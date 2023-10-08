Нужно ли приучать ребенка к правильному питанию

«Бутерброд - не страшно, а овощи - не всегда хорошо». Оказывается, лучшее, что мы можем сделать в отношении правильного питания своего ребенка - это не приставать к нему со своей полезной пищей. Многие из нас теперь жалеют, что в детстве нам не привили грамотные пищевые привычки. И теперь мы преисполнены решимости заложить их нашим детям.

«Бутерброд - не страшно, а овощи - не всегда хорошо». Оказывается, лучшее, что мы можем сделать в отношении правильного питания своего ребенка - это не приставать к нему со своей полезной пищей. Многие из нас теперь жалеют, что в детстве нам не привили грамотные пищевые привычки. И теперь мы преисполнены решимости заложить их нашим детям. Но в этом вопросе трудно не «скатиться» в крайности: понятно, что картошка фри и макароны - инфернальное зло, но, с другой стороны, насильно заставить полюбить овощи – не панацея от всех бед.

Как правильно кормить ребенка

Мифы о питании детей

Как найти здоровый баланс и научить ребенка самостоятельно выбирать необходимые пищевые продукты,

Прислушиваться к себе и потреблять те блюда и в том объеме, который реально необходим организму?

Ключевая ошибка в том, что родители убеждены: ребенок должен принимать пищу так, как они это представляют. Они не обращают внимания на то, что ему нравится. Пример: малыш двух-трех лет просит: «хочу бутерброд с вареной колбаской» - и наша реакция на это предсказуема. Родители говорят: «Скушай капусту брокколи». Но ему не объяснить, насколько это полезно. И вкус брокколи, возможно, ему не нравится. В итоге формируется антипривычка. Когда человек в перспективе категорически отказывается от конкретного продукта. И вообще: кто вам сказал, что бутерброд с докторской колбасой - это катастрофа? Да, белый хлеб далеко не полезен. А о химическом составе колбасы и говорить не приходится.

Однако, речь идет о маленьком ребенке, а не о человеке, страдающем ожирением. Разовая акция с бутербродом не нанесет никакого вреда: ребенок поест и успокоится. Это не предполагает, что он потом постоянно станет есть бутерброды с докторской колбасой.

Вот правила, которые помогут выстроить у ребенка (и его мамы) здоровые отношения с едой

1. Подсказывать, а не настаивать

Ребенок прекрасно ощущает собственные потребности, он знает, чего хочет и сколько. Не следует заставлять его съесть что-то. Нужно предлагать, подсказывать. Ребенок может сказать: брокколи - нет, овсянка - нет, а суп из овощей – да.

2. Не навязывать собственные пищевые привычки

Существует перечень пищевых продуктов, которые желательно включать в рацион: сливочное масло – источник витамина А. Можно подавать его с хлебом/в каше. Кисломолочные продукты содержат кальций и полезные бактерии. Но следует обращать внимание на детские пищевые пристрастия.

Почему дети утром едят плохо? С 7 до 9 утра в организме идет обновление кровотока. Мы пытаемся накормить детей перед выходом в школу/сад, а им физиологически сложно есть. Любое живое существо, когда не испытывает голод – не ест. Если испытывает голод – ест. Голодный ребенок будет есть - у нас не спросит. А если он не ест, значит, организм не хочет.

3. Спрашивать, чего именно ребенок сам хочет

Почему родители не задают подобный вопрос? Боятся услышать: я хочу пирожное. Да, это неправильно, но следует объяснить, почему с утра не едят пирожные. Сласти идут как завершение еды, а мы еще не ели. Дальше: это не еда, а лакомство. Этим наесться нельзя. Пирожное непременно будет, но вечером. Вы не отказываете, а говорите, что дадите пирожное позже.

4. Дать им свободу

Кроме пищевых привычек важно формировать у детей ощущение внутренней свободы.

Иначе ребенок привыкает к тому, что у него просто нет выбора, что для того, чтобы мама не рассердилась, он обязан съесть то, что ему предложили. И никто не смотрит на то, что он физически не может. Реагировать следует спокойно: если не хочешь есть - не ешь, не заставляйте ребенка.

5. Не надоедать ребенку с овощными блюдами

Для ребенка капуста и свекла – это не вкусно. А, например, абрикос, персик, клубника – это другое дело. Человеку надо до тридцати лет дожить, чтобы осознать, что овощи реально вкусные. У детей и у взрослых совершенно разные вкусовые пристрастия.

6. Когда вы уверены, что ребенок ничего не ест, он на самом деле ест

Почему ребенку очень нравятся макароны или, например, вареники? Такова семейная пищевая традиция. Один раз ребенок попробовал – и запомнил. А если нет сегодня в меню вареников и завтра - тоже? Как быть? Голодным ходить? Но имеется, к примеру, жареная рыба, борщ, винегрет. И он будет есть, но, возможно, меньшими порциями.

7. Иногда ребенок может есть больше необходимого

Случается и другая крайность – ребенок много ест. Здоровый взрослый человек или ребенок не может постоянно испытывать чувство голода, если у него не отмечается никаких патологий. Если за столом взрослый (или ребенок) уплетает все подряд, - это банальная распущенность. Поэтому следует ненавязчиво корректировать процесс приема пищи.

8. Построже с бабушками

Бабушку переубедить невозможно. Если вы проживаете вместе или бабушка систематически приходит к вам, необходимо дипломатично договариваться. Если вы возите свое чадо к бабуле – договориться легче. Ставьте условие: если хотите, чтобы ребенок приезжал к сам, давайте решим, что именно и в каких количествах он будет есть. Вопрос ставится тем более остро, если у ребенка имеет место пищевая аллергия. опубликовано econet

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