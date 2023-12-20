Новаторская морская ветряная пирамида переходит к испытаниям прототипа в реальных условиях

Плавающие ветряные турбины T-Omega в форме пирамиды разработаны с единственной целью — свести стоимость морской ветровой энергии к абсолютному минимуму. После завершения испытаний волнового резервуара компания выпустила свой первый реальный прототип. Идея довольно проста: избавиться от большого центрального полюса, который морские турбины унаследовали от наземных установок. Одна центральная башня останется вертикальной, рассуждает Т-Омега, только если на каждую тонну над водой приходится примерно четыре тонны под водой. А учитывая, что ветроэнергетика должна расширяться, чтобы стать эффективной и конкурентоспособной по стоимости, это означает огромный вес, соответственно высокие затраты на материалы и всевозможные логистические проблемы, связанные с производством, установкой и обслуживанием. Идея T-Omega заменяет массивные односторонние вращающиеся генераторы традиционной конструкции двусторонней осью, поддерживаемой с обоих концов, и вместо одной башни, доходящей до ватерлинии, вы получаете четыре диагональные опоры, ведущие вниз к что на самом деле представляет собой основание пирамиды, плавающее по четырем углам. Он прикреплен к морскому дну с небольшим провисанием, позволяя всему этому плавать в ответ на изменения направления ветра, постоянно пассивно ориентируясь на ветер. Подвешивание турбины с обоих концов означает, что ее не нужно так сильно перепроектировать.

Преимущества: значительно сниженные первоначальные затраты благодаря значительному сокращению количества материалов, сверхпростое изготовление и развертывание без необходимости использования специализированного оборудования, а также ветряная турбина, которую настолько легко установить и отсоединить, что ее можно просто отбуксировать обратно в док для обслуживания. Это значительно снижает эксплуатационные расходы, поскольку вам не нужны массивные краны и тому подобное, чтобы выйти и починить что-то.

В сентябре прошлого года компания сообщила нам, что ее цель - нормализованная стоимость энергии (LCoE) около 50 долларов США за мегаватт-час, что будет «на уровне лучших морских ветроэнергетических установок с фиксированным дном, доступных сегодня».

Теперь, после испытаний волнового резервуара модели в масштабе 1/60, которые доказали, что конструкция способна оставаться в вертикальном положении, даже если полноразмерная версия была поражена ужасными 30-метровыми (98-футовыми) волнами, компания перешла к реальному миру. тестирование на прототипе в масштабе 1/16.

Компания T-Omega представила прототип своей революционной конструкции плавающей ветряной турбины в масштабе 1/16.