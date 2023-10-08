Нужно ли приучать ребенка к правильному питанию

«Бутерброд - не страшно, а овощи - не всегда хорошо». Оказывается, лучшее, что мы можем сделать в отношении правильного питания своего ребенка - это не приставать к нему со своей полезной пищей. Многие из нас теперь жалеют, что в детстве нам не привили грамотные пищевые привычки. И теперь мы преисполнены решимости заложить их нашим детям.
«Бутерброд - не страшно, а овощи - не всегда хорошо». Оказывается, лучшее, что мы можем сделать в отношении правильного питания своего ребенка - это не приставать к нему со своей полезной пищей. Многие из нас теперь жалеют, что в детстве нам не привили грамотные пищевые привычки. И теперь мы преисполнены решимости заложить их нашим детям. Но в этом вопросе трудно не «скатиться» в крайности: понятно, что картошка фри и макароны - инфернальное зло, но, с другой стороны, насильно заставить полюбить овощи – не панацея от всех бед.
Как найти здоровый баланс и научить ребенка самостоятельно выбирать необходимые пищевые продукты,
Прислушиваться к себе и потреблять те блюда и в том объеме, который реально необходим организму?
Ключевая ошибка в том, что родители убеждены: ребенок должен принимать пищу так, как они это представляют. Они не обращают внимания на то, что ему нравится. Пример: малыш двух-трех лет просит: «хочу бутерброд с вареной колбаской» - и наша реакция на это предсказуема. Родители говорят: «Скушай капусту брокколи». Но ему не объяснить, насколько это полезно. И вкус брокколи, возможно, ему не нравится. В итоге формируется антипривычка. Когда человек в перспективе категорически отказывается от конкретного продукта. И вообще: кто вам сказал, что бутерброд с докторской колбасой - это катастрофа? Да, белый хлеб далеко не полезен. А о химическом составе колбасы и говорить не приходится.
Однако, речь идет о маленьком ребенке, а не о человеке, страдающем ожирением. Разовая акция с бутербродом не нанесет никакого вреда: ребенок поест и успокоится. Это не предполагает, что он потом постоянно станет есть бутерброды с докторской колбасой.
Ребенок прекрасно ощущает собственные потребности, он знает, чего хочет и сколько. Не следует заставлять его съесть что-то. Нужно предлагать, подсказывать. Ребенок может сказать: брокколи - нет, овсянка - нет, а суп из овощей – да.
Существует перечень пищевых продуктов, которые желательно включать в рацион: сливочное масло – источник витамина А. Можно подавать его с хлебом/в каше. Кисломолочные продукты содержат кальций и полезные бактерии. Но следует обращать внимание на детские пищевые пристрастия.
Почему дети утром едят плохо? С 7 до 9 утра в организме идет обновление кровотока. Мы пытаемся накормить детей перед выходом в школу/сад, а им физиологически сложно есть. Любое живое существо, когда не испытывает голод – не ест. Если испытывает голод – ест. Голодный ребенок будет есть - у нас не спросит. А если он не ест, значит, организм не хочет.
Почему родители не задают подобный вопрос? Боятся услышать: я хочу пирожное. Да, это неправильно, но следует объяснить, почему с утра не едят пирожные. Сласти идут как завершение еды, а мы еще не ели. Дальше: это не еда, а лакомство. Этим наесться нельзя. Пирожное непременно будет, но вечером. Вы не отказываете, а говорите, что дадите пирожное позже.
Кроме пищевых привычек важно формировать у детей ощущение внутренней свободы.
Иначе ребенок привыкает к тому, что у него просто нет выбора, что для того, чтобы мама не рассердилась, он обязан съесть то, что ему предложили. И никто не смотрит на то, что он физически не может. Реагировать следует спокойно: если не хочешь есть - не ешь, не заставляйте ребенка.
Для ребенка капуста и свекла – это не вкусно. А, например, абрикос, персик, клубника – это другое дело. Человеку надо до тридцати лет дожить, чтобы осознать, что овощи реально вкусные. У детей и у взрослых совершенно разные вкусовые пристрастия.
Почему ребенку очень нравятся макароны или, например, вареники? Такова семейная пищевая традиция. Один раз ребенок попробовал – и запомнил. А если нет сегодня в меню вареников и завтра - тоже? Как быть? Голодным ходить? Но имеется, к примеру, жареная рыба, борщ, винегрет. И он будет есть, но, возможно, меньшими порциями.
Случается и другая крайность – ребенок много ест. Здоровый взрослый человек или ребенок не может постоянно испытывать чувство голода, если у него не отмечается никаких патологий. Если за столом взрослый (или ребенок) уплетает все подряд, - это банальная распущенность. Поэтому следует ненавязчиво корректировать процесс приема пищи.
Бабушку переубедить невозможно. Если вы проживаете вместе или бабушка систематически приходит к вам, необходимо дипломатично договариваться. Если вы возите свое чадо к бабуле – договориться легче. Ставьте условие: если хотите, чтобы ребенок приезжал к сам, давайте решим, что именно и в каких количествах он будет есть. Вопрос ставится тем более остро, если у ребенка имеет место пищевая аллергия. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий