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О чем ваши ОТНОШЕНИЯ с детьми? Они точно про настоящее, или вы отыгрываете свои страхи?

Источник: zen.yandex.ru 22 марта 2023 5826
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Как родители проецируют свои ✅СТРАХИ на детей и как это влияет на их отношения.

О чем ваши ОТНОШЕНИЯ с детьми? Они точно про настоящее, или вы отыгрываете свои страхи?

Одна женщина рассказала мне про чистку зубов. Дочке 6 лет, она не любит чистить зубы. А маму это очень злит. Почему это злит маму? Почему девочка, несмотря на злость матери, сопротивляется?

Про отношения с детьми

Вам все кажется очевидным. Мать учит заботиться о себе, а дочь просто ленится. Не торопитесь. Ответы не так очевидны.

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У мамы есть свой страх, что дочка «запустит» зубы, и вообще свое здоровье. И тогда она ...может умереть. Страх сильный.

Этот страх связан с ее детской историей, которую она не помнит. Но история печальная. Родители так мало уделяли ей внимания, и даже ее здоровью.

Однажды у нее случился приступ, который смертельно ее напугал. Она не знала, что с ней, и боялась, что умрет.

Ей никто толком не объяснил, что от этого приступа не умирают. Никто не пожалел, не поддержал. Но самое главное – она не чувствовала, что рядом есть взрослые, на которых можно опереться.

Такое бывало не раз, и не только со здоровьем. Страх стал привычным, и стал проецироваться на детей. Казалось, что они в смертельной опасности.

Вот этот дополнительный смысл, который не имеет никакого отношения к зубам дочери, вложен в их отношения. Пытаясь приучить дочь следить за гигиеной, мать на самом деле спасается от своего страха ее потерять.

О чем ваши ОТНОШЕНИЯ с детьми? Они точно про настоящее, или вы отыгрываете свои страхи?

Дочь тоже в своем процессе. Он не имеет отношения к зубам. Она сопротивляется давлению, и это ее способ себя отстоять. Это ей намного важнее зубов.

В будущем, если ситуация будет повторяться, сопротивление станет ее способом быть. Для того, чтобы выразить себя, ей надо кому-то противостоять.

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Еще она может «назло» запустить свое здоровье. Потому что подобная забота ассоциируется у нее с насилием.
В общем, все не так просто.

Не вкладывайте те смыслы, которые не относятся к тому, что происходит здесь и сейчас. А если они все же возникают, отслеживайте их и берите за них ответственность.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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