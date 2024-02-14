Бывает, что вы встретили человека и вдруг отчетливо поняли, что он ваш. То есть предназначен в этой жизни только вам. Так и с вещами, животными, домами. Не проходите мимо, когда ваше седце подсказывает: "Вот оно!" Потому что очень редко случаются идеальные совпадения.

Однажды вы встретите что-то своё. Лично для вас созданное. Это эгоцентрично звучит, но подождите, я расскажу просто и ясно.

То, что создано лично для вас

Давным-давно в комиссионном магазине я увидела кофточку. Обычную кофточку малинового цвета с круглым воротничком и завязочками на рукавах. Я примерила - ах, как мне подошла эта кофточка. Она словно на меня была сшита! И цвет, и фасон, и воротничок, и завязочки... Совсем другая девушка смотрела из зеркала!

Но денег было так мало. А ребёнку годик. И неизвестно, когда стипендию дадут - такие были времена. Денег в обрез, ровно на кофточку. Я была ответственная. Я не купила. Я только с горьким сожалением посмотрела ещё раз на кофточку, погладила ее и ушла. И до сих пор ее помню - ни одна вещь больше не подходила мне так, как та кофточка прелестная. А стипендию дали через день! Но кофточки уже не было…

…Однажды в жизни вам встретится что-то, созданное лично для вас. Это может быть что угодно: вещь. Домашнее животное. Город. Особое место. Другой человек. И вы всем сердцем, всей душой почувствуете: это мое! Это для меня! Этот человек создан для меня! Этот город у моря - он мой! Я должен жить здесь! Это идеальные, мои личные сапожки! Они для меня сшиты! Это мой котёнок! Он для меня появился на свет!

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Нет в этом эгоцентризма. Есть узнавание и идеальное совпадение. И именно в этот момент денег или ресурсов будет в обрез. Ровно столько, сколько нужно потратить, отдать. Вот и потратьте. И вы об этом не пожалеете никогда. Но пожалеете о том, что не решились. Из самых благородных помыслов - не решились…

И все равно пожалеете, и всю жизнь будете помнить.

Есть в мире то, что создано для нас - чтобы сделать нас счастливыми. Не проходите мимо; жизнь коротка. И есть только одна-единственная «наша кофточка». Наш человек. Наш город. Наше дело… То, что специально создано лично для нас…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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