Окно Джохари: Техника, которая поможет определить свои сильные и слабые стороны

Психологическая модель самопознания позволяет человеку определить свои сильные и слабые стороны, а также найти способ усилить преимущества личности и наладить взаимоотношения с окружающими.

Разработали эту модель два психолога – Джозеф Луфт и Харри Ингхэм, а ее название – сочетание имен ученых. Эта методика особенно актуальная в наше время, когда люди ищут пути повышения личной эффективности.

Модель личностного роста – окно Джохари

Схематически «окно Джохари» выглядит в виде четырех зон (как окно):

1. Открытая зона – это вся информация, которую человек знает о себе. Это наиболее важный пункт. Это абсолютно все, что человек знает о собственной жизни и чем делится с окружающими людьми. Эту зону нужно по максимуму расширять, поскольку это и есть самосознание. Работа над расширением должна идти на протяжении всей жизни.Рассмотрим, что подразумевает каждая из зон.

2. Слепая зона – это информация, которую знают о человеке окружающие. С помощью этой зоны человек может увидеть свои негативные качества и ее нужно постараться уменьшить.

Для начала работы следует дать честные ответы на следующие вопросы:

как вы реагируете на критику посторонних в свой адрес?

как часто вы интересуетесь мнением окружающих на счет тех или иных своих поступков?

что происходит, если вы видите странную реакцию других людей в ответ на ваши поступки?

что движет вами, когда вы интерпретируете реакцию посторонних на собственное поведение?

3. Скрытая зона – это данные, которые скрыты от посторонних. Люди, у которых эта область является преобладающей, зачастую скрытные, недоверчивые и стараются избегать общения даже с близкими. Размеры этой области также нужно сокращать, а для этого человеку следует перестать жить в условиях, которые его не устраивают.

4. Неизвестная зона – данные, которые даже сам человек не знает о себе. Это проблемная область, но именно здесь кроется потенциал человека, все его скрытые возможности и таланты. Уменьшить эту зону можно путем обретения новых навыков и знаний, а также расширения зоны комфорта.

Работа над собой

Сначала нужно заполнить все поля. Достаточно начертить таблицу на бумаге и в каждую строку вписать любые эпитеты, которые относятся к вашей личности. Области, где нужно описать знания о себе заполняйте самостоятельно, а для остальных – воспользуйтесь помощью родных, друзей или коллег. Если вы не хотите, чтобы написанное вами прочли посторонние, вы можете попросить их написать о вас на отдельном листе, потом просто перенесете все данные в одну таблицу. После заполнения всех полей можно приступать к интерпретации.

Благодаря полученной таблице вы сможете увидеть общую картину – какие качества в себе вы считаете положительными, а какие отрицательными, что о вас думают другие люди и какие шаги нужно предпринять для улучшения взаимодействия с окружающими. Список позволит вам посмотреть на себя с другой стороны, подобрать стратегии к решению тех или иных проблем, избежать трудностей в общении и научиться достигать поставленных целей.

Работать с «окном Джохари» можно иначе – позвать родственников или друзей и откровенно поговорить с ними. Сначала рассказать то, что вы сами думаете о себе, затем выслушать мнение остальных по отношению к себе и поделиться своими мыслями на счет поведения окружающих. Это только на первый взгляд кажется страшным, на самом деле такие разговоры позволяют сделать полезные выводы.

Безусловно, придется приложить усилия, чтобы реально выйти на новый уровень жизни. Используя эту модель, вы сможете избавиться от массы проблем и минимизировать стрессовые ситуации. Самопознание – процесс беспрерывный и важно не останавливаться на достигнутом.опубликовано econet

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