ОКР. Страх загрязнения. Что делать?

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) вызывает навязчивые мысли, а те приводят к компульсивным действиям. Например, человеку все время кажется, что у него грязные руки, он панически боится инфекции и моет руки много раз в день. Как снять тревожное состояние?
Грязь - это смесь воды и земли. Что же в ней такого, чего некоторые люди так боятся грязи? В переносном смысле грязь связана с падением, унижением, клеветой и несправедливыми обвинениями. Грязь может быть опасна при попадании внутрь организма вместе с болезнетворными бактериями. В то же время грязями пользуются при лечении различных заболеваний (например кожных, болезней суставов и др).
Все мы знаем, что нужно делать, чтобы грязь не попала внутрь организма - достаточно помыть руки перед едой.
Однако у некоторых людей страх загрязнения сильно преувеличен. Они настолько боятся грязи, что моют руки много раз в день.
В их представлении грязь настолько опасна, что необходимо постоянно очищать все предметы вокруг, постоянно убирать помещение.
Такие навязчивые тревожные состояния с постоянными навязчивыми мыслями о возможном загрязнении и опасностями, связанными с грязью характерны для обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).
Для ОКР очень характерны сомнения, например: "Достаточно ли я чистый?"
Сейчас, во время пандемии коронавируса, такие сомнения захватывают многих.
А вслед за сомнениями приходит постоянная тревога.
В небольших дозах эта тревога может быть даже полезной, она заставляют нас соблюдать меры предосторожности.
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Однако, выйдя из-под контроля, сильная тревожность становится уже проблемой.
При ОКР страхи и навязчивые мысли гасятся своеобразными ритуалами. В случае страха загрязнения - это постоянное мытье рук и всего, к чему может прикоснуться человек.
Страх загрязнения может проявиться в детском или подростковом возрасте. Он может усилиться и подкрепиться воспитанием.
Например, когда тревожные родители ругают ребенка за то, что испачкал одежду или "развел бардак" в своей комнате.
Бывает так, что родители сильно ругают ребенка за то, что берет в руки чужие вещи, общается с больными детьми, гладит животных.
Страхи часто "подогреваются" средствами массовой информации, особенно рекламой различных чистящих и моющих средств, избавляющих от микробов и клещей, живущих в пыли и грязи.
У внушаемого и доверчивого ребенка, который слышит подобную рекламу, а также "страшные истории" об инфекционных болезнях страх загрязниться и заразиться усиливается.
Что же делать?
Наиболее эффективное лечение при ОКР - это когнитивно-поведенческая терапия, которая может сочетаться с медикаментозным лечением.
Эффективность КПТ при ОКР подтверждена в многих исследованиях, проведенных за последние годы.
Основная задача КПТ - помочь пациенту осознать, какие его мысли и поступки помогают ему снять тревогу, а какие лишь вредят.
Поведенческие техники могут помочь встретиться со свои страхом, вместо того, чтобы постоянно избегать его. И страх отступает.опубликовано econet
Автор Хлаповская Татьяна
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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