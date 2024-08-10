Общение с токсичным человеком

Как понять, что перед вами токсичный человек? Нужно обратить внимание на его слова, ваши ощущения и его поведение.

Токсичные люди несут нам плохое самочувствие и портят настроение. После общения с ними всё не ладится. Как понять, что вы общаетесь с токсичным человеком? — обратите внимание на его ✅СЛОВА, ваши ЧУВСТВА и его ПОВЕДЕНИЕ. И тогда все встанет на свои места, и вы сможете выработать стратегию общения с этими представителями человечества.

На что надо обратить внимание при общении с токсичным человеком

Его/ее слова

Ваши чувства

Его/ее поведение

Его/ее слова

✅Чрезмерно положительны: Ты такой замечательный! Я никогда не встречала такого, как ты! Ты намного лучше всех остальных. Ты — центр моей жизни! Я дам все, что ты попросишь. Никто не любил тебя так, как я. Твой бывший, идиот, если тебя упустил. Я знаю, как сделать нашу жизнь идеальной. Мы всегда будем счастливы.

Чрезмерно отрицательны: Ты даже не представляешь, какой это мерзкий человек. С ним не стоит даже разговаривать. Я его уничтожу! Позволь я тебе расскажу о ней всю правду! Они бояться меня! Если я захочу, я сделаю их жизнь невыносимой. Они поплатятся за то, что меня отвергли.

Когда вы сообщаете человеку о плохом опыте или уязвимости, которые у вас есть, их слова: Хорошо, слушай со мной на днях, такое случилось! Да не переживай, вот у меня была проблема! Ерунда это все, я бы за такое даже не волновался!

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После небольшой неудачи они станут одержимы доказательством того, насколько плох другой человек и насколько они прекрасны: Это несправедливо! Я покажу им! Они наказывают меня за то, что я лучше, чем они!

Ваши чувства

Вы чувствуете эйфорию, с вами обращаются как с божеством.

Чувствуете себя глупо или неадекватно, собеседник намного умнее и талантливее.

Ваше тело скованно, вы не в состоянии вставить и пару слов, головная боль, нехватка воздуха.

Его/ее поведение

Они больше говорят, чем делают.

Они не размышляют о прошлом, они его защищают.

Отношения для них, это соревнование.

Они могут обвинять вас без повода, в чем-то незначительном или даже надуманном.

Находясь дома в семье, они часто тратят время на «сердитые» телефонные звонки, написание длинных электронных писем или критику в социальных сетях.

Унижают партнера или ребенка на публике, саботаж сослуживца или словесное нападение на коллегу с целью проучить, доказать.опубликовано econet

Автор Слава Соловьев

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