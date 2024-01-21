Как часто вы обижаетесь? Может быть кто-то обижается на вас? Если вы не сталкивались в своей жизни с обидой, то вам срочно к психотерапевту. Психолог Александр Сафронов предлагает в этой статье разобраться с этими вопросами.

Для начала нам стоит больше узнать про свои обиды. Как обида формируется, как закрепляется в психике, как влияет на нас и на биохимические процессы в организме, как проявляется в поведении и воспринимается в обществе, и почему люди так часто обижаются.

Нельзя обидеть, можно только обижаться

Неплохо было бы узнать, как обида кодируется в нашей речи (семантика) и как она символизируется в мифах. Можно рассмотреть её и со стороны религии, но не уверен, что хочу написать книгу про обиду.

Что ж, есть ли у Вас обида на кого-либо? На родителей, родственников, друзей, коллег? Не стесняйтесь себе в этом признаться. Стеснение тоже лечится, кстати.

Если заметите, то обижаемся мы на тех, кто нам близок. И в то же время на кота, который испортил тапок, и на погоду не обижаемся. Это важно, но к этому мы ещё вернёмся, а сейчас давайте обратим внимание на собственные ощущения и мысли во время обиды. Это пригодится для решения вопроса с обидой тем, кто уже решил освободить себя от нее.

При каких обстоятельствах у вас возникает обида?

Как она проявляется в теле?

Как Вы её чувствуете и где именно в теле?

Какие мысли при этом появляются и как влияют на Ваше поведение в настоящем моменте и в продолжении?

А могли бы представить себя со стороны во время обиды? Как Вы выглядите? Вероятно, и чувствуете что-то, когда видите себя обиженного со стороны?

Хорошо. Пусть эта информация пока побудет в сторонке, а мы посмотрим на обиду со стороны психологии.

Первый вдох ребёнка – это начало взаимодействия с внешним миром, и мы становимся зависимыми от многих вещей. Получая от мира, т.е. мамы, ресурсы для роста организма, мы начинаем предъявлять свои требования.

Мы учимся удовлетворять свои потребности на базе инстинктов. Пока что только потребности, коих не так много. В дальнейшем будут ещё и желания и их уже гораздо больше. Видели, как ведут себя грудные дети? Своим поведением они управляют поведением матери.

Что происходит дальше? Вырабатывается определённый навык и способ реагирования, для того чтобы выжить. Чувства сцепляются с поведением, и первоначально этот процесс контролируется ребёнком. Ребёнок с помощью обиды получает «бонусы». В состоянии обиды можно позволить себе что-то делать или не делать, и за это ничего не будет. «Он первый начал!». Знакомая фраза?

Кто первый обиделся – тот и прав. Вина автоматически переходит к оппоненту.

Из этого понятно, что обида – это не просто чувство, а эмоционально-поведенческая реакция, т.е. обида - это чувства + поведение.

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Думаю, сейчас стоит обратить внимание на эмоциональную составляющую обиды и рассмотреть её на гормональном уровне.

В работах исследователей говорится, что обида не является «чистой» эмоцией, а состоит из: печали (гормон мелатонин), желания (буря эмоций) и агрессии (гормон норадреналин). Агрессия здесь – это подавленный страх.

Если обидчик удовлетворит потребность, то добавится окситоцин, и слезть с этой «иглы» людям не просто.

Обида этим гормон-компотом заполняет внутреннюю пустоту и тем самым поддерживает выживание системы, лишённой удовольствия от жизни.

Поскольку агрессия – это компонент обиды и участвует в процессах, касающихся личных границ человека, то у неё есть 2 пути: выходить наружу или уходить внутрь. Обида работает как защита от внешних угроз, и это обусловлено причинами, кроющимися в эволюции вида, но животные не обижаются на укус соседа. И здесь мы как люди получили подарок от природы и эволюции: мы стали мыслить абстрактными конструкциями около 50-ти тысяч лет назад (в датах могу ошибаться), когда стали рисовать на стенах. Именно неокортекс («новая кора») позволил нам сделать эволюционный скачок, но лимбическую систему никто не отменял.

Тема эта столь интересна, что требует отдельной статьи. Скажу лишь, что на наше поведение влияет как ранняя среда обитания, так и эволюционные механизмы, и гены предков.

Что же делает ребёнок постарше? Он начинает осваивать территорию и выстраивать отношения в социуме. Будучи слабее взрослых и в зависимости от среды, дети не могут открыто проявлять агрессию и отстаивать свои интересы силой. Они взывают к справедливости, к чувствам других, давят на эмоции (жалость, страх, вину) и, конечно, обижаются. Так обида становится инструментом, психологическим приёмом для удовлетворения своих потребностей, условным рефлексом с подкреплением, мазохистическим способом поддержания внутреннего баланса. Обида займет место уверенности, спокойствия и любви к себе.

Все это будет влиять как на физическое здоровье, так и на социальные отношения. Вероятно вы встречали стариков, которые обижаются как дети. Это говорит нам о том, что детские части продолжают жить своей жизнью и они полуавтономны и стремятся к независимости эту самую зависимость и формируют.

Из контролируемой области, это поведение уйдёт и станет бессознательным, т.е. привычкой.

Как, кстати, сейчас выглядит образ, который представляли? Как сейчас к нему относитесь?

А что же обидчик? Ведь, обида – это довольно болезненный способ манипуляции его поведением. Наказывая другого чувством вины за несоответствие собственным ожиданиям и желая восстановить «справедливость», мы вызываем в нём агрессию. Он будет защищаться или проявит беспомощность.

Дело ещё в том, что обижаемся мы на людей, которые нам близки. Близость человека в нашей ментальной картине мира можно легко определить представив его образ. Его (образа) положение глаз, расстояние до него и другие характеристики образа расскажут об отношении человека к его оппоненту, а реакция в теле покажет на место, где эмоция фиксируется в теле.

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Как эта энергия будет себя вести? Она может подавляться и со временем проявится на уровне тела, а может проявляться в агрессивном поведении.

Жертва может стать Агрессором и тогда участники конфликта меняются местами. Объяснение этих ролей, структуру и динамику подобной коммуникации показал в своем «треугольнике» Стивен Карпман.

Социальный саботаж, молчание, игнорирование и прочие формы поведения при обиде ведут к нарушению взаимодействия индивидуума со средой, характеризующееся невозможностью осуществления им в конкретных микросоциальных условиях своей позитивной социальной роли, соответствующей его возможностям.

Это формы психологической защиты, при которой осуществляется контроль информации об источнике воздействия путём ограничения объёма такой информации или её искаженного восприятия. Такое поведение способствует и сопутствовует конфликтам.

Ссора – это когда мусор, сор, искаженное восприятие другого не позволяет увидеть этого другого и занимает пространство между ними. Если обратить внимание на семантику, то ссора между людьми, а обида внутри человека.

Из этого следует, что обида не позволяет человеку ясно видеть ситуацию и ее участников.

Обида разрушает не только организм обиженного, но и влияет на здоровье наших близких. Она включает умственную агрессию.

Как религиозные верования относятся к «не прощению», знаете? Как воспринимается ненависть к другому и сохранение этого чувства в себе? Жертва права в глазах Бога и безгрешна? – Да, она занимается изменением других людей, доставляя душевные страдания другому. Мираж ментального удовлетворения и восстановления справедливости через него не принимается Высшими силами.

Как в религиозных практиках, так и в терапевтических решение вопроса начинается с принятия.

Посмотрите на тот образ себя, который представляли.

Как он сейчас выглядит?

Как относитесь к себе такому?

Поздоровайтесь с ним (образом себя, обиженного), мысленно:

- Здравствуй! Я тебя принимаю!

Реагирует?

Если реакции нет - вы не принимаете это в себе! Скорее всего, при взгляде на себя со стороны, у вас возникнут неприятные чувства. Это можно изменить при вашем желании и достаточно быстро.

Помните: когда вы перестанете обижаться, вас перестанут обижать. Нельзя обидеть, можно только обижаться.

Будьте здоровы!опубликовано econet

Автор Александр Сафронов

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