым озвучить.

Зависимые отношения

Итак...

1. Каждый человек, находящийся в той или иной ситуации, действует, исходя из одного из трех эго-состояний: Взрослый, Ребенок и Родитель.

2. Эго-состояния отличны друг от друга.

Он мой: транзактный анализ зависимых отношений

3. Находясь в ситуации общения (взаимодействия) с другим человеком, наши эго-состояния вступают во взаимодействие с эго-состояниями партнера по общению.

А теперь обещанная техника. Берем обычный лист А4, делим его на 3 части, соответственно называя каждую: взрослый, ребенок, родитель. И заполняем вместе с Клиентом каждую часть теми высказываниями, которые слышали от него в ходе его повествования. Для того, чтобы облегчить Клиенту задачу, можно задавать ему вспомогательный вопрос "Какая часть внутри Вас говорит мне сейчас об этом? Взрослый, ребенок или родитель?"

Он мой: транзактный анализ зависимых отношений

Туже самую процедуру проводим по отношению к объекту привязанности Клиента.

Сворачиваем листы втрое, замыкая края. Ведь личности - то все-таки целостные.

Пример. Как это получилось у нас:

ОНА:

Он мой: транзактный анализ зависимых отношений

ОН:

Он мой: транзактный анализ зависимых отношений

Обратите внимание! У самой Клиентки эго-состояние Родитель "отсутствует"!

Он мой: транзактный анализ зависимых отношений

Спрашиваем у Клиента: Какое состояние Вашего партнера Вам больше всего нравится? В каком состоянии Вы хотели бы, чтобы он был рядом с Вами?

Ответ моей Клиентки: "Взрослый, конечно! Мне всегда нравились такие серьезные мужчины!"

- А какую часть своей личности Вы сами чаще всего показываете своему партнеру?

Моя Клиентка сказала, не задумываясь: "Ребенок".

Но рядом с Ребенком может быть только Родитель. Ведь только Родителю важно и нужно удовлетворять потребности Ребенка! Таким образом, подсознательно Клиентка "вызывала" в партнере именно состояние Родителя, а не желаемого Взрослого.

- Но ведь любовные отношения между Родителем и Ребенком - это неправильно!

- Конечно, это неправильно!

- Я поняла: чтобы он был со мной Взрослым, я сама должна стать Взрослой.

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После такого вывода Клиентка вдруг начинает вспоминать, что ей так часто окружающие говорили о том, что она ведет себя как ребенок, что ей бы повзрослеть. Но все эти разговоры она воспринимала как несанкционированное вмешательство, как нападение на нее, и потому реагировала довольно резко.

Он мой: транзактный анализ зависимых отношений

Чем хорош транзактный анализ - так это тем, что это не просто анализ поведения. Это анализ поведения, от которого очень легко прийти к изначальной причине этого самого поведения.

Я обращаю внимание Клиентки на "видимо отсутствующее" эго-состояние "Родитель" в ее структуре личности. Для наглядности, берем и отрезаем это состояние:

Он мой: транзактный анализ зависимых отношений

Личность теряет свою целостность. И тогда она начинает искать свою недостающую часть в другом человеке, буквально присоединяя ее к себе:

Он мой: транзактный анализ зависимых отношений

И тогда иллюзорно человеку кажется, что он - "целый" (вот она причина и достаточное основание внутренней уверенности в том, что этот человек принадлежит мне). Но! В действительности это только иллюзия! Ведь другой человек чувствует свою неполноценность в таких отношениях. Он может быть только "Родителем", другие его состояния как будто отвергаются, не принимаются, они как будто не нужны. 

Вдруг Клиентка взяла в руки отложенный листочек с надписью "Родитель". И именно в этот момент, как мне кажется, она и приняла решение стать по-настоящему Взрослой. опубликовано econet

Автор Александра Абдрахманова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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Александра Абдрахманова психология отношения зависимость

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