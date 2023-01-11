О чем говорит постоянный поиск недостатков в других

Поиск недостатков в других (сюда также можно отнести неконструктивную критику и агрессию) - это умонастроение человека, посредством которого он поддерживает в себе чувство самоуважения, путем мысленного или словесного принижения, критики окружающих людей (или их поступков). На языке психологии это называется самоутверждаться за чужой счет.
Когда существует стремление искать недостатки в других, то это говорит о том, что человек обеспокоен своей собственной неполноценностью, но не хочет этого открыто признать (происходит вытеснение неприятных мыслей о себе в подсознание). Но мысли никуда не исчезают и беспокоят человека, постоянно отравляя его внутренний мир, также, как ядовитые отходы со свалки отравляют окружающую природу.
Желая чувствовать себя лучше, такой человек все больше внимания переносит из мира внутреннего, от собственных ядовитых "отходов", на мир внешний. Так действует механизм проекции: человек приписывает свои недостатки и проблемы другим людям.
Собственные недостатки - "отходы", становятся неактуальными и начинается борьба с недостатками окружающих людей, хотя единственное, что необходимо сделать, это навести порядок у себя в душе, голове, в своем внутреннем мире.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
О том как навести порядок у себя внутри писал еще много веков назад английский поэт Уильям Шекспир: "Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь!". Как же разобраться в том, где мои "грехи", какие они, а где чужие? Лучше всего это сделать в тот момент, когда возникает побуждение осудить своего ближнего за что-либо. Нужно произнести, повторить эту фразу осуждения, но уже с использованием Я-местоимения.
Например: "Как Ты меня уже достал своим пессимизмом" преобразовываем "Как Я уже достал себя своим пессимизмом" или "Ты плохой, ты эгоист, ты любишь только себя" преобразуем в «Я плохой, я эгоист и люблю только себя". Вот теперь стало все понятно и можно работать над собой, пытаясь преобразовывать или искоренять свои недостатки.опубликовано econet
Авто Наталья Нилова
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий