ОБИДА — проглоченная злость

В этой статье психолог Александр Кузьмичев рассказывает об обиде и о 3-х стратегиях, которые помогут ее успешно преодолевать

Для того, чтобы отпустить обиду один раз. А потом второй раз. А потом отпустить все обиды. Неплохо было бы осознать две вещи.

3 стратегии преодолеть обиду

Первое. То, как выглядит обида.

Обычно, обиду описывают как некий комок, как некое напряжение внутри себя. Притом чаще указывают предметно на область горла. Если же вспомнить поводы, которые стимулируют возникновение обиды (я не получаю от значимого человека то, что хочу), то этот ком имеет смысл связать с агрессией (реакцией на нарушение моих планов, желаний). Вот и получается, что обида - это проглоченная, невыраженная злость. Этакий проглоченный комок злости.

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А почему этот комок человек глотает? В гештальт-терапии обиду рассматривают как микс любви и злости. То есть хорошее отношение к значимому человеку мешает вам открыто показывать агрессию. Если же посмотреть чуть глубже, то злость обидчивому человеку мешает выражать его ограничивающие убеждения, которые касаются управления и трансляции эмоций окружающим. На выходе мы имеем невротический механизм эмоционального сдерживания. И отменные условия для психосоматики.

Второе. То, чего и как вы хотите получить через обиду.

Допустим, значимый для вас человек не сдержал данное вам обещание (например, прийти домой вовремя и уделить вам внимание). И вы обижаетесь на него. Почему? Потому что вы хотите, чтобы обещание было исполнено. Но! Вы не настаиваете на своем желании прямо. Вы пытаетесь подтолкнуть своим поведением к исходной договоренности. Через чувства вины и стыда (ты плохой и поступил плохо, когда не выполнил свое обещание передо мной). Через тревогу (я буду тебя игнорировать до тех пор, пока что-то не поменяется, и когда это будет - неизвестно). Через печаль (ты лишен прелести получать удовольствие от взаимодействия со мной). И все это вы делаете для того, чтобы получить то, что вы исходно хотели (в примере – внимание). А также все то, что вы захотели получить уже по ходу вашей обиды. Вот тут важно уточнить:

Вы способны многое захотеть уже по ходу существования обиды

Например, вы можете захотеть понимания, одобрения подтверждения значимости, заботы и… этот список продолжать можно очень долго. Поэтому обида затягивает. И по полной программе.

Если сложить суть обиды с тем, как она вам служит, то можно предположить три стратегии, которые бы вам позволили ее успешно преодолевать.

Первая стратегия. Я несу ответственность за свои желания

Это не столько стратегия, сколько базовый принцип необидчивого человека. Ведь, если вы хотите сегодня встретиться с другом (ваша потребность в общении и внимании), а друг отменяет встречу (хоть и обещал прийти еще вчера). То обида в данном случае – это попытка перенести ответственность за свои потребности на другого человека. Через активное или пассивное манипулирование другим человеком. Ответственность на себе подразумевает то, что вы думаете о том, как и что вы хотите получить в данный момент (или позже) от того, на кого вы обижаетесь. Или, если требуется, за счет кого-то третьего. Вы можете перенести встречу. Или пообщаться по телефону. Или пойти пообщаться с кем-то еще. У вас есть выбор в части направлений заботы о себе.

Вторая стратегия. Я могу настаивать на том, что я хочу получить

Обидчивость часто рождается на стыке сдержанности (в части открытого выражения злости) и жесткого восприятия (когда вы принимаете близко к сердцу события и поведения окружающих). В ситуации возникновения обиды, вы можете банально забыть о том, что за обидой стоит собственное желание. И на нем можно активно настаивать. О нем можно активно заботиться. Его можно последовательно внедрять в свою жизнь. Обидчивые люди – это часто те, кто быстро сдается на пути реализации своих желаний. Хотя вы всегда можете себе сказать: Я это хочу и я это получу.

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Третья стратегия. Я могу говорить своей злости. Я могу показывать свою злость

А это уже про вишенку на торте. Вы можете говорить о своих переживаниях. Вы можете говорить о своей агрессии. ВЫ можете говорить о своей злости. Вам не обязательно кричать о ней или плакать из-за нее. Вам достаточно говорить о том, что вы чувствуете и как вы чувствуете свою злость. Да, я злюсь на тебя, потому что я думаю о том, как мог пройти вечер. Да, я злюсь на тебя, потому что хочу, чтобы ты выполнил свое обещание. Да, я злюсь, потому теперь мне придется перестраивать планы на вечер. Честно, последовательно, открыто. И полезно для себя на перспективу.опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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