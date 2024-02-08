Новейший электрофургон Renault проезжает 460 км на одной зарядке

По словам представителей Renault, коммерческий фургон Master с мультиэнергетической платформой претерпел полную модернизацию для повышения эффективности – включая укороченный капот, более выдвинутое вперед лобовое стекло и измененный дизайн наклоненных обтекаемых воздухозаборников на бампере и наклоне крыши. наружные зеркала и более узкая задняя часть. Модель E-tech доступна в двух вариантах: один с двигателем мощностью 96 кВт и аккумулятором емкостью 30 кВтч, а другой — с двигателем мощностью 105 кВт и аккумулятором емкостью 87 кВтч. В любом случае водители могут рассчитывать на крутящий момент в 300 Нм (221 фунт-фут). Первоначально Renault обещала, что версия с более высокими характеристиками будет обеспечивать запас хода более 410 км на одной зарядке, но теперь эта цифра подтверждена как 460 км (285,8 миль) по циклу WLTP. Сообщается, что электрический коммерческий фургон Renault Master E-Tech был спроектирован в аэродинамической трубе для улучшения аэродинамики.

Грузоподъемность составляет 1625 кг (более 3580 фунтов), и он может буксировать до 2,5 тонн, при этом в Renault отмечают, что «его расход остается разумным: 21 кВтч/100 км (WLPT) с аккумулятором емкостью 87 кВтч». Поддерживается быстрая зарядка постоянного тока мощностью 130 кВт: 30-минутная подзарядка добавляет 252 км к запасу хода, а домашнее зарядное устройство переменного тока мощностью 22 кВт может увеличить заряд аккумулятора с 10% до полного заряда менее чем за четыре часа.

В дополнение к возможностям подключения автомобиля к сети, E-Tech также оснащен розетками для подключения автомобиля к нагрузке для подключения электроинструментов, компьютеров и т. д., а также возможностью питания индивидуальных установок, таких как холодильные камеры, системы кондиционирования воздуха. или машины напрямую от аккумулятора.

В салоне перед водителем стоит S-образная приборная панель с 10-дюймовым сенсорным экраном сбоку, а также регулируемый руль, перешедший от легковых автомобилей компании. Стремясь создать среду «офиса на колесах», Renault включила среднее сиденье, которое можно сложить, превратив в стол, с основанием, в котором расположены порты USB и слот для хранения ноутбука между использованиями.

«Мы ни перед чем не остановились, чтобы сделать новый Renault Master полноценной, практичной, удобной и, особенно, сверхвысококачественной рабочей станцией», — сказал Луи Морасс из Renault из Renault.

Электрический фургон Master E-Tech основан на мультиэнергетической платформе, разработанной для удовлетворения потребностей в сборке его вариантов дизельного и водородного топлива.

Инженеры компании предусмотрели 20 систем помощи водителю, мультимедийная платформа OpenR оснащена встроенными Google Maps для планирования маршрута, также доступны сервисы от Mobilize (в том числе инструменты для автопарка). Также есть Google Assistant, проводное/беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а также сопутствующее приложение, которое можно использовать для предварительного прогрева салона, отображения оставшегося заряда батареи и указания местоположения близлежащей инфраструктуры зарядки.