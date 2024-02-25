О коварстве чужого негодования

Негодование - личное дело каждого. Но вот когда нас призывают присоединиться к чьему-то праведному гневу, лучше соблюдать осторожность. Разделяем ли мы полностью чужое негодование? На самом деле есть множество способов манипулировать нашим состоянием и настроением.

Этимология слова: считать негодным, неподходящим, недопустимым, отвергать. В некоторых словарях прибавляется значение «крайней неприязни и недоброжелательности». Мы негодуем, когда чем-то, а чаще – кем-то, – возмущены: то есть недовольны, не одобряем и главное – в большинстве случаев делаем это громко. Часто – публично.

Мы негодуем, когда возмущены

Негодование бывает праведным, громким, яростным. Молчаливое негодование похоже на удивительный лед: все заморожено, но кипит.

Я бы хотела сказать об этой эмоции то, что о ней обычно не говорят: негодование это превосходное средство манипулировать вашим мнением.

Нам бывает очень важно, чтобы к нашему негодованию присоединились. Мы указываем пальцем на безобразие и приглашаем отвергнуть и осудить его вместе с нами.

Нам также бывает важно, чтобы к нашему негодованию присоединился кто-то авторитетный. Семейные психологи, например, обучены этого НЕ делать, когда один из супругов негодует из-за поведения другого и приглашает специалиста сделать это вместе. «Для чего вам нужно, чтобы я осудила вашего мужа вместе с вами?» – может спросить терапевт на приеме.

Так почему это важно – присоединить другого к своему негодованию?

Отвечая себе на этот вопрос, вдруг понимаешь: хочу, чтобы наказали. Чтобы засвидетельствовали: вот подлец! Это возмутительно! Хочу, чтобы разделили мое отчаяние, беспомощность и гнев.

И будто собственного маленького веса или авторитета не совсем хватает. Надо, чтобы навалились всем миром, набежали и прогнали негодника.

Я с большой осторожностью отношусь к этой эмоции. Если я часто негодую по какому-то поводу, значит, мне по отношению к этому нужна другая дистанция и другое отношение.

Негодование есть там, где не оправданы наши надежды и ожидания.

Но не всё, по отношению к чему мы негодуем, обещало нам когда-то быть таким, как мы хотим.

Есть целые кластеры персон, по отношению к которым негодуют чаще всего: это, как правило, люди, наделенные властью и ответственностью. Или, что чаще – просто обремененные нашими ожиданиями.

Приглашение и призывы присоединиться к чужому негодованию могут быть искренними, а могут быть манипулятивными. Нам всегда сладко выплеснуть гнев легитимным способом, и вот, посмотрите: нам разрешили и нас позвали специально для этого. А у нас как раз накопилось.

Кто-то постоянно призывает признать кого-то негодным, регулярно прямо или косвенно обличает?

Будьте осторожны. И помните, что «дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело». Это сказал великий философ и гуманист Григорий Померанц.

Откликаться на чужое негодование можно, признав чувства негодующего: «я понимаю твои чувства, и у тебя есть причина».

Разделять чужое негодование можно «я разделяю твое негодование и надеюсь, что ситуация изменится».

А вот присоединяться к чужому негодованию нужно аккуратно: это действительно то чувство, которое вы сейчас испытываете, или вас зацепило и поволокло, потому что много напряжения по другому поводу?

Ядовитые тихие тексты в сети, где аккуратно обличают конкурентов и сводят счеты, втягивая проходящих мимо в свою игру; негодующие призывы кого-то коллективно распять: способов манипулировать нашим состоянием и настроением очень много.

Знайте меру: вечно негодующие чем-то или кем-то часто преследуют свои цели.

Поэтому чужое приглашение признать кого-то или что-то негодным должно проходить через множество наших собственных фильтров.опубликовано econet

Автор Рублева Юлия

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet