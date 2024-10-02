Оказание помощи – всегда ли это во благо?

Когда вы предоставляете человеку помощь в трудной ситуации, вы, безусловно, совершаете благородный поступок. Но дела с непрошенной помощью обстоят иначе. Какую услугу вы на самом деле оказываете людям, когда берете на себя ответственность решать их проблемы? Ответ на вопрос вы найдете в этой статье.

Давайте рассмотрим ситуацию на примере отношений между родителями и детьми. Некоторые мамы и папы настолько стараются обезопасить своего ребенка, что отчаянно пытаются устранить все препятствия на его пути. Когда родители контролируют выполнение домашних заданий и при необходимости помогают – это улучшает навыки ребенка. Но когда родители выполняют всю работу вместо любимого чада, лишь бы избежать негативных оценок – это лишает ребенка уверенности в собственных силах, делает его безынициативным и мало на что способным.

Как правильно помочь, чтобы не навредить?

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо для начала разобраться, какие отношения между тем, кто оказывает помощь и тем, кто ее принимает. Когда человек самостоятельно просит о помощи, то фактически признает свою неспособность справиться с задачей и перекладывает ответственность на других. Получая помощь, он успокаивается, но ощущение неуверенности в себе растет.

Есть много примеров того, как оказание помощи может навредить. Это происходит в случаях делегирования своих обязанностей другим людям или когда желанием помочь мы берем на себя чужую ответственность, лишая тем самым человека возможности развиваться и приобретать собственный опыт. Такие примеры можно наблюдать не только во взаимоотношениях между родителями и детьми, но и в социальной сфере, когда слабых людей лишают малейшего стимула к преодолению препятствий.

Не стоит также упускать тот факт, что отношения между людьми, принимающими и оказывающими помощь, зачастую носят нездоровый характер.

Первые чувствуют себя защищенными и любимыми, а вторые – важными и нужными. С психологической точки зрения такие отношения являются ловушкой для обоих участников. Оказывать помощь вредно во всех случаях, когда это приводит к развитию неспособности человека брать ответственность за свои поступки, стать самостоятельным и независимым. Рост происходит после завоевания, а не после принятия безвозмездных даров. Каждый человек должен на личном опыте переживать все трудности, которые предлагает жизнь, иначе он потеряет веру в свои способности и не получит важных навыков.

Что делать, если очень хочется помочь?

Запомните одну хорошую мудрость – не раздавайте людям рыбу, а научите их ловить ее. Когда человек находится в сложной ситуации, то лучшим решением с вашей стороны станет подсказать ему, как он сможет решить проблему, но не делать этого вместо него. Когда вас просят о помощи, это не означает, что вам нужно взять на себя чужие обязательства, достаточно будет дельного совета. Просьба о помощи – это смирение, признание ограничений и при этом возможность научиться преодолевать их. опубликовано econet

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