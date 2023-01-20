НЫТЬЕ как проявление комплекса виктимности

Нытье – это гораздо более выгодная стратегия жизни, чем попытки активного изменения действительности. От него можно получить шикарные психологические выгоды.

Есть такие люди, да что там люди – целые народы, которые постоянно ноют. Им все не так: не та погода, не тот климат, не та зарплата, не те люди, не тот президент, не та страна, не та планета… И ладно бы, если бы они молча переживали свои чувства. Нет, они выражают их четко, ясно, артикулировано и в довольно отвратительной ноющей манере – так, чтобы все их услышали и почувствовали – как же им хреново.

Нытье – это оправдание своей никчемной жизни

Почему они выбирают только один из нескольких всегда имеющихся вариантов:

Смириться с тем, что есть

Изменить то, что тебя не устраивает

Бесконечно ныть

Давайте разберемся: отчего множество людей предпочитают проявлению пассивного смирения или активности (изменениям) – бесконечно «наматывать кишки на руку» и «выносить мозг» окружающим? Ответ такой: они имеют от этого вторичную выгоду, т.е. они получают свой бонус в виде жалости и сочувствия окружающих.

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Неверие в свои силы показывает им, что нытье – это гораздо более выгодная стратегия жизни, чем попытки активного изменения действительности (можно, ведь, и по башке получить). Также они знают, что для настоящей терпимости, т.е. смирения с тем, что тебя не устраивает – нужны силы и немалые. А от нытья можно получить шикарные психологические выгоды:

Это низкозатратная стратегия, т.к. ты сразу позиционируешь себя как слабенького неудачника, к которому нельзя предъявлять серьезные требования.

т.к. ты сразу позиционируешь себя как слабенького неудачника, к которому нельзя предъявлять серьезные требования. Ты делишься своими эмоциями и тем самым освобождаешься от тех чувств (собственной неполноценности), которые тебя действительно угнетают.

от тех чувств (собственной неполноценности), которые тебя действительно угнетают. Ты «вампиришь» энергию окружающих – они жалеют тебя, сочувствуют: как тебе плохо, побросав свои дела.

– они жалеют тебя, сочувствуют: как тебе плохо, побросав свои дела. Сердобольные люди стараются тебе помочь, сделав хотя бы часть работы за тебя – ведь тебе так тяжело жить, а они не звери какие-нибудь.

сделав хотя бы часть работы за тебя – ведь тебе так тяжело жить, а они не звери какие-нибудь. Ты чувствуешь себя жертвой жестоких обстоятельств, а, стало быть – к тебе нельзя предъявлять требования как к обычному, нормальному человеку.

а, стало быть – к тебе нельзя предъявлять требования как к обычному, нормальному человеку. Ноя, ты проявляешь свой патриотизм – ведь ты действуешь на основе примеров, которые ты видел с детства. Также поступали твои родственники, знакомые и люди из телевизора. Ты – не одиночка, ты – один из многих. Член коллектива, часть народа.

Короче, куда ни кинь – кругом одни бонусы. И главное – не надо ничего менять: ни в себе, ни в окружении. Что и требовалось доказать: жизнь – дерьмо, а ты – несчастный терпила.

Откуда это в нас? Я думаю, что это базовая матрица христианской ментальности. Как известно – христианство зарождалось как религия рабов, главным символом веры которого является зверски замученный до смерти распятием на кресте человек, который добровольно принес себя в жертву. Да в общем-то любая религия основана на принесении жертвы. Изначально кровавой жертвы. И обязательно невинной.

Знаете ли вы, что за пару тысячелетий в Древнем Египте были принесены в жертву около 10 миллионов кошек? Живых, разумеется. Вот такая сила любви у человека к этим животным. А то, что индуисты прямо сейчас в своих храмах ежеминутно отрезают головы курицам и поливают их кровью своих идолов? Сам видел. Не очень приятное зрелище для европейца. Про древние ацтекские игры в футбол, когда проигравшая команда отправлялась на жертвенное заклание в полном составе, я уж и не говорю.

Я считаю, что нытье – это проявление глубинного комплекса жертвы. Психология тут такая: жизнь – неприятная штука, полная болезней и страданий. Все равно мы все умрем. Трудом праведным не наживешь палат каменных. Так зачем еще чего-то корячиться. Лучше бухнуть и покурить, чтобы скорее закончить этот печальный балаган. «И зачем я на свет появился, и зачем меня мать родила!?».

То есть человек изначально считает себя случайностью, ошибкой эволюции, бессмысленным куском страдания, клубком достоевщины. И для него нытье – это оправдание своей никчемной жизни: потому что он считает себя жертвой и именно это придает смысл его существованию. Другого-то смысла он не видит, да и не хочет увидеть, да и не может.

Такая психология сродни завещанию своего тела для посмертных медицинских опытов: не получилась моя жизнь, так хоть будет польза от моей смерти.

Э.М. Ремарк писал: «Похоже, что кто-то ставит над нами эксперимент. Так надо хотя бы иметь гордость подопытных животных…»

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Вся жизнь людей с комплексом виктимности – это борьба за выживание. Они никогда не ценят того, что есть у них. Для них важно только то, что за соседским забором трава всегда зеленее. Эти люди не знают и не хотят знать, что такое – самореализация. По сути они хотят только одного: чтобы это мучение под названием жизнь – скорее закончилось.

Иногда они с завистью говорят про чужую смерть: «Отмучился». Но чтобы скрыть эту свою подсознательную, латентную мечту – они все время ноют, все им не так. Им не нужны аффирмации, им нужны только эпитафии. Да продлит Бог их ноющие дни. Ведь кроме чуда им и надеяться не на кого. Не на себя же самого, в самом деле!опубликовано econet

Автор Алексей Фисун

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