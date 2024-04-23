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ОКР. Страх загрязнения. Что делать?

Источник: b17.ru 23 апреля 2024 6474
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Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) вызывает навязчивые мысли, а те приводят к компульсивным действиям. Например, человеку все время кажется, что у него грязные руки, он панически боится инфекции и моет руки много раз в день. Как снять тревожное состояние?

ОКР. Страх загрязнения. Что делать?

Грязь - это смесь воды и земли. Что же в ней такого, чего некоторые люди так боятся грязи? В переносном смысле грязь связана с падением, унижением, клеветой и несправедливыми обвинениями. Грязь может быть опасна при попадании внутрь организма вместе с болезнетворными бактериями. В то же время  грязями пользуются при лечении различных заболеваний (например кожных, болезней суставов и др).

При ОКР человеком владеет страх загрязнения

Все мы знаем, что нужно делать, чтобы грязь не попала внутрь организма - достаточно помыть руки перед едой.

Однако у некоторых людей страх загрязнения сильно преувеличен. Они настолько боятся грязи, что моют руки много раз в день.

В их представлении грязь настолько опасна, что необходимо постоянно очищать все предметы вокруг, постоянно убирать помещение.

Такие навязчивые тревожные состояния с постоянными навязчивыми мыслями о возможном загрязнении и опасностями, связанными с грязью характерны для обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Для ОКР очень характерны сомнения, например: "Достаточно ли я чистый?"

Сейчас, во время пандемии коронавируса, такие сомнения захватывают многих.

  • Достаточно ли я помыл руки?
  • Достаточно ли чистые продукты, купленные в магазине?

А вслед за сомнениями приходит постоянная тревога.

В небольших дозах эта тревога может быть даже полезной, она заставляют нас соблюдать меры предосторожности.

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ОКР. Страх загрязнения. Что делать?

Однако, выйдя из-под контроля, сильная тревожность становится уже проблемой.

При ОКР страхи и навязчивые мысли  гасятся своеобразными ритуалами. В случае страха загрязнения - это постоянное мытье рук и всего, к чему может прикоснуться человек.

Страх загрязнения может проявиться в детском или подростковом возрасте. Он может усилиться и подкрепиться воспитанием.

Например, когда тревожные родители ругают ребенка за то, что испачкал одежду или "развел бардак" в своей комнате. 

Бывает так, что родители сильно ругают ребенка за то, что берет в руки чужие вещи, общается с больными детьми, гладит животных.

Страхи часто "подогреваются" средствами массовой информации, особенно рекламой различных чистящих и моющих средств, избавляющих от микробов и клещей, живущих в пыли и грязи.

У внушаемого и доверчивого ребенка, который слышит подобную рекламу, а также "страшные истории" об инфекционных болезнях страх загрязниться и заразиться усиливается.

Что же делать?

Наиболее эффективное лечение при ОКР - это когнитивно-поведенческая терапия, которая может сочетаться с медикаментозным лечением.

Эффективность КПТ при ОКР подтверждена  в многих исследованиях, проведенных за последние годы.

Основная задача КПТ - помочь пациенту осознать, какие  его мысли и поступки помогают ему снять тревогу, а какие лишь вредят.

Поведенческие техники могут помочь встретиться со свои страхом, вместо того, чтобы постоянно избегать его. И страх отступает.опубликовано econet

Автор Хлаповская Татьяна

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Источник: https://econet.by/

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психология Хлаповская Татьяна окр страх тревога сомнение ребенок родители

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