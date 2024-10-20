Обида как способ манипуляции

Полезно прочесть всем, кто испытывает обиду и хочет изменений в своих отношениях. Приводится случай из профессиональной практики, на основе которого можно понять как работать с обидой как паттерном созависимых отношений. В качестве бонуса - рекомендации для самостоятельной работы.

Всем нам знакома обида. Обидой пропитаны созависимые отношения. И она является манипулятивной игрой между партнерами.

Что такое обида и как с ней работать

По сути это спрятанная злость, но не выраженная вовне, а затаенная. В обиде также есть манипулятивный элемент, желание, чтобы другой её заметил и что-то сделал или изменил в своём поведении.

Таким образом, вас что-то не устраивает в отношениях, но вы ничего не делаете, чтобы изменить ситуацию. И испытываете злость к своему партнеру за то, что он поступает не так, как вы ожидали и ждёте, что он заметит вашу обиду и изменит своё поведение.

Хроническая обида может быть причиной возникновения психосоматических заболеваний.

Примеры из практики

Пример№1. Жена обижается на мужа за то, что он грубо с ней разговаривает, слишком близко и часто общается со своей матерью: «Да что он не понимает, что со мной так нельзя!?» и плачет.

Пример №2. Муж обижается на жену за то, что она потратила на себя крупную сумму денег и не спросила его об этом.

За каждой обидой есть какая-то потребность, она может быть осознаваемой или нет.

Или есть какие-то ожидания по поводу того, как «должен» вести себя партнер. Эти ожидания сформировались на основе опыта жизни в родительской семье. Например, мама мужчины всегда советовалась с отцом по поводу финансовых вопросов. И тогда, теперь в своих отношениях, мужчина ожидает, что его подруга будет себя также вести как и его мать.

Эти ожидания, как правило, не проговариваются, они есть в представлениях про отношения. И сам человек может их обнаружить уже, когда случится какая-то ситуация, после которой он чувствует обиду.

Когда человек обижается, то он оказывается в позиции жертвы. И, по сути, отказывается от активности, ожидая от своего партнера каких-то действий по изменению ситуации.

Это жертвенная позиция маленького ребенка, который вроде как ничего не может сделать и считает, что другой «должен догадаться о его потребностях и удовлетворить их».

Да, конечно, в детстве так и было, когда у ребёнка средства для удовлетворения собственных потребностей ещё не были сформированы, а у родителя была власть и возможности что-то давать, заботиться. И уже во взрослых отношениях повторяется это ожидание родительской заботы и помощи в удовлетворении потребностей.

Также за обидой скрывается страх ссоры, конфликта, есть какие-то представления о том, что «конфликт это плохо», «нужно избегать конфликтов». Ну и конечно страх отвержения и завершения отношений.

Есть страхи, с одной стороны, которые мешают быть более активным, и отсутствие опыта и навыков коммуникации:

просить другого, когда хочешь чего-то

говорить «нет»

быть активным, проявлять агрессию и быть принятым партнером

завершение отношений, когда они не подходят.

Самая, пожалуй, сложная и глубинная работа в этой теме – это осознавание страха отвержения. За этим страхом стоят детские психотравмы. Как следствие такого страха – неуверенность в себе, и в своих возможностях быть интересным другим людям.

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Итак, подведём итоги, что же включает в себя обида как паттерн поведения в созависимых отношениях:

Ожидания по поводу действий и обязанностей партнера, которые основаны на опыте жизни в родительской семье.

Позиция жертвы, отказ от активности, желание, чтобы другой «угадал чего я хочу, и дал или сделал для меня это".

Страх конфликта.

Отсутствие опыта и навыков прямой коммуникации с партнером: неумение просить, сказать «нет».

Страх отвержения партнером, связанный с детской психотравмой.

Случай из практики. Публикуется с разрешения клиентки, конфиденциальность сохранена

Анжелика, 26 лет, замужем год. Что беспокоит – симптомы: выпадают волосы, уныние, апатия. Исследование ситуации клиентки высветило несколько проблемных мест: стресс на работе, хроническая обида в отношениях с мамой, братом, мужем, невозможность забеременеть.

В этой статье я расскажу о том, как я работала с хронической обидой как с паттерном отношений. При исследовании обиды стало понятно, что выйдя замуж, Анжелика стала ограничивать реализацию своих потребностей в соответствии с теми представлениями, которые у неё были в отношении замужества.

Такие самоограничения были основаны на том, что она думала, что возможно, мужу не понравится, если она поедет куда-нибудь отдохнуть без него. До замужества клиентка много путешествовала, это важная часть её жизни, то, что приносит удовольствие.

В процессе консультаций удалось трансформировать обиду Анжелики сначала в осознавание нереализуемых потребностей, а затем в действия по заботе о себе в реальной жизни.

Анжелика смогла договориться с мужем о самостоятельной поездке, что привело к улучшению эмоционального состояния и повышению уверенности.

Здесь я привожу только часть психотерапевтической работы с Анжеликой, которая была направлена на проработку обиды.

Я надеюсь, что в этой статье вы найдете для себя что-то полезное и интересное, что поможет вам по-новому взглянуть на ваши отношения и найти ключи исцеления для себя и своих близких. Вы можете самостоятельно исследовать свои обиды, и дальше я привожу инструменты для самостоятельной работы.

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Рекомендации по работе с обидой

Если вы обнаружили, что обижаетесь на партнера, то исследуйте какая потребность стоит за вашей обидой – Чего вы хотите от вашего партнера? Или не хотите?

Примите тот факт, что партнер «догадываться не должен», и если вы сами не позаботитесь о себе, то никто за вас этого не сделает.

Если вы боитесь конфликта, то подумайте о том, что вы не можете во всем быть похожи со своим партнером и хотеть одного и того же, и по мере углубления ваших отношений совершенно естественно, что вы обнаруживаете различия, и то, что вас может не устраивать. Конфликт рано или поздно происходит, и он может стать шагом к развитию ваших отношений, если вы рискнете открыто говорить о себе, своих потребностях и также слышать своего партнера.

Да, вы можете обнаружить, что есть вещи, с которыми вы не готовы мириться ни при каких обстоятельствах, и в такой ситуации лучший выход – это завершение отношений. И такой вариант развития ситуации также естественен, как и дальнейшее развитие отношений в том случае, если вам удаётся договориться. Никакие отношения не стоят того, чтобы предавать себя.

Если на каком то из этих этапов вам сложно самому справиться, то лучше обратиться к опытному психологу, и в процессе психотерапевтического курса решить проблемы в отношениях.опубликовано econet

Автор Софья Пушкарёва

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