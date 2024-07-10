Обсессивно-компульсивная личность: отличительные признаки

Обсессивные личности более расположены к интеллектуальному труду, способны генерировать блестящие идеи, анализировать, но могут проявлять несостоятельность в организации чего-либо, в бытовых вопросах (это очень характерно для учёных, творческих людей). Компульсивные люди, наоборот, мало думают, но отличаются высокой организованностью, собранностью, любят скрупулёзный труд (бухгалтер, фасовщик, комплектовщик, делопроизводитель, секретарь).

Пожалуй, японцев и немцев можно отнести к обсессивно-компульсивной нации: дисциплинированность, целеустремлённость, строгость, любовь к порядку, ответственность, трудоголизм, перфекционизм. У японцев особо обострено чувство гражданского, социального долга. Обсессивно-компульсивные личности - это люди логически мыслящие и любящие применять свой разум для решения практических задач, в том числе с целью минимизации расходов, убытков, повышения производительности. Именно японцами была разработана технология бережливого производства, внедряемая теперь и в нашей стране.

Обсессивно-компульсивная личность. Отличие от других типов личности

У японцев сильно чувство социальной вины вследствие общественного порицания за лень и безответственность. Так, одна японская девушка покончила жизнь самоубийством, когда работодатель раскритиковал её за опоздание и пригрозил уволить. Потеря работы - это крах для обсессивно-компульсивной личности, поскольку её самоуважение связано именно с профессиональной самореализацией и востребованностью, исполнением социального долга.

Известны самураи, которые лишали себя жизни, если их честь была опорочена.

В Германии, например, временно безработный человек очень стыдится этого, а потому тщательно скрывает, пока не найдёт другую работу.

Обсессивно-компульсивных личностей в детстве часто контролировали, наказывали, добивались от них порядка, организованности, подвергали стыду, чувству вины за ослушание.

Вина формировалась с детства в результате критики за пренебрежение долгом (перед родителями, учёбой), стыд - в результате наказания за мастурбацию, через установки, что "с тобой никто не будет дружить, если ты не будешь хорошо учиться", через сравнение с другими, организованность могла "вдалбливаться" наказаниями за беспорядок, недисциплинированность, рассеянность.

Часто гиперответственность формируется у людей, которые детьми были вынуждены выполнять роль спасателя для своих зависимых родителей.

Для многих мужчин, в том числе и в России, характерен обсессивный тип мышления - апелляция к логике, фактам и оторванность от своей чувственной части, пренебрежение чувственной стороной жизни. Чувственность многими российскими мужчинами воспринимается как проявление слабости, феминности.

Обсессивно-компульсивных личностей можно разделить на два вида: думающих (обсессивных) и делающих (компульсивных). Не редко они существуют вместе.

Обсессивные личности более расположены к интеллектуальному труду, способны генерировать блестящие идеи, анализировать, но могут проявлять несостоятельность в организации чего-либо, в бытовых вопросах (это очень характерно для учёных, творческих людей). Компульсивные люди, наоборот, мало думают, но отличаются высокой организованностью, собранностью, любят скрупулёзный труд (бухгалтер, фасовщик, комплектовщик, делопроизводитель, секретарь).

Личность может не быть обсессивно-компульсивной, но содержать черты обсессивности и/или компульсивности. Многим свойственно переедание, ритуализация при выполнении каких-либо действий, в том числе и алкоголизм, игромания, сексуальные приключения и другие повторяющиеся мыследействия.

Отличительная черта обсессивно-компульсивных личностей - умствование даже по самому незначительному поводу, щепетильность в отношении моральных требований, предъявление высоких стандартов к себе и другим.

Поскольку обсессивно-компульсивная личность стремится производить положительный эффект на окружающих, ей часто приходится сдерживать проявления гнева. Недобрые чувства к раздражающему собеседнику могут проявляться завуалированно, в виде пассивной агрессии (например, показать превосходство в интеллектуальном споре, путём сопоставления собеседника с каким-нибудь эталоном, через вежливое указание на его несовершенство, ошибку).

Обсессивно-компульсивной личности очень трудно проявлять спонтанность в поступках, в выражении чувств. Если такого человека спросить, что он чувствует, он ответит, что думает, а не чувствует. Многие люди с обсессивно-компульсивным характером очень редко плачут и вообще им сложно показывать эмоции, быть спонтанными, из-за чего они имеют большую склонность к психосоматике.

Они способны разъяриться только если другой сильно заденет чувство их собственного достоинства.

Случай из практики: жена систематически "пилила" мужа, он стойко переносил продукцию её скандального нрава, но стоило жене назвать мужа нищебродом и что он мало зарабатывает, как муж разъярился до такой степени, что побил жену. После данного акта, его долго мучило чувство вины и он в течение месяца делал в квартире уборку, стирал бельё, дарил жене подарки.

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Основные психологические защиты обсессивно-компульсивных личностей: интеллектуализация, рационализация, морализаторство, компартментализация, уничтожение сделанного, реактивное образование.

Чтобы не раниться о собственные чувства, такие люди переводят чувства в умствование, постоянно подвергают чувственную сферу интеллектуальному анализу, рационализаторством они могут объяснить свою оплошность (став жертвой аферистов, такой человек может успокоить себя логическим обоснованием, почему так произошло и что он извлёк из этого полезного, однако чувство вины за совершённую ошибку всё же ещё долго его потом преследует).

Морализаторство может проявляться в склонности поучать других. Через морализирование человек стимулирует себя придерживаться рамок морали и идти в заданном моралью направлении.

Обсессивно-компульсивно организованный человек всегда выглядит примерным гражданином общества, практически идеален в быту. Однако и в его душе имеется свой "сундучок с секретами". Когда происходит срыв защит, обсессивно-компульсивный человек может позволить себе то, что разумом осуждал и не позволял себе (пьянство, переедание, случайные сексуальные связи, злоупотребление компьютерными играми и т.п.).

Психологическая защита компартментализация позволяет сосуществовать в душе обсессивно-компульсивной личности двум полярным установкам (политика двойных стандартов): в социуме и дома он может яро осуждать проституцию и мат, но, в компании друзей и коллег, которые поощряют такое поведение, может грубо нарушать свои же стандарты: пить, материться, смотреть порно и вступать в лёгкие связи). Склонность к двойным стандартам у человека формируется в результате муштры в детстве, когда ребёнок при родителях делал то, чего от него ждали, а за спиной - то, что хочется.

Также с женой, которую недолюбливает, такой человек может вести себя доброжелательно, например, но наблюдательный человек заметит в его глазах стрелы "зла", направленные на неё, когда она этого не видит. Таким образом, можно наблюдать одну персону и совсем противоположную её тень, которая проявляет себя так, чтобы никто из значимых лиц о ней не узнал.

Другая защита - уничтожение сделанного, вступает в силу, когда такой человек начинает испытывать чувство вины за свои недоброжелательные чувства и, как следствие, пытаться угодить, дарить подарки, как-то загладить перед собой эту вину.

Реактивное образование проявляется в замещении одного чувства на прямо противоположное (бессознательное желание позволить себе сексуальные интрижки и распутство внешне выражается в пуританстве и яром изобличении подобного образа жизни).

Обсессивно-компульсивная личность любит концентрироваться на деталях, т.к. это позволяет уйти от других тревожащих мыслей. Так, например, адвокат, будет получать огромное удовольствие в детальном изучении законодательства и поиске в нём разных лазеек.

Обсессивно-компульсивную личность из-за ориентации на одобрение окружающих, на собственный успех, перфекционизм часто путают с нарциссической. Однако у обсессивно-компульсивной личности нет чувства внутренней пустоты, присутствует эмпатия, совестливость. Нарцисс управляем собственным эгоизмом, тогда как обсессивно-компульсивная личность чувствительна относительно своего морального долга.

Для обсессивно-компульсивных характерны черты морального мазохизма, а потому таких личностей можно спутать с мазохистическими. Мазохистическая личность также имеет дело с подавленным гневом. Но этот гнев она обращает против себя путём провоцирования другого на конфликт и получения наказания, что уменьшает болезненность переживания. У обсессивно-компульсивной личности не столь выражено самонаказующее поведение, чувство вины искупается путём уничтожения сделанного, рационализации, трудоголизма и других социально одобряемых действий. Психологические защиты обсессивно-компульсивной личности можно назвать более зрелыми.

Обсессивно-компульсивную личность можно принять за параноидную из-за склонности к резонёрству, отстаиванию справедливости, мнительности. Однако в терапии такой человек склонен кооперироваться с терапевтом, тогда как параноид долгое время остаётся скрыто враждебным и недоверчивым.

При пограничной и психотической организации обсессивно-компульсивная личность может напоминать шизоидную. Мне вспоминается эпизод из фильма "Авиатор", когда во время срыва защит, герой Ди Каприо миллиардер Говард Хьюз впал в депрессию, замкнулся в себе и долго не выходил из своей комнаты, если раньше он был чистоплотен и следил за своим внешним видом, то теперь отрастил длинные лохмы, ногти, справлял нужду в баночки и повсюду летали мухи.

Шизоидная личность в изоляции сохраняет продуктивность и имеет глубокий чувственный мир, т.к. для неё это естественная среда, а не вызванная расстройством.

Не редко обсессивно-компульсивные личности прибегают к ритуалам как способу контролировать неконтролируемое. Актер Леонардо Ди Каприо, например, признался прессе, что перешагивает через трещины на асфальте. Видимо, роль Говарда Хьюза оказалась им настолько успешно сыграна потому, что актёр сам имеет обсессивно-компульсивные черты поведения. Вместе с тем, его, конечно, нельзя назвать чисто обсессивно-компульсивным, учитывая артистичность натуры и способность к глубоким переживаниям и выражению чувств.опубликовано econet

Автор Елена Буркова

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