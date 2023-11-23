✅Отобрать, испортить, запретить, высмеять. Эти истории берут своё начало в детстве с нарциссичными родителями, у которых одним из любимых видов спорта является отнятие у детей всего, хоть сколько-то для них важного. От вещей и занятий до отношений и достижений.

Обесценить - это снизить ценность. Объявить неважным, малозначимым, не заслуживающим внимания.

С точки зрения психики, обесценивание - это защита, позволяющая избегать переживания определённых тяжёлых чувств.

Обесценивание берет своё начало в детстве

К ней обычно прибегают в двух случаях:

1. когда иметь что-то ценное является опасным;

2. когда происходящее не влезает в актуальную картину мира, угрожая её целостности - то есть, по сути, тоже является опасным.

И, если второй вариант заметен, открыто агрессивен и ярко бросается в глаза - каждому хотя бы раз в жизни доводилось столкнуться с высказываниями типа "да ерунда это всё, перестань загоняться, будь проще - не усложняй" и прочим из того же репертуара, то первый - далеко не столь однозначен. И зачастую бывает незаметен не только со стороны, но и изнутри.

Эти истории берут своё начало в детстве с нарциссичными родителями, у которых одним из любимых видов спорта является отнятие у детей всего, хоть сколько-то для них важного. От вещей и занятий до отношений и достижений.

Отобрать, испортить, запретить, высмеять.

В общем, всячески сводить ситуацию к тому, чтобы единственной значимой для ребёнка фигурой, которую "уважают" - на самом деле, боятся, но холодные и жестокие люди не видят разницы - оставался сам родитель.

Пережив боль разрыва с тем, что было ценно и дорого, и собственное бессилие это дорогое и ценное защитить, один раз, другой, третий, десятый, ребёнок рано или поздно делает вполне предсказуемый вывод: иметь что-то ценное - значит подвергать себя постоянной опасности.

Ценность - это то самое слабое место, в которое обязательно ударят. А если ничего ценного у меня не будет - то я стану практически неуязвим.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И тогда начинается планомерная внутренняя работа по обесцениванию. Вещи, занятия, отношения, достижения - всё в топку. Не ценить, не гордиться, не считать важным, не придавать значения.

Тогда не будет больно, если кто-то решит эту ценность отнять - ведь я уже сам себя её лишил, собственными руками.

Я не бессилен, нет, я управляю ситуацией - пусть даже таким, весьма своеобразным, способом.

Это лучше, чем постоянный страх и постоянный риск.

Со временем оно обрастает рационализациями, как судно ракушками, принимая видимость "объективного взгляда на жизнь":

да что там мои достижения, мелочи, ерунда - у других-то вон чё...

и какая важность в этих моих занятиях, бессмыслица полная - надо что-то такое, такое... сам не знаю, какое...

ну что за ценность в этих отношениях, не идеальные же они, и вообще люди - опасные создания, неизвестно,ч то выкинут, лучше держаться подальше от них.

Печальная ирония судьбы в том, что со стороны всё это может быть очень похоже на ту самую нарциссическую холодность и жестокость - отстранённо-неласковое отношение к другим, бесконечная погоня за выше-дальше-быстрее, постоянное стремление всё и всегда сделать на пять... нет, лучше на десять...

Основное отличие от нарциссической зацикленности на себе-обожаемом-безупречном тут в том, что такие люди от своего способа жить - страдают. Они понимают - где-то очень в глубине души - что в жизни недостаёт каких-то важных вещей.

Близких и доброжелательных отношений. Возможности спокойно отдохнуть после напряжённой работы. Способности гордиться тем, что что умеешь делать хорошо.

Вот только даже слов таких у них обычно в лексиконе нет. То есть, есть, но... не для себя.

И чаще всего об их страданиях никто не знает. Потому что рассказать о них лишь там, где есть уверенность, что тебя в ответ не пнут по больному.

От года и больше только работы на доверие и безопасность, да. опубликовано econet

Автор Елена Лукьянова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet