О попрёках

С попреками и подобными контрактами люди сталкиваются везде: на работе, в семьях, в парах и даже в глобальных процессах: в отношениях между странами или между государством и человеком. Неосознанный контракт возникает в тех случаях, когда нет четкого договора, понимания, что такое авторитет, и как формируются процессы лояльности.

Наверняка многие сталкивались с этим: когда человек, группа или компания что-то делает для другого человека, а потом припоминает. В терапии это относится к "неосознаваемым контрактам": "я тебе даю вишенку, а ты потом мне должен банан".

О неосознаваемых контрактах

Есть несколько признаков такого контракта:

он глобален (распространяется на множество ситуаций);

он неограничен во времени (непонятно, когда долг закончится);

оказанная услуга не соотносится с "долгом".

В некоторых случаях услуги и вовсе не было - было исполнение обязанностей: например, родитель обязан кормить, лечить и учить ребенка.

С попреками и подобными контрактами люди сталкиваются везде: на работе, в семьях, в парах и даже в глобальных процессах: в отношениях между странами или между государством и человеком.

Неосознанный контракт возникает в тех случаях, когда нет четкого договора, понимания, что такое авторитет, и как формируются процессы лояльности.

Например, на государственном уровне часто звучит, что если ты не согласен с политикой страны, которая тебя учила и лечила, значит ты - предатель и не любишь свою страну.

Но это не так: оппозиционеры довольно часто люди - лояльные своей стране, они просто хотят ее сделать лучше.

Или, на более простом уровне: ребенок любит мать, и она для него важна. Но это не значит, что он всегда со ней согласен или делает то, что она считаю правильным. И это нормально.

А вот если бы у матери был мысленный контракт, что она дала жизнь, и ребенок должен быть благодарен или делать так, как она хочет, то любое несогласие воспринималось бы как возмутительный акт.

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Попрекать человека, конечно, можно, но бессмысленно: он, как правило, не знает о неосознанном контракте и не планировал его соблюдать. Иногда можно вызвать у него чувство вины или стыда: тогда он будет реагировать на источник этих чувств пассивной агрессией или неосознанными же (или даже осознанными) попытками избегания.

Поэтому, если вы хотите в ответ на услугу что-то затем получить - лучше предупредить человека заранее. И есть вероятность, что узнав, что он должен будет по гроб жизни быть благодарен, а если его поведение сочтут недостаточно благодарным, то начнут стыдить, он от услуги откажется. Или даже с криками убежит. опубликовано econet

Автор Адриана Лито

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