Обесценивание: все не то и все не так

При обесценивании мы сознательно снижаем ценность, важность явления или события. Так мы пытаемся защититься от негативных переживаний. Но обесценивая других, человек применяет этот прием и к себе - он постоянно недоволен своей жизнью. Как вернуть свою ценность и ответственность за собственный выбор?

В повседневной жизни довольно часто я встречаюсь с этим словом «обесценивание». Помню, когда впервые услышала его в контексте «ты себя обесцениваешь», тогда я очень сильно этому удивилась «я не обесцениваю, я просто критична к себе, объективна!». Обесценивание – это защитный механизм психики. Когда снижается сила значимости события или человека, мы говорим «да не так уж мне этого хотелось» или «да не такой уж, и он и хороший друг» и менее остро переживаем разрыв отношений или важность какого-то не свершившегося события.

Что такое обесценивание и чем оно опасно?

В гештальт-подходе обесценивание – это способ прерывания контакта. Когда событие произошло, но по каким-то причинам человек не может получить удовлетворение и перечеркивает полученный опыт или уменьшает его значимость.

Приведу несколько примеров. Ребенок упал или ударился, ему больно, он плачет. Мама говорит: «не плачь, не больно ведь!» В этот момент ребенок понимает, что его боль не важна, что ему сейчас и не больно. Или получил ребенок в школе тройку, родитель говорит: «почему не четыре или пять? Плохо подготовился!» И снова ребенок понимает, что он плохой, ну или недостаточно хороший. Его старания обесценены, то, что он делал не оценено родителем.

Слышали ли Вы когда-то (а может говорили сами): «ой, Маше очень повезло с мужем/работой (ну или Мише с женой)!» Это тоже обесценивание. Как будто Маша/Миша не прилагали никаких усилий, сидели «на печи», а судьба их настигла. Или вот такой пример: «да он карьеру сделал, потому что его начальник любит, подхалим он!» Даже если он и правда подхалим, его способ продвижения работает, карьеру ведь он сделал!

Человек, который любит обесценивать других, как правило, применяет этот механизм и к себе. В этом случае он всегда недоволен своей жизнью. Может быть тотально всем, а может только некоторыми аспектами. Работа у такого человека, не самая лучшая, ну или начальник «козел», или платят мало. Все время чего-то не хватает. Если с работой все в порядке, то дети плохо учатся или машина старая.

Приведу пример, живет молодая женщина. Замужем, есть ребенок, хорошая работа и есть карьерный рост, квартира собственная, автомобиль. Ну в общем и среднем все у нее нормально. Но при этом нет ощущения счастья, радости и удовольствия от жизни. Потому что детей она хотела двоих, но второго рожать уже поздно. Муж и любимый и любящий, но вот по дому ничего не может сделать, ни гвоздь забить, ни кран починить. На работе ценят и повышают, и работа нравится, но иногда надоедает или сложно бывает. И понимает, что хорошая жизнь у нее, но удовольствия нет.

Или еще пример, мужчина средних лет, женат, взрослый сын. Живут за городом в собственном доме, большое хозяйство и еще работа. Но он не доволен. Прежде всего собой, зарабатывать нужно больше, жене хочется уделять больше внимания, заботы и ласки, с сыном больше времени проводить. Друзья завидуют, говорят, что все есть, а он поверить в это и присвоить себе не может.

И еще пример, молодая женщина, успешно делала карьеру, потом решила организовать собственное дело. И все получилось! Доход есть, дело любимое. И она радуется и говорит: «мне просто очень повезло! Здесь нет моей заслуги!» Это тоже обесценивание, все свои усилия она списывает на везение. А ведь она как минимум приняла решение уйти с основной работы и выбрала то направление, которое востребовано!

Обесценивая себя, мы лишаемся удовольствия. Удовольствия от жизни, от собственных выборов, от осознания ответственности за свою жизнь. Сильно сужаем свой взгляд на мир. Завышаем требования к себе, теряем уверенность и опору. Чем больше мы находим подтверждения собственной незначительности, тем больше недовольства собой и собственной жизнью. И дальше недовольство жизнью вообще, в данном городе, стране, мире.

Работа с обесцениванием не быстрая. На первом этапе важно начать замечать, как вы обесцениваете себя и окружающих. Дальше начать останавливать сознательно этот процесс, мысленно говорить себе «стоп, я снова это делаю». Ну и возвращать себе ценность и ответственность за свой выбор. Вместо того, чтоб ругать или принижать себя, найти плюсы в той ситуации, в которой находитесь. Попробовать подумать, чем выгодна вам данная ситуация, что вы получаете? Выгоды есть всегда. Правда не всегда приятно их осознавать.

Что касается формирования у детей собственной ценности – важно помнить, что если родитель научился ценить себя, то и ребенок этому научится. С ребенком важно разделять его чувства, любые. Как говорится «в радости и в горе». Упал? Тебе больно? Понимаю тебя, покажи где больно?

Получил двойку? Спросите у него, может он напуган из-за этого, сам переживает сильно? А тут еще Вы добавите ему вины и стыда. Вместо того, чтоб обвинять ребенка, попробуйте разделить с ним его чувства, а потом поделиться своими. Подумайте, какие плюсы могут быть в «плохих» оценках?

Помните, что Вы уникальны! Каждый человек уникален по-своему! Найдите в себе эту уникальность и никогда не отпускайте.опубликовано econet

Автор Юлия Бренькова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet