Обида в отношениях: пути решения

Обижаясь, мы уверены, что с нами обошлись несправедливо. Наиболее мы уязвимы перед близким человеком, от которого ждем исключительно понимания, заботы, нежности. Что вызывает обиду в отношениях? Как можно предотвратить ее нарастание, чтобы не разрушить свой союз?

Обида может подкрасться даже к самым преданным парам. Статья о том, как избавиться от обиды, прежде чем она начнет управлять вашими отношениями.

Как избавиться от обиды в отношениях

Находясь где-то между гневом и разочарованием, обида — это навязчивое ощущение того, что с вами несправедливо обошелся другой человек.

В романтических отношениях эту эмоцию может быть сложно идентифицировать, но в то же время она очень разрушительна, разрушая те самые связующие нити, которые удерживают двух людей вместе.

Но одно присутствие обиды еще не значит, что ваши отношения разрушены. Это просто означает, что нужно поработать, чтобы понять, почему она есть. Как только вы определите причины обиды, вы и ваш партнер сможете работать над восстановлением любви и уважения.

Что вызывает обиду в отношениях?

Обида — это результат чувства того, что кто-то обошелся с вами несправедливо. И хотя человек, на которого вы обижаетесь, возможно, намеренно не хотел причинить вам вред, его действия или слова могут вызвать у вас сильное разочарование и огорчение.

Некоторые исследования показывают, что обида — это сочетание гнева, удивления, пренебрежения и шока.

Причины обиды различны и могут зависеть от ваших личных ожиданий в отношениях. Например, возможно, ваш партнер принял решения, которые не подходили вам, или вы считаете, что он не выполняет свою долю домашних обязанностей.

Различия в жизненных целях также могут привести к возмущению. Например, вы хотите завести ребенка, а ваш партнер - нет, или его работа вынуждает вас переехать в место, которое вам не нравится.

Люди, которые являются созависимыми или избегающими конфликтов, могут быть особенно склонны к чувству обиды. Это происходит потому, что им трудно говорить о своих желаниях и потребностях, что позволяет проблемам накапливаться и расти до тех пор, пока в конечном итоге не возникнет возмущение и обида.

Как обида влияет на отношения

То, как обида влияет на ваши отношения, может во многом зависеть от того, кто чувствует себя обиженным. Если вы обижены на партнера, вы можете внезапно взрываться гневом, проявлять меньше сочувствия к любимому человеку или начать эмоционально отстраняться.

Если ваш партнер обижен на вас, вы можете начать испытывать тревогу по поводу отношений или недоумение, когда ваш партнер проявляет поведение, вызванное обидой. Возможно, вы не понимаете, почему он так себя ведет, и отвечаете защитной реакцией.

Признаки обиды в отношениях

Хотя каждый человек индивидуален, и все отношения уникальны, общими признаками того, что вы можете испытывать обиду к своему партнеру, являются:

пассивная агрессия в словах/действиях, сарказм;

ощущение, что вы хотите завершить отношения;

снижение чувства сопереживания;

снижение интереса к сексу или близости;

чувство отвращения или разочарования;

частые жалобы другим на вашего партнера.

С другой стороны, если ваш партнер испытывает чувство обиды, вы можете заметить:

чувство дистанции между вами и вашей второй половинкой;

беспокойство по поводу отношений;

увеличение частоты ссор и непонимание причин их возникновения;

ощущение игнорирования или того, что ваше мнение больше не имеет значения.

Способы предотвращения нарастания обиды

Если вы считаете, что вы или ваш партнер склонны обижаться, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить это в ваших отношениях. Вот некоторые способы, которые вы можете попробовать:

Решайте проблемы в отношениях по мере их возникновения

Позволять конфликтам оставаться неразрешенными - это путь к обиде. Хотя вы, возможно, не всегда сходитесь во взглядах со своим партнером, работа над каждой проблемой по мере ее возникновения вместо того, чтобы замалчивать ее, может помочь не допустить обиду.

Научитесь эффективно общаться и выражать свои чувства

Обида может накапливаться, если вам трудно выразить свои истинные чувства по поводу проблем в ваших отношениях. Один из шагов, который вы можете предпринять для улучшения общения, - это выяснить, что именно вас беспокоит.

Как только вы определите причину своих чувств, вы сможете подойти к проблеме с ясностью, снизив риск недопонимания и обиды.

Сохраняйте реалистичность своих ожиданий

Часто два человека вступают в отношения с заранее установленными ожиданиями. Когда они не согласуются, это может вызвать разочарование. Хотя у каждого есть границы, которые их партнер должен уважать, полезно помнить, что нет двух абсолютно одинаковых людей. Ваш партнер может не соответствовать всем требованиям из вашего списка ожиданий. И это нормально.

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Как справиться с обидой

Если в ваших отношениях присутствует обида, есть стратегии для ее преодоления.

Признайте свою обиду

Иногда вы можете даже не осознавать, что обида существует. Если вы чувствуете обиду и не можете понять, почему, подумайте о том, чтобы потратить время на то, чтобы глубже разобраться в первопричине. Если обида присутствует, следующий шаг - выяснить проблемы, вызывающие ее, и работать над ними по очереди.

Сосредоточьтесь на хорошем

Хотя чувства обиды могут доминировать в ваших отношениях прямо сейчас, полезно помнить о причинах, по которым вы находитесь со своим партнером. Мысли о его/её хороших качествах могут помочь взглянуть на ваши чувства в перспективе, уменьшив власть обиды над вами.

Исследуйте свою роль в обиде

Иногда обида проистекает из того, как вы воспринимаете ситуацию. Например, вы можете чувствовать, что с вами плохо обращаются — но почему? Есть ли у вас неразрешенные эмоциональные триггеры, играющие определенную роль?

С другой стороны, если ваш партнер обижен на вас, есть ли что-то, что вы делаете, что может повлиять на его чувства?

Обучайтесь навыкам идти на компромисс

Иногда для того, чтобы отношения стали немного более сбалансированными, компромис — это все, что требуется.

Несмотря на все ваши усилия, иногда бывает сложно преодолеть чувство обиды. Если это происходит с вами, и вы хотите остаться со своим партнером, возможно, стоит рассмотреть вариант совместной психотерапии.

Резюме

Осознание того, что в ваших отношениях есть обида, может привести вас в уныние. Тем не менее, если оба партнера готовы, с этим можно эффективно справиться.

Важно понять, что эта сложная эмоция не возникает в одночасье. Вместо этого, она часто является результатом давних нерешенных проблем в сочетании с трудностями в общении.

Как только вы поймете, почему это происходит в ваших отношениях, вы и ваш партнер сможете предпринять действенные шаги для успешного решения этой проблемы.опубликовано econet

Автор Токарева Юлия

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